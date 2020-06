UCI: Milaan-San Remo op 8 augustus, Ronde van Lombardije een week later vrijdag 12 juni 2020 om 15:13

De kogel is door de kerk: Milaan-San Remo zal ‘gewoon’ op zaterdag 8 augustus worden verreden. De internationale wielerunie UCI heeft in een persbericht verder laten weten dat de Ronde van Lombardije exact één week later zal plaatsvinden op 15 augustus.

De discussie rondom de nieuwe data voor Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije leek gisteren al ten einde, aangezien de Italiaanse bondsvoorzitter Renato Di Rocco bevestigde dat Milaan-San Remo tóch op zaterdag 8 augustus verreden wordt, met de Ronde van Lombardije een week later op 15 augustus.

“Milaan-San Remo op 8 augustus en de Ronde van Lombardije op 15 augustus is een uitstekend compromis”, aldus Di Rocco. “Ook al zou het leuk zijn geweest om veel vakantiegangers langs de Rivièra (de kust bij San Remo, red.) te zien bij de koers. In een moeilijke periode als deze moeten we op de beste manier beginnen”, zo liet hij weten.

Lombardije of Dauphiné?

De Ronde van Lombardije was in eerste instantie gepland voor 31 oktober, maar al snel bleek dit geen ideale datum voor organisator RCS. Er werd ook nagedacht over een alternatieve datum voor Milaan-San Remo, maar de burgemeester van San Remo sprak zich fel uit tegen het voorstel om Milaan-San Remo te houden op zaterdag 15 augustus.

De Ronde van Lombardije zal nu wel moeten concurreren met het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus), voor veel renners de ideale voorbereidingskoers in aanloop naar de Tour de France. Het weekend van 22 en 23 augustus kan nu gebruikt worden voor het Italiaans kampioenschap op de weg.