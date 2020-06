Bahrain McLaren organiseert vijf trainingskampen zondag 21 juni 2020 om 09:53

Bahrain McLaren zal eveneens enkele trainingskampen organiseren in de maanden juni en juli, zo vertelt manager Rod Ellingworth in gesprek met Cyclingnews. “We trainen in de Alpen, Andorra, het Duitse Freiburg en twee keer in de buurt van de Passo Pordoi.”

De WorldTour-formatie van onder meer Mikel Landa, Wout Poels en Mark Cavendish organiseert zijn eerste trainingskamp eind juni, als de renners zich verzamelen in de Franse Alpen. In juli zullen de coureurs worden opgedeeld in verschillende groepen. “De sprinters en allrounders trainen in het Duitse Freiburg”, aldus Ellingworth.

De Brit doelt op onder meer Cavendish, Phil Bauhaus, Marcel Sieberg en Heinrich Haussler. “Deze renners hoeven niet per se op hoogte te trainen. De wegen in en rond Freiburg zijn goed en bovendien woont Haussler dicht in de buurt. Heinrich is een beetje de mentor van de groep, dat doet hij heel erg goed”, zo vertelt Ellingworth.

Poels en Landa naar Andorra

De klassementsrenners en klimmers van Bahrain McLaren trekken binnenkort naar Andorra om daar op hoogte te trainen. Onder meer Mikel Landa, Wout Poels, Dylan Teuns, Pello Bilbao en Rafael Valls maken deel uit van deze groep, net als allrounder Matej Mohorič. “Het trainingskamp in Andorra zal wat langer duren, om zo een ideale hoogtestage te creëren.”

De overige renners van Bahrain McLaren zullen normaal gesproken trainen in de buurt van de Passo Pordoi, gelegen in de Dolomieten. De laatste hoogtestage eindigt op 25 juli, drie dagen voor de start van de Ronde van Burgos. Ellingworth snakt naar een herstart van de competitie. “Het zal wel een hele uitdaging worden, gezien de overvolle kalender.”

“We hebben nog even gedacht aan de Volta a Portugal”

Ellingworth: “We willen echter vooral koersen en resultaten boeken. Het doel is om iedereen een mooi programma aan te bieden.” De ploeg dacht nog even aan deelname aan bijvoorbeeld de Volta a Portugal, een twaalfdaagse rittenkoers. “Maar het is niet mogelijk om zoveel renners voor een langere periode te missen, zeker niet als er drie WorldTour-koersen bezig zijn.”