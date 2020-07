Dit gebeurde er in de wielerwereld op 3 juli vrijdag 3 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 3 juli?

1980: TI-Raleigh wint ploegentijdrit in Beauvais

De Tour de France van 1980 is op 3 juli alweer toe aan haar achtste koersdag. Deze is opgesplitst in een ploegentijdrit van Compiègne naar Beauvais en een rit in lijn naar Rouen. Dat jaar telt in de rit tegen de klok voor ploegen niet de eindtijd mee voor het klassement, maar wordt gereden om bonificaties. Het team met de snelste eindtijd verdient daarvoor de meeste tijdwinst, namelijk 3 minuten en 15 seconden.

Verwacht wordt dat de Raleigh-ploeg van Peter Post terreinwinst gaat behalen in het klassement. Het team heeft immers wat goed te maken. Na een week kijkt kopman Joop Zoetemelk tegen een achterstand van bijna vier minuten aan ten opzichte van Bernard Hinault, koersend voor Renault. Op dat moment bezetten Rudy Pevenage en Pierre Bazzo de bovenste plekken in de tussenstand nadat zij in de tweede rit met veel voorsprong op het peloton waren geëindigd.

En TI-Raleigh maakt alle verwachtingen meer dan waar. Op weg naar Beauvais moesten Jan Raas en Paul Wellens weliswaar afhaken, maar klokt de ploeg na 65 afmattende kilometers de snelste tijd. De Peugeot-ploeg met Hennie Kuiper eindigt op de tweede plaats, IJsboerke met gele trui Pevenage wordt derde. Hinault en Renault zetten de vierde tijd neer. Daarmee loopt Zoetemelk met liefst 1 minuut en 35 seconden in op de Franse titelverdediger en is hij terug in de race.

Na de ploegentijdrit staat ’s middags een korte etappe van 92 kilometer op het programma. En weer drukt de Raleigh-ploeg haar stempel op de koers. Zoetemelk strijkt bij een van de twee tussensprints acht bonificatieseconden op, waarmee hij zijn achterstand op Hinault terugbrengt tot precies twee minuten. In de eindsprint sleept zijn ploeggenoot Raas de etappezege binnen. Leo van Vliet maakt het succes compleet door naar de tweede plaats te rijden.

Beelden 7e etappe (deel A) Tour de France 1980

Uitslag 7e etappe (deel A) Tour de France 1980

1981: Ad Wijnands klopt Fernández in Nantes

De Raleigh-ploeg in 1981 heeft al vier etappezeges achter haar naam staan, als de renners op de negende dag een vlakke rit naar Nantes voor de wielen geschoven krijgen. De mannen van Post wonnen allebei de ploegentijdritten en Johan van der Velde en de Zwitser Urs Freuler bezorgden het team individuele successen. En ook in de achtste etappe, dwars door de Vendée, is het raak.

Als eenmaal de vroege vlucht is bijgehaald proberen meerdere renners vergeefs weg te rijden. De aanvalspoging van Ad Wijnands heeft meer succes, hij krijgt Juan Fernández in zijn wiel. Met de aankomst in zicht moet de pas 22-jarige Nederlander gokken, want zijn Spaanse metgezel wil niet meer op kop komen. Die wordt uiteindelijk nerveus met het peloton op komst en begint de sprint. Wijnands wacht zijn kans af en trekt vervolgens de etappezege naar zich toe.

Beelden 8e etappe Tour de France 1981

Uitslag 8e etappe Tour de France 1981

1985: Henri Manders blijft peloton voor in Roubaix

In tegenstelling tot een jaar eerder, zijn in 1985 de kasseien uit Parijs-Roubaix teruggekeerd in de Tour de France. Op weg naar finishplaats Tourcoing is twaalf kilometer aan kasseistroken ingetekend. Maar het worden niet de keitjes die het meeste stof doen opwaaien… Na 62 kilometer rijden Teun van Vliet (uit de Verandalux-ploeg van Roger Swerts) en Henri Manders (uit Raas’ Kwantum-ploeg) weg uit het peloton. Na twintig kilometer heeft het goed samenwerkende koppel al twaalf minuten voorsprong en die loopt snel op naar meer dan 20 minuten.

Dan vindt Raas dat Manders voldoende heeft samengewerkt met Van Vliet en geeft hem opdracht om geen kopwerk meer te verrichten. Zijn 25-jarige renner gehoorzaamt, tot woede van Van Vliet. Terwijl vooraan de verstandhouding verstoord is, komt het peloton daarachter langzamerhand op gang en begint de voorsprong te slinken. Als het tijdsverschil is teruggelopen tot minder dan acht minuten op 24 kilometer van de streep, krijgt Van Vliet hevige krampen. En op dat moment geeft Raas Manders het sein dat hij weer op kop mag rijden.

Die raakt al snel zijn medevluchter kwijt, waarna hem nog een solo rest van zo’n 16 kilometer. In de slotfase houdt Manders knap stand, ondanks dat hij al ruim 150 kilometer in de aanval rijdt. Op de streep heeft hij nog welgeteld elf seconden over op het peloton, maar dat volstaat voor de etappewinst. Van Vliet en zijn ploeg zijn na afloop laaiend over de handelwijze van Raas. Die zegt naderhand dat hij Manders opdroeg niet meer mee te rijden in verband met zijn gezondheid. De avond van tevoren was zijn renner ziek en hij wilde voorkomen dat hij zich voorbij zou rijden.

