John Lelangue: “Ten vroegste in augustus opnieuw contractbesprekingen bij Lotto Soudal”

Persberichten van contractverlengingen sijpelen mondjesmaat binnen. De geruchtenmolen van potentiële transfers komt stilaan op gang. Niets van dat alles bij Lotto Soudal. Daar zit tot augustus alles op slot. “Een bewuste keuze”, vertelt teammanager John Lelangue aan WielerFlits. “Waarom zou ik me nerveus maken? Ik heb nog vijftien renners onder contract, inclusief onze leiders.”

Het was tijdens de decemberstage op Mallorca dat John Lelangue fier de contractverlengingen van Caleb Ewan en zijn lead-outs Jasper De Buyst en Roger Kluge aankondigde. In de slipstream ervan bevestigde Thomas De Gendt dat ook hij praatte over een verlengd verblijf bij het Belgische WorldTour-team. Idem wat betreft Jelle Wallays. Maar toen kwam Covid-19 en werden alle gesprekken on hold gezet.

En dat is vandaag nog steeds het geval. Meer zelfs, op het contracteren van drie jongeren voor de opleidingsploeg na, blijft het opvallend stil bij Lotto Soudal. Bronnen melden ons dat er voor begin augustus met niemand onderhandeld wordt. En dat zou zowel voor eigen renners als voor potentiële nieuwkomers gelden. Een gegeven dat John Lelangue bevestigt.

Is dit een beslissing van de Raad van Bestuur? Of is dit uw eigen initiatief?

“Ik heb dit voorgesteld aan de Raad van Bestuur. En eigenlijk is het de logica zelve. Dat om twee redenen: enerzijds hebben wij tot eind 2021 al vijftien renners onder contract. Een aantal zelfs tot eind 2022. Daarnaast zijn bij die vijftien ook onze speerpunten: Caleb Ewan, Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens. Ewan en Gilbert zelfs tot 2022, net als De Buyst en Kluge, twee wegkapiteins.”

“Dat maakt het verschil met teams zoals bijvoorbeeld A2GR, waar een aantal kopmannen – denk maar aan Oliver Naesen, Pierre Latour en Romain Bardet – einde contract zijn. Zij moesten een stuk agressiever de mercato op. Dan is het bij ons rustiger, kan ik de eerste wedstrijden afwachten en de kat uit de boom kijken.”

Vijftien van de 27… Dat zijn toch twaalf namen die nog ingevuld moeten worden. De kans bestaat dat je ‘opportuniteiten’ laat schieten.

“27 of 25. Over dat aantal is nog geen uitsluitsel bij de UCI. Als het minimum aantal renners 25 zou worden, zijn het er maar tien meer. Wat betreft opportuniteiten: het is niet omdat ik geen onderhandelingen voer met managers, dat ik niet volg wat er gebeurt. Maar sowieso zal ik nooit een renner aannemen zonder hem ontmoet te hebben, zonder ermee gesproken te hebben. Ook daarvoor is het noodzakelijk dat in eerste instantie het ‘normale koersleven’ hervat.”

“Lotto Soudal wil verder ook focussen op jonge renners. Zoals Florian Vermeersch tien dagen geleden prof is geworden. Viktor Verschaeve straks ook. Misschien komt daar straks nog talent uit dat profrijp is. Maar dan moeten we eerst een aantal U23-koersen afwachten. Er zijn er niet zó veel in augustus, maar toch een aantal, zoals de Vredeskoers en de Ronde van de Toekomst. Samen met EK en WK worden dat wel referentiewedstrijden.”

De naam Thomas De Gendt viel niet toen je het over je speerpunten had. Wat als hij straks een aanlokkelijk voorstel krijgt?

“Thomas is zeer belangrijk voor ons team en ik zal er alles aan doen om hem te houden. Dat weet hij ook. Hij is vorige week nog op de service course geweest. We hadden een goed gesprek, maar niet in termen van een contractvernieuwing. Maar ook hiervan word ik niet nerveus. Omdat ik weet dat Thomas de situatie begrijpt.”

“Stel dat hij een andere aanbieding krijgt, veronderstel ik dat hij mij daarvan op de hoogte brengt. We kennen elkaar. Dat is teren op wederzijds vertrouwen. Overigens is hij hier graag. Er is meer dan het financiële aspect. Hij krijgt bij ons veel vrijheid, zowel in het samenstellen van zijn programma als in zijn manier van koersen.”

Zijn er nog jongens uit de huidige kern die je graag wil behouden?

“Ja. Maar ik zal geen namen noemen. Want dan krijg ik straks jongens aan de lijn die ik niet heb genoemd. Trouwens, dat er pas vanaf augustus verder gepraat wordt, is ook niet uitzonderlijk, hé. De situatie van de laatste jaren was misschien ook niet gezond. Er werd steeds vroeger onderhandeld. De laatste jaren zelfs al vóór de klassiekers.”

“Zelf heb ik de Tour de France altijd een geschikte periode gevonden. Dat zal nu niet anders zijn, in de wetenschap dat die nu twee maanden later wordt verreden. Dus hebben we het hier over een normale vertraging. En ondertussen hebben we de aanloopkoersen om wat verkennende gesprekken te voeren. Maar nu is het mijn prioriteit mijn jongens klaar te krijgen tegen dat de competitie begint. Dat zal wellicht 1 augustus zijn, met de Strade Bianche en de Heistse Pijl.”

Wat de voorbereiding betreft, jullie plannen geen hoogtestage…

“Dat klopt. Je weet dat we bij Lotto Soudal in een drietal bubbels gaan werken. Het is nog even wachten op het bekendmaken van de definitieve kalender om die bubbels in te vullen. Of Milaan-San Remo op 8 of op 22 augustus valt, dat is wel degelijk belangrijk naar die invulling toe. We kijken om in juli een stage te plannen in Frankrijk, maar wij hebben geen potentiële groterondewinnaar in onze rangen. In onze visie ligt de focus op ritzeges, offensief koersen en sprints. Een individuele hoogtestage kan altijd, maar het is geen noodzaak om dat in teamverband te organiseren.”

De voorlopige kern voor 2021:

Steff Cras

Jasper De Buyst

John Degenkolb

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Kobe Goossens

Matthew Holmes

Roger Kluge

Stefano Oldani

Gerben Thijssen

Brent Van Moer

Florian Vermeersch

Viktor Verschaeve

Tim Wellens

Zijn einde contract:

Sander Armee

Thomas De Gendt

Stan Dewulf

Jonathan Dibben

Carl Fredrik Hagen

Adam Hansen

Rasmus Iversen

Nikolas Maes

Tomasz Marczynski

Rémy Mertz

Tosh Van Der Sande

Brian van Goethem

Harm Vanhoucke

Jelle Wallays

Ook fietsensponsor Ridley is einde contract. De Nationale Loterij, Soudal, CAPS en Yuzzu hebben nog een overeenkomst tot en met 2022, net als de renners Philippe Gilbert, Caleb Ewan, Jasper De Buyst, Roger Kluge, Florian Vermeersch en Viktor Verschaeve.