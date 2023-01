Biniam Girmay en Ethan Vernon niet blij met bochtige finale: “Dit was geen sprint”

Biniam Girmay is zijn seizoen begonnen met een derde plaats in de Trofeo Ses Salines-Alcúdia. De Eritreeër deed na afloop zijn beklag over het parcours. “Dit was geen sprint”, zei hij voor de camera van Cycling Pro Net.

“In de toekomst hoeven we niet weer zulke bochten te hebben. Links, rechts. Links, rechts”, doelde hij op de slotkilometer. “Zeker met dit natte wegdek. Wat moet ik zeggen over mijn prestatie? Ik heb niet echt gesprint.”

Girmay is wel tevreden met zijn conditie, vertelde hij. “En met het team zit het ook goed. Er heerst een goede sfeer en iedereen is supergemotiveerd. Gisteren wonnen we. Ik ben behoorlijk blij.”

Vernon: “Ik denk dat dit behoorlijk gevaarlijk was”

Net voor Girmay, op de tweede plek, eindigde Ethan Vernon. Ook hij was kritisch op het parcours van de finale. “Ik denk dat het behoorlijk gevaarlijk is, zo’n bocht op 150 meter van de streep, in de regen. Het is geen echte sprint”, zei de Brit van Soudal Quick-Step. “Als de finish wat verder lag, had ik de benen om te winnen. Het ging er uiteindelijk om wie de meeste grip had in de laatste bocht.”

Net als Girmay, zei Vernon blij te zijn met zijn vorm. “Ik overleefde de klim, de benen waren goed. Hopelijk hebben we zondag (in de Trofeo Palma-Palma, red.) een betere finish. Dan gaan we weer voor de zege.”