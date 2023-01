Marijn van den Berg verslaat Ethan Vernon en Biniam Girmay in Trofeo Alcúdia

Marijn van den Berg heeft de Trofeo Ses Salines-Alcúdia gewonnen. De tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca eindigde in een massasprint, waarin de Nederlander zich de rapste toonde. Ethan Vernon moest genoegen nemen met de tweede plaats, Biniam Girmay werd derde.

De eerste 100 kilometer van de Trofeo Ses Salines-Alcúdia waren Spaans vlak, waarna de Coll de Sa Batalla (8,7 km aan 5,0%) het grootste obstakel van de dag vormde. Vanaf de top was het nog 34 kilometer tot de finish. Met bijvoorbeeld Biniam Girmay, Ethan Vernon en David Dekker stonden er meerdere snelle mannen aan het vertrek, maar renners als Tim Wellens, Guillaume Martin en Rui Costa zouden een sprint ongetwijfeld proberen te ontlopen. Die laatste won woensdag overigens al de Trofeo Calvià.

Net als woensdag, was er ook in de Trofeo Ses Salines-Alcúdia een vroege vlucht van vier renners. En daar zat ook nu weer een Nederlander bij. Gisteren ging Pascal Eenkhoorn op avontuur, nu was het Julius van den Berg (EF Education-EasyPost). Hij sprong in de openingsfase van de koers naar het drietal Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa), Colby Lange (Project Echelon Racing) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi). Met z’n vieren reden ze ruim vier minuten bijeen.

Het tempo in het peloton werd bepaald door Intermarché-Circus-Wanty, dat met Girmay een van de sprintfavorieten in huis had. Later kwam ook Soudal Quick-Step, de ploeg van Ethan Vernon, helpen. Aan de voet van de Coll de Sa Batalla was het gat zodoende geslonken tot minder dan drie minuten. In deze fase waren er in het peloton ook meerdere valpartijen te noteren, onder meer van Adrien Petit (Intermarché-Circus-Wanty). Hij brak zijn sleutelbeen.

Op de klim zelf gaf UAE Emirates gas, waardoor de geloste Fancellu en Lange al snel opgeraapt werden. Van den Berg en Maté hielden wat langer stand. Maar ook zij zouden nog voor de top weer gegrepen worden door het peloton, waar we een aanval zagen van Patrick Konrad zagen. Er waren nog wat speldenprikken, maar niemand wist weg te rijden. Ook in het glooiende gedeelte na de helling kon niemand het verschil maken, ondanks pogingen van bijvoorbeeld Rémi Cavagna.

Aanval Politt

In de daadwerkelijke afdaling wist Nils Politt wel een gat te slaan. Hij pakte een paar honderd meter op het uitgedunde peloton, waar enkele snelle mannen uit gelost waren. Girmay en Vernon hadden de klim wel overleefd. Hun ploegen, Intermarché-Circus-Wanty en Soudal Quick-Step, zorgden er om die reden mede voor dat Politt in het zicht bleef. Ook het EF Education-EasyPost van Marijn van den Berg was actief in de achtervolging. Met nog een kleine zeven kilometer te gaan, werd de Duitser zodoende weer in de kraag gevat.

Het werd een chaotische sprint, waarin Marijn van den Berg als eerste door de laatste bocht kwam. Hij behield dat gaatje ogenschijnlijk eenvoudig en kwam juichend over de streep. Ethan Vernon werd tweede, Biniam Girmay derde. Mike Teunissen probeerde laatstgenoemde in perfecte positie af te zetten, maar de Eritreeër zat net te ver toen de sprint begon.