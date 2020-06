Dit gebeurde er in de wielerwereld op 8 juni maandag 8 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 8 juni?

2005: Botero snelt naar tijdritzege in Roanne

Vandaag de dag beleeft het Colombiaanse wielrennen hoogtijdagen. De Zuid-Amerikaanse klimmers zijn een factor om rekening mee te houden in de grote rondes. Begin deze eeuw was de spoeling nog iets dunner. Santiago Botero was toen de vaandeldrager van een generatie Colombiaanse klimmers. De bergtrui in de Tour van 2000 bewees dat er een goede klimmer in hem schuilde, maar Botero gold eveneens als een begenadigde tijdrijder. De wereldtitel tijdrijden twee jaar later is daar het bewijs van.

Ook in de Dauphiné Libéré liet ‘De Buffel uit Medellín’ zich gelden. In 2002 won hij al eens de tijdrit naar Pierrelatte, drie jaar later deed hij dat opnieuw. In de 46,5 kilometer lange tijdrit in en rond Roanne liet hij de Amerikanen Levi Leipheimer, Lance Armstrong en Floyd Landis achter zich. De eindoverwinning zou dat jaar gaan naar de Spanjaard Iñigo Landaluze.

Uitslag etappe 3 Critérium du Dauphiné 2005

2006: Menchov triomfeert op de Mont Ventoux

De Mont Ventoux behoort tot het rijtje illustere beklimmingen, dat het hart van menig wielerliefhebber sneller doet kloppen. De Reus van de Provence dankt zijn faam met name aan de Tour de France, maar ook in de Dauphiné Libéré lag de finish meermaals op de top van deze iconische bergtop.

In 2006 ging de strijd om de dagzege tussen drie renners: de Rus Denis Menchov van Rabobank, de Fransman Christophe Moreau van AG2R Prévoyance en de Amerikaan Levi Leiphiemer van Gerolsteiner. Op de top haalde Menchov het net voor Moreau. Leipheimer moest in de slotfase zijn medevluchters laten gaan, maar nam als troostprijs wel het geel over van Philippe Gilbert. Hij zou de trui tot het einde met succes verdedigen.

Uitslag etappe 4 Critérium du Dauphiné Libéré 2006

2008: Leipheimer wint proloog in Avignon

Een proloog stelt de organisatie van een rittenkoers in de gelegenheid om een stad of regio extra onder de aandacht te brengen. In 2008 viel in de Dauphiné de keuze op Avignon. Een stad in de Provence die naast zijn in een kinderliedje bezongen brug, ook bekend staat om zijn historische centrum met de voormalige pauselijke residentie.

In het “Babylon aan de Rhône” werd een fraai traject uitgetekend, waar Levi Leipheimer uiteindelijk de snelste tijd neerzette. Een prolongatie van zijn eindoverwinning twee jaar eerder zat er echter niet in. Leipheimer verloor het geel en moest uiteindelijk behalve eindwinnaar Alejandro Valverde ook nog Cadel Evans voor zich dulden.

Uitslag proloog Critérium du Dauphiné Libéré 2008

2013: Sánchez klopt Fuglsang in koninginnenrit naar Superdévoluy

Tijdens de voorlaatste etappe van de Critérium du Dauphiné 2013 werd het peloton voor de koninginnenrit door de Alpen gestuurd. Al vroeg in de etappe stond Alpe d’Huez op het menu, waarna via een route over de Col de Sarenne, Col d’Ornon en de Col du Noyer de finish getrokken lag in het ski-oord Superdévoluy.

In de slotkilometers van de laatste klim kozen Samuel Sánchez en Jakob Fuglsang het hazenpad. Een sprint-à-deux moest de beslissing brengen, waarin de voor Euskaltel uitkomende Asturiër de snelste bleek van de twee. In de schaduw van dat tweetal reed Stef Clement een uitstekende etappe, wat hem de vijfde plek opleverde.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 7 Critérium du Dauphiné

2018: Dan Martin de sterkste in Valmorel

De carrière van Dan Martin is er een met ups en downs. De Ier is geen veelwinnaar, maar kan met zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en twee ritzeges in de Tour de France een knappe erelijst overleggen. In 2018 moest hij enkele maanden wachten op zijn eerste overwinning.

Die kwam er op 8 juni, toen hij in het Critérium du Dauphiné twee dagen voor het einde de sterkste was in de bergrit naar Valmorel. Martin ontsnapte in de slotfase uit de groep der favorieten en kwam solo als eerste over de finish. Geraint Thomas kwam te laat en werd tweede, maar nam wel de leiderstrui over van ploegmaat Gianni Moscon. De Welshman zou dat jaar de Dauphiné (en later de Tour) op zijn naam schrijven.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 5 Critérium du Dauphiné 2018

En verder:

