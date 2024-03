zondag 24 maart 2024 om 12:34

Dit heb je tot nu toe gemist in Gent-Wevelgem 2024

De 86e editie van Gent-Wevelgem is begonnen! In het liveblog kan je de wedstrijd op de voet volgen. Kan het duo Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen net zoveel indruk maken als Wout van Aert en Christophe Laporte vorig jaar? Hier lees je wat je tot nu toe gemist hebt en welke belangrijke passages nog volgen!

Wat heb je gemist?

– Een luxesituatie bij Alpecin-Deceuninck voor Gent-Wevelgem. De ploeg beschikt niet alleen over wereldkampioen Mathieu van der Poel, maar kan ook gokken op een sprint met Jasper Philipsen. Hij overweegt zelfs MVDP te gaan helpen.

– Visma | Lease a Bike zit even in de hoek waar de klappen vallen. Zo was de E3 Saxo Classic een dag vol pech, ongeluk en misère voor de Nederlandse succesformatie, maar de mannen van de geel-zwarte brigade laten zich niet uit het veld slaan. “We zijn zeker niet negatief”

– Om 10.40 uur klonk het officiële startschot op de markt in Ieper

– Na de officiële start regende het aanvallen. Een tijd lang kwam niemand weg.

– Met nog 221 km te gaan wisten zes renners weg te rijden: Michael Mørkøv, Johan Jacobs, Kelland O’Brien, Hugo Houle, William Blume Levy, Cyrus Monk, Dries de Bondt en Mathis Le Berre.

– De pech blijft aanhouden voor Visma | Lease a Bike. Op zo’n 160 kilometer van de finish kwam een drietal renners ten val. Voor Jan Tratnik, die als vervanger van Per Strand Hagenes diende, betekende het einde koers.

– De Moeren hebben weer voor spektakel gezorgd. Het ging al snel op de kant en het peloton scheurde in twee stukken. Een groep van ongeveer 30 renners met daarbij ook Mathieu van der Poel, Olav Kooij, Mads Pedersen, Tim Merlier en Jasper Stuyven had zich losgeweekt.

– De kopgroep van de dag is op 120 kilometer van de finish al ingerekend door de voorste waaier. Het ‘peloton’ daarachter volgt op een minuut van de groep met Van der Poel, Philipsen, Merlier en Kooij.

Wat komt er nog aan?

De 86e editie van Gent-Wevelgem kent verschillende cruciale punten. In het eerste gedeelte van de koers passeert het peloton door de Moeren, als het waait kan het hier flink spoken! Eenmaal aangekomen bij de heuvelzone moet driemaal de Kemmelberg worden beklommen en tussendoor krijgen de renners de nodige gravelstroken voor de kiezen, de zogeheten plugstreets. Waar valt de beslissing?

Moeren

Hoe laat? tussen 12.55 en 13.15 uur

Hoe ver nog? 154,4 kilometer tot de finish



Eerste passage Kemmelberg

Hoe laat? tussen 14.30 en 14.55 uur

Hoe ver nog? 84 kilometer tot de finish

Plugstreets

Hoe laat? tussen 14.45 en 15.10 uur

Hoe ver nog? 72 kilometer tot de finish

Tweede passage Kemmelberg

Hoe laat? tussen 15.10 en 15.40 uur

Hoe ver nog? 52 kilometer tot de finish

Derde passage Kemmelberg

Hoe laat? tussen 15.35 en 16.05 uur

Hoe ver nog? 35 kilometer tot de finish

Finish Wevelgem

Hoe laat? Tussen 16.15 en 16.55 uur