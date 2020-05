Jumbo-Visma probeert vluchten te vermijden: “Hoogtestages in de Alpen” dinsdag 26 mei 2020 om 08:00

Tom Dumoulin vindt nog altijd dat een hoogtestage cruciaal is in aanloop naar de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma weet dat zijn ploeg bezig is met het plannen van een hoogtestage voor de Tour. Niet op het populaire eiland Tenerife, maar waarschijnlijk in de Alpen. Dat zegt Dumoulin in de nieuwste WielerFlits Update.

“De ploeg is er druk mee bezig om te kijken of we dit najaar überhaupt gaan rijden en hoe we dat gaan voorbereiden. Ze zijn ook aan het zoeken naar opties om op hoogte te kunnen”, vertelt Dumoulin.

Een reis naar het Spaanse eiland Tenerife is niet nodig, ook al is dat vaak the place to be als het gaat om hoogtestages voor wielrenners. “Hoogstwaarschijnlijk gaan we naar de Alpen, als dat kan in juli. De Alpen vind ik sowieso veel leuker, maar dat kan niet in maart en april vanwege het weer. Voor het goede weer gaat iedereen naar Tenerife, dat heeft geen andere redenen. Dat we met de auto naar de Alpen kunnen is ook heel belangrijk. Vluchten gaan wij als ploeg proberen te vermijden waar dat kan. De auto heeft dus zeker de voorkeur als we op hoogtestage gaan”, aldus de Limburger.

‘Hoogtestage moet je gedaan hebben voor de Tour, anders kun je niet winnen’

Dumoulin gaat verder in op de noodzaak van een trainingskamp op hoogte. “Het klassement in de Tour wordt bepaald in de bergritten”, zegt hij. “Een beetje tijd is hier en daar te verdelen in de tijdritten en de andere etappes. Maar voornamelijk bergop, op klimmen van een uur of soms op grote hoogte. Ik ben van mening dat het niet mogelijk is om zonder hoogtestage goed te trainen. Je kan dicht in de buurt komen van een goede vorm, maar niet de topvorm om mee te draaien voor het podium in de Tour de France.”

“Dat heeft niet met hoogte zelf te maken, dat heeft te maken met dat je een aantal weken urenlang bergop traint”, gaat hij verder. “Dat effect is veel groter dan het beetje zuurstoftekort. Een uur lang hard rijden op het vlakke is niet hetzelfde als een uur lang een klim op rijden. Je gebruikt je spieren net iets anders. En op hoogtestage moet ik een week wennen aan anderhalf uur lang een klim op rijden. Dat is altijd aanpassen. Dat moet je gedaan hebben voor de Tour de France begint, anders kun je niet winnen.”

