Tour 2020: Twaalf namen in voorselectie AG2R La Mondiale dinsdag 16 juni 2020 om 14:26

AG2R La Mondiale zal de komende weken vijf trainingskampen organiseren. De twaalf renners die kans maken op een Tourselectie vertrekken over ongeveer één week naar Chambon sur Lignon, terwijl er ook trainingsstages zijn in Vaujany, Val d’Isère en op de Col du Lautaret.

Teammanager Vincent Lavenu heeft dus een voorselectie op papier voor de aankomende Tour de France. Het gaat klimmer en boegbeeld Romain Bardet, Oliver Naesen, François Bidard, Mikaël Cherel, Benoit Cosnefroy, Tony Gallopin, Pierre Latour, Alexis Gougeard, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz.

Deze renners zullen van 23 tot en met 29 juni verblijven in Chambon sur Lignon, gelegen in het Franse departement Haute-Loire. Lavenu zal nog wel enkele keuzes moeten maken, aangezien de definitieve selectie mag bestaan uit acht renners. Op 1 juli verzamelen de klassiekerspecialisten zich voor een tiendaagse stage in de Alpen, met als uitvalsbasis Vaujany.

De overige stages vinden plaats in opnieuw Vaujany (13-23 juli), op de Col du Lautaret (8-23 juli) en tot slot Val d’Isère (12-26 juli). “We kunnen nu weer gericht plannen en wedstrijdprogramma’s samenstellen”, zo vertelt Lavenu. “De renners zijn gemotiveerd gebleven tijdens de coronaperiode en we zijn klaar om te vlammen.”

Overzicht trainingsstages AG2R La Mondiale

Chambon sur Lignon (23-29 juni)

Romain Bardet, Oliver Naesen, François Bidard, Mikaël Cherel, Benoit Cosnefroy, Tony Gallopin, Pierre Latour, Alexis Gougeard, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz.

Vaujany (1-10 juli)

Silvan Dillier, Julien Duval, Dorian Godon, Alexis Gougeard, Lawrence Naesen, Oliver Naesen, Harry Tanfield en Stijn Vandenbergh.

Vaujany (13-23 juli)

Clément Champoussin, Clément Chevrier, Axel Domont, Mathias Frank, Ben Gastauer, Alexandre Geniez, Quentin Jauregui, Andrea Vendrame en Larry Warbasse.

Col du Lautaret (8-23 juli)

François Bidard, Geoffrey Bouchard, Tony Gallopin, Jaako Hanninen, Aurélien Paret-Peintre en Clément Venturini.

Val d’Isère (12-26 juli)

Romain Bardet, Mikaël Cherel, Benoit Cosnefroy, Pierre Latour, Nans Peters en Alexis Vuillermoz.