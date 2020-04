Dit gebeurde er in de wielerwereld op 4 april zaterdag 4 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 4 april?

1982: Underdog Martens verrast favorieten en wint Ronde

De Ronde van Vlaanderen 1982 kreeg in de persoon van René Martens een verrassende winnaar. Martens ging in de ploeg van DAF-trucks ’s morgens van start als helper van kopmannen Roger De Vlaeminck en Hennie Kuiper, de winnaar van het jaar ervoor. Onderweg bevond hij zich samen met Jacques Hanegraaf, Jostein Wilmann en Marc Sergeant in een kopgroep van vier. Op de Muur van Geraardsbergen reed hij vooruit om de premie op de top te pakken. Op aansporing van adjunct-ploegdirecteur José De Cauwer besloot stoomtrein Martens op de grote molen door te zetten. Martens bleef onder fel brandende lentezon vooruit en zou zijn kleine voorsprong van niet meer dan 45 tellen niet meer afgeven. De onverwachte triomf zou (naast een overwinning in Bordeaux-Parijs en een ritzege in de Tour) de grootste zege uit zijn loopbaan blijken.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1982 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1982

1993: Leeuw van Vlaanderen begint aan trilogie

Hoewel de 27-jarige Johan Museeuw in 1993 al de Belgische kampioenstrui om zijn schouders droeg, moesten zijn belangrijkste overwinningen nog volgen. Na een zege in Dwars door Vlaanderen begon de renner van GB-MG als topfavoriet aan De Ronde. Hij demarreerde op de Tenbossestraat op 75 kilometer van de finish uit een kopgroep van zeven. Enkel Frans Maassen (Wordperfect) kon volgen. De Nederlander kreeg van ploegleider Raas echter de instructie om niet meer over te nemen. De voorsprong bleef bescheiden en in zenuwslopend kat-en-muisspel besloot Maassen uiteindelijk om toch mee te werken. De twee bleven voorop. Op de Hallebaan in Meerbeke spurtte Museeuw zijn medevluchter uit het wiel, om zijn eerste zege in een monument te boeken.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1993 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1993

1999: Van Petegem klopt Vandenbroucke en Museeuw in Meerbeke

Wonderkind Frank Vandenbroucke trok op zondag 4 april 1999 tijdens de 83e editie van de Ronde van Vlaanderen al vroeg ten aanval. De vaandeldrager van een nieuwe generatie brak na tachtig kilometer samen met Cofidis-ploeggenoot Frederic Guesdon de wedstrijd open, waardoor er een grote kopgroep ontstond. Onderweg sloeg echter het noodlot toe. Guesdon kwam op de Paddestraat ten val en brak zijn sleutelbeen. De koplopers werden na een vlucht van honderd kilometer ingerekend, waarna op de Muur van Geraardsbergen de wedstrijd opnieuw openbrak. Van Petegem toonde zich oppermachtig, maar in de afdaling kon Museeuw weer aansluiten bij de koploper. Ook Vandenbroucke wist op weg naar Meerbeke de oversteek te maken. In de sprint om de overwinning ging Van Petegem vroeg aan. Museeuw en Vandenbroucke raakten niet tot bij zijn achterwiel, waardoor Van Petegem zijn eerste grote zege ooit kon boeken.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1999 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1999

2010: Cancellara superieur tijdens veelbesproken passage over de Muur

Over het indrukwekkende optreden van Fabian Cancellara tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2010 is na afloop het nodige gezegd en geschreven. Waarom wisselde hij drie keer van fiets? Zat daar een motortje in? De waarheid is dat Spartacus die dag in bloedvorm verkeerde. Na een versnelling op de Molenberg kon enkel Tom Boonen volgen. Op de Muur van Geraardsbergen reed Cancellara vanuit het zadel op imposante wijze Boonen los uit het wiel. Op de Bosberg bedroeg de voorsprong van de Zwitserse kampioen al een minuut en in het restant naar Meerbeke gaf hij de leiding niet meer af. En het vermeende motortje in zijn fiets? “De enige motor zijn mijn benen zelf”, pareerde Cancellara na afloop de kritiek.

Verslag Ronde van Vlaanderen 2010 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2010

2018: Jakobsen wint door spoorwegincident ontsierde Scheldeprijs

De Scheldeprijs was jarenlang het jachtgebied van Marcel Kittel. Tussen 2012 en 2017 wist hij vijf van de zes edities van deze sprinterskoers te winnen. In 2018 ging de zege echter naar een jonge Nederlander. Na een openingsfase langs de Zeeuwse kust zette een incident de boel op zijn kop. De renners moesten stoppen voor een gesloten spoorwegovergang, maar een groep met onder meer Dylan Groenewegen en Arnaud Démare hield zich daar niet aan. Zij werden gediskwalificeerd. Kittel reed in de slotfase lek en slaagde er niet in om terug te keren. In een natgeregend Schoten bleek Quick-Step-renner Fabio Jakobsen over de snelste eindspurt te beschikken. Hij won met enkele fietslengtes afstand Enkele weken na zijn eerste profzege in Nokere Koerse was de eerstejaarsprof wederom succesvol op Belgische bodem.

Samenvatting Scheldeprijs 2018 (Sporza)

Wedstrijdverslag Scheldeprijs 2018

Uitslag Scheldeprijs 2018

En verder

