Dit zijn de stageplannen van de topteams woensdag 27 mei 2020 om 18:20

Alle profteams zijn voorzichtig om zich heen aan het kijken hoe zij hun renners gaan voorbereiden op de hervatting van het wielerseizoen. Na rondvraag van Het Laatste Nieuws zijn dit voorlopig de plannen voor trainingsstages.

Sinds de bekendmaking van de herschikte UCI-kalender kunnen de profteams weer plannen gaan maken. Alle ploegen zitten momenteel middenin die fase, al kan de ene ploeg inmiddels concreter zijn dan de andere. Soms zijn enkel het land en de regio bekend, terwijl bijvoorbeeld Team Ineos (Teide) en Trek-Segafredo (Passo San Pellegrino en Isola 2000) al hun specifieke locaties voor een hoogtestage uitspreken.

In juli staan de eerste .1- en .Pro-wedstrijden op de agenda, de eerste WorldTour-koersen volgen in augustus. Strade Bianche trapt de reeks af, terwijl de Tour de France de eerste grote ronde is op de herschikte wielerkalender. De start van de Franse ronde is voorzien op 29 augustus in badplaats Nice. De Giro d’Italia en de Vuelta a España volgen normaal gesproken in oktober en november.

AG2R La Mondiale

stageplaats: Centraal Massief

plannen: AG2R La Mondiale wil met een brede Tourkern in de tweede helft van juni op stage naar het Centraal Massief. Een tweede hoogtestage volgt dan in juli.

Bahrain McLaren

stageplaats: n.n.b.

plannen: Bahrain McLaren wil minstens één, maar bij voorkeur twee stages afwerken waarvan één net voor aanvang van het seizoen.

BORA-hansgrohe

stageplaats: Ötztal

plannen: BORA-hansgrohe heeft nog geen datum, maar gaat normaal gezien nog op stage naar Oostenrijk. Daar kan de ploeg op zowel het vlakke als op hoogte trainen.

CCC

stageplaats: Livigno of Sicilië

plannen: CCC is van plan een hoogtestage te doen, maar wellicht ziet die er anders uit dan normaal gesproken. De ploeg gaat haar renners niet verplichten mee te gaan.

Deceuninck-Quick Step

stageplaats: mogelijk Livigno (Italië)

plannen: Deceuninck-Quick Step wil in juli een uitgebreide ploegstage doen van drie weken op hoogte en is van plan om renners en staf te verdelen in drie groepen om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken.

EF Pro Cycling

stageplaats: mogelijk Zuid-Europa

plannen: EF Pro Cycling vindt een hoogtestage voor haar ronderenners een must, maar voor de andere renners misschien iets minder. Mogelijk blijven de klassieke renners in Noord-Europa trainen.

Ineos

stageplaats: mogelijk Tenerife

plannen: Team Ineos ziet in Europa genoeg opties voor een hoogtestage, maar kiest waarschijnlijk voor Tenerife. Renners en staf zijn graag op de Teide, laat de ploeg weten.

Jumbo-Visma

stageplaats: Frankrijk, Andorra of Oostenrijk

plannen: Bij Jumbo-Visma heeft de Tourploeg prioriteit. In principe gaat de ploeg in juli op hoogtestage, maar de locatie ligt nog niet vast.

Lotto Soudal

stageplaats: n.n.b.

plannen: Lotto Soudal houdt haar eerste stage wellicht niet vóór juli, maar vindt dat ook nog niet nodig: het is immers nog twee maanden tot de eerste koers. Stages wil de ploeg afwerken in clusters.

NTT

stageplaats: Europa

plannen: Bij NTT vreest men dat het niet mogelijk is om alle renners nog eens samen te krijgen. Als de ploeg een stage doet, is dat in Europa. Vanwege het coronavirus is een stage in Zuid-Afrika geen optie.

Sunweb

stageplaats: n.n.b.

plannen: Team Sunweb moet de koppen nog bij elkaar steken over de planning voor stages, meldt de ploeg.

Trek-Segafredo

stageplaats: Passo San Pellegrino en Isola 2000

plannen: Trek-Segafredo wil twee hoogtestages in de tweede helft van juli: de Italiaanse renners van de ploeg verblijven dan op de Passo San Pellegrino, de andere renners in Isola 2000. Voor de Giro-selectie wordt vóór Tirreno-Adriatico nog een extra stage georganiseerd, voor de Tour-ploeg ergens in augustus.

UAE Emirates

stageplaats: Livigno of Sestrière

plannen: UAE Emirates wil met haar Tourploeg vóór het Critérium du Dauphiné op hoogtestage, van 18 juli tot en met 7 augustus. De rest van de ploeg wordt vermoedelijk in clusters naar andere stageplaatsen gestuurd.