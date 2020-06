Deceuninck-Quick-Step in juli met hele ploeg op hoogtestage in Italië zondag 7 juni 2020 om 14:25

Deceuninck-Quick-Step gaat in juli met de gehele ploeg op hoogtestage in Italië. De Belgische formatie heeft in San Pellegrino een heel hotel afgehuurd, waar de enige vijftig gasten tot het team behoren. Dat heeft manager Patrick Lefevere verteld in De Zevende Dag.

“Van 6 tot 23 juli gaan we op hoogtestage naar San Pellegrino in Italië met heel de ploeg”, kondigt Lefevere aan. Dat hij een vijftigtal mensen rondom de ploeg meeneemt, vertelt hij. “Dat zal kunnen. We waren eerst van plan om zoals andere ploegen drie verschillende bubbels te maken, maar we gaan dat niet doen.”

“Italië is open”, zegt Lefevere. “Als er ander publiek in die hotels zit en er wordt iemand ziek, dan weet je niet van wie dat komt. Als je allemaal exclusief in één hotel zit en er iemand ziek wordt, weet je dat het van bij ons komt.”

Eigen renners op tijd testen

“Wij gaan testen voor we vertrekken. Op 9 juni wordt er al getest”, aldus de ploegbaas. “We hebben een grote camper. Iedereen komt op zijn uur, camper binnen en camper buiten. Het is een hele organisatie, die ook geld kost. Maar het moet en als het dat maar is… We hebben al meer meegemaakt.”

De ervaren teammanager staat positief tegenover het nieuws dat in België vanaf 1 juli weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden. “Dat is een goed voorstel, omdat je dan weer wat competitie hebt, weliswaar niet op WorldTour-niveau, maar je koerst toch al”, is hij van mening.