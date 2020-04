Dit gebeurde er in de wielerwereld op 9 april donderdag 9 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 9 april?

1977: Jan Raas start heerschappij in Amstel Gold Race

Jan Raas en de Amstel Gold Race zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want met vijf zeges is hij de recordwinnaar in de klassieker: het leverde hem de bijnaam Amstel Gold Raas op. Zijn eerste overwinning vierde hij 43 jaar geleden. In de editie van 1977 ontsnapt Jos Schipper in de finale en sluit Gerrie Knetemann aan, even later gevolgd door Raas en Hennie Kuiper. Op de Cauberg lost Schipper en komt Frison-renner Raas in de tang bij TI-Raleigh-duo Knetemann en Kuiper. Zij versnellen om beurten, maar Nederlands kampioen Raas houdt vol. Als Kuiper zijn laatste pijl afschiet, gaat Raas erop en erover en trekt zo in Meerssen de winst naar zich toe.

1995: Franco Ballerini neemt in Parijs-Roubaix wraak voor tweede plek

De afloop van Parijs-Roubaix 1993 was er eentje om snel te vergeten voor Franco Ballerini. Even waande hij zich de winnaar van de koers, tot de finishfoto uitwees dat Gilbert Duclos-Lassalle hem nipt verslagen had. De Italiaan bezwoer nooit meer terug te keren, maar zijn revanche kwam twee jaar later. Dat hij van start gaat in de editie van 1995 is al een wonder: vier dagen eerder was namelijk bij een val in Gent-Wevelgem zijn schouder ontwricht – niet ideaal met talloze kasseien in het verschiet. Op dertig kilometer van de aankomst demarreert Ballerini, terwijl zijn ploeggenoten de achtervolging beletten. De Italiaan blijft uit de greep van de tegenstand en sleept zijn eerste monumentale zege binnen. Drie jaar later zou hij Roubaix nog eens winnen. Na zijn carrière wordt hij bondscoach van de Italië, tot in 2010 een rallyongeval een einde aan zijn leven maakt.

2000: Johan Museeuw wint Parijs-Roubaix voor de tweede keer

Aan de tweede zege van Johan Museeuw in Parijs-Roubaix gaat een stukje historie vooraf. In ’98 begon hij als topfavoriet aan de Helleklassieker, maar de koers draaide uit op een deceptie. Bij een crash in het Bos van Wallers brak hij zijn knieschijf. Door een infectie verkeerde hij later zelfs even in levensgevaar. Maar de tegenslag kreeg De Leeuw van Vlaanderen niet klein, integendeel: hij kwam sterker dan tevoren terug. In de editie van 2000, twee jaar later, valt hij aan op een kleine vijftig kilometer voor de finish. Na een indrukwekkende solo sleept hij geëmotioneerd de winst binnen op de beroemde wielerbaan. Wijzend naar zijn geplaagde knie komt hij over de finish.

2006: Cancellara verovert eerste zege in De Hel

Achter de recordwinnaars in Parijs-Roubaix, Roger De Vlaeminck en Tom Boonen, volgen zeven renners die de Helleklassieker driemaal wisten te winnen. Onder hen is Fabian Cancellara, die veertien jaar geleden zijn eerste kei bemachtigde. In de editie van 2006 ontstaat in het Bos van Wallers een kopgroep met vrijwel alle favorieten. Daaruit valt George Hincapie weg als zijn stuur spontaan afbreekt. Vlak voor de Carrefour de l’Arbre ontsnapt Vladimir Gusev en Cancellara sluit aan. Op de kasseistrook ziet Cancellara de Rus lossen, waarna de tijdrijder van CSC binnen de kortste keren dertig tellen uitloopt. Een tegenreactie haalt niets meer uit, waardoor de winst in Roubaix na liefst 83 jaar weer in Zwitserse handen komt.

2017: Greg Van Avermaet pakt felbegeerde zege in Roubaix

Greg Van Avermaet ging al in 45 wielermonumenten van start en liefst vijftien keer kwam hij bij de eerste tien over de finish. Winnen deed hij tot op heden eenmaal, daarvoor moeten we terug naar Parijs-Roubaix 2017. In die editie is de Belg van (toen nog) BMC als een van de topfavorieten van start gegaan, als hij in de finale deel uitmaakt van een kopgroep van zeven renners. Op Carrefour de l’Arbre dicteert hij het tempo en alleen Zdeněk Štybar en Sebastian Langeveld kunnen volgen. Zij rijden met elkaar naar de piste in Roubaix, waar Gianni Moscon en Jasper Stuyven nog weten aan te sluiten. Štybar gaat de sprint vroeg aan en pakt drie fietslengtes, maar Van Avermaet komt nog langszij en pakt zijn felbegeerde zege. Viervoudig winnaar Tom Boonen wordt in zijn laatste koers dertiende.

