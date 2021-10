Bingoal-Chevalmeire en Doltcini-Van Eyck Sport gaan fuseren

Bingoal-Chevalmeire en Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus gaan komend seizoen als één continentale vrouwenploeg verder. Beide teams zullen namelijk met ingang van 1 januari fuseren. De nieuwe fusieformatie gaat Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport heten, met Shana Van Glabeke als sportief manager en Jo Chevalier en Davy Vermeire als algemeen managers.

Eigenlijk had Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus de ploeg al rond, zegt Van Glabeke in Het Laatste Nieuws. “Maar plots kwamen we in contact met Jo Chevalier en Davy Vermeire. Zij hadden wel een ploeg, maar geen staf meer. Dus slaan we de handen in elkaar. Ik denk dat dit een heel mooi project wordt. Dankzij de extra sponsoring willen we doorgroeien naar een sterk continentaal vrouwenteam.”

Chevalier en Vermeire, momenteel nog de eigenaars van Bingoal-Chevalmeire, zullen zich over het algemeen management van de fusieploeg gaan ontfermen. “We hebben alle sponsors aan boord kunnen houden”, zegt Chevalier. “Door voortaan als een team naar buiten te komen, worden we in de breedte sterker, maar zal ook de kwaliteit van de ploeg toenemen”, vertelt hij verder.

Tara Gins wordt hoofdploegleider bij de nieuwe Belgische vrouwenploeg. Nico De Roeck wordt tweede ploegleider. Davy Wijnant, sportdirecteur bij Bingoal-Chevalmeire, gaat niet mee naar het team. De 46-jarige ploegleider kondigde onlangs aan vanwege persoonlijke redenen ermee te willen stoppen. Het is de bedoeling dat de ploeg in eigen land in alle belangrijke koersen aan de start verschijnt.

Selectie Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport voor 2022

Minke Bakker – Doltcini-Van Eyck Sport

Nathalie Bex – Doltcini-Van Eyck Sport

Lotte Claes – Doltcini-Van Eyck Sport

Caren Commissaris – Bingoal-Chevalmeire

Naomi De Roeck – Lviv Cycling Team

Kelly Druyts – Bingoal-Chevalmeire

Lenny Druyts – Bingoal-Chevalmeire

Julie Hendrickx – Doltcini-Van Eyck Sport

Noa Jansen – Doltcini-Van Eyck Sport

Thalita de Jong – Bingoal-Chevalmeire

Claudia Jongerius – Bingoal-Chevalmeire

Olha Kulyncy – Doltcini-Van Eyck Sport

Lotte Popelier – Doltcini-Van Eyck Sport

Barbara Sniezynska – Doltcini-Van Eyck Sport

Kelly Van den Steen – Bingoal-Chevalmeire

Totaal: 15 rensters