zondag 24 maart 2024 om 11:12

Jasper Philipsen: “Misschien trek ik vandaag wel de sprint aan voor Mathieu”

Video Een luxesituatie bij Alpecin-Deceuninck voor Gent-Wevelgem. De ploeg beschikt niet alleen over wereldkampioen Mathieu van der Poel, maar kan ook gokken op een sprint met Jasper Philipsen. De winnaar van Milaan-Sam Remo hoopt vandaag aan sprinten toe te komen. “Maar het is wel een lastige koers.”

De ‘Vlam van Ham’ ging voor de start van de Waalse klassieker in op zijn kansen. “Door de wind en de weersomstandigheden is de kans op een sprint iets minder groot. Maar, je ziet in Gent-Wevelgem wel vaak dat er een grote groep samenkomt. Die kans zit erin, maar ik denk dat je wel een meer aanvallende koers moet rijden om hier kans te maken.”

Philipsen heeft na zeges in Milaan-San Remo en de Classic Brugge-De Panne de smaak te pakken, maar: “Als één van ons twee kan winnen, is het al een groot succes. De concurrentie is sterk. We zijn goed op dreef en proberen op deze flow verder te koersen. Het is belangrijk om mee te zijn met de waaiers. Daarna kijken we met hoeveel renners we meezitten en pas dan kunnen we plannen maken.”

Sprinten met Philipsen of Van der Poel?

En wat nu als de 86ste editie van Gent-Wevelgem zal uitdraaien op een sprint: is Philipsen dan de aangewezen man om het af te maken? “Het kan ook dat ik vandaag de sprint voor Mathieu aantrek”, klinkt het. “In een koers als vandaag is het belangrijk hoe de benen nog aanvoelen in de finale. Het is een lastige koers met de weersomstandigheden en drie passages over de Kemmelberg.”