Halle Ingooigem schrapt editie 2021 van kalender

Halle Ingooigem zal ook in 2021 niet plaatsvinden. Dat heeft de organisatie van de koers in de Bingoal Cycling Cup kenbaar gemaakt.

Omdat door de coronapandemie nog altijd geen zekerheid is of er in juni vips en publiek aanwezig mogen zijn aan het parcours, zat er voor organisator KWC Yvegem Sportief niets anders op dan na grondig overleg weer een jaar over te slaan, zo schrijft Het Nieuwsblad. In 2020 ging de koers ook al niet door.

“Het is altijd een volksfeest waarbij ook aan netwerking wordt gedaan. Dat behoort tot het DNA van onze koers”, aldus Yvegem Sportief. “Omdat dit nu onmogelijk dreigt te worden, hebben we deze moeilijke beslissing genomen.”

Dries De Bondt blijft voorlopig de laatste winnaar van de 1.1-koers. In een verder verleden kreeg de eendagswedstrijd winnaars als Rik Van Steenbergen, Roger Decock, Herman Vanspringel en Roger De Vlaeminck.

Lees ook: Deze wielerkoersen zijn afgelast in het seizoen 2021