Beelden 5e etappe Tour de France 1985

Uitslag 5e etappe Tour de France 1985

1999: Lance Armstrong wint proloog bij Tour-comeback

Lance Armstrong maakt in februari 1998, in de Spaanse Ruta del Sol, zijn langverwachte rentree, nadat anderhalf jaar eerder kanker bij hem was vastgesteld. De wereldkampioen van Oslo (1993) doorstaat die eerste test met glans. In eerste instantie staan vervolgens de voorjaarsklassiekers in zijn agenda, maar na een vroegtijdige opgave in Parijs-Nice keert hij huiswaarts naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug Europa wint hij meteen de Ronde van Luxemburg.

De Tour de France volgt hij dat jaar nog enkele dagen vanuit de commentaarcabine. In het najaar wil hij zijn comeback in het peloton meer glans geven met onder meer de Vuelta a España en het WK in Valkenburg. In zowel de Spaanse ronde, het WK-tijdrijden als de WK-wegwedstrijd legt hij beslag op de vierde plaats. Hij verlengt zijn contract bij US Postal en merkt de Tour als hoofddoel aan voor 1999. Vervolgens weerklinkt zijn naam steeds vaker in de favorietenlijstjes.

Op 3 juli begint de Ronde van Frankrijk in de Vendée. Rond attractiepark Puy du Fou is een tijdrit van 6,8 kilometer uitgetekend door de dorpjes Les Epesses en La Chouinière. Lance Armstrong wint en geeft de Tour, die tot dat moment worstelt met dopingproblematiek, weer hoop: volgens de Amerikaan kunnen dopingzondaars immers niet hard genoeg worden gestraft. Naar eigen zeggen had hij zijn ziekte nooit overleefd als hij ooit verboden middelen tot zich had genomen.

Wie de uitslagen erop naslaat, zal zien dat bij de proloog rond Puy du Fou een streep staat door de naam van Armstrong, net als bij zijn andere uitslagen én eindzege die Tour. Eind 2012 werden zijn resultaten hem afgenomen wegens dopinggebruik.

Beelden proloog Tour de France 1999

Uitslag proloog Tour de France 1999

2010: Fabian Cancellara snelt naar geel in Rotterdam

Al maanden van tevoren warmt Rotterdam in 2010 op voor de Tour de France. Overal tref je grote banners aan met uitspraken uit de wielersport (Welke renner zei bijvoorbeeld ooit? ‘Ik reed lek en de rest reed lekker’), trams worden uitgedost in het geel en op de gevel van het Weena is een enorme afbeelding van een rood-wit fietsbord geplakt met Parijs, nog 3641 kilometer. En daarvan wordt de eerste 8,9 kilometer op 3 juli afgelegd in de stad aan de Maas.

Het is aangenaam weer als de eerste renners het parcours gaan verkennen: vanaf de Dordtselaan op de zuidoever naar de Erasmusbrug en de Boompjes op de noordkade. Dan via de Willemsbrug terug naar Zuid en de finishlijn voor de deur van evenementencentrum Ahoy. Maar als Iban Mayoz van de Footon-ploeg rond kwart over vier op het vertrekpodium verschijnt, is het al begonnen te regenen. De Spanjaard eindigt uiteindelijk in het rechterrijtje.

Onder wisselvallige omstandigheden kabbelt de proloog voort. De Duitse kampioen Tony Martin start al vroeg en op opdrogend asfalt zet hij 10 minuten en 10 seconden op de klokken. Andere specialisten als Christian Vande Velde en Bradley Wiggins moeten op natte wegen rijden en geven aan de aankomst meer dan driekwart minuut toe. David Millar kan Martin wèl verontrusten: aan het tussenpunt geeft de Brit slechts drie seconden toe, maar hij verzwakt in het tweede deel.

De laatste renner die aan de tijdrit begint is Alberto Contador. De titelverdediger vertrekt even na half acht. Een minuut voor hem is de gedoodverfde winnaar Fabian Cancellara aan de beurt, en weer een minuut eerder Lance Armstrong. Cancellara maakt uiteindelijk zijn favorietenrol waar. Halverwege ligt de wereldkampioen al een handvol seconden voor op Martin en hij is aan de streep tien tellen sneller. De Duitser wordt wel tweede, vóór Millar.

Onder toeziend oog van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wordt Cancellara naderhand gehuldigd en krijgt hij de gele èn groene trui omgehangen. Het wit is voor Martin. Bij de favorieten voor de eindwinst doet Armstrong de beste zaken. Hij eindigt als vierde en blijft Contador vijf seconden voor. Voor Andy Schleck is er werk aan de winkel. In de daguitslag vindt hij zichzelf terug op de 119e plaats. Hij moet bijna vijftig seconden toegeven op Armstrong.

Verslag proloog Tour de France 2010

Beelden proloog Tour de France 2010

Uitslag proloog Tour de France 2010

En verder:

1982: Ludo Peeters (Raleigh) slaat dubbelslag tijdens uitstapje naar Möhlin

1983: Zoetemelk en Coop-Mercier winnen ploegentijdrit over 100 kilometer

1984: Portugees Paulo Ferreira verrast medevluchters in Cergy Pontoise

1988: Guido Bontempi houdt Nederlanders van het geel na ultrakorte proloog

1989: Raúl Alcalá wint etappe naar Francorchamps, Tolhoek derde

1990: Johan Museeuw sprint naar winst bij iconische Mont Saint-Michel

1993: Miguel Indurain pakt geel na proloog rond pretpark Puy du Fou

1994: Oezbeek Abduzhaparov zegeviert in Armentières na chaotische sprint

1995: Ongenaakbare Mario Cipollini is de snelste spurter in Vitré

1996: Cyril Saugrain blijft medevluchter Nelissen voor in Lac de Madine

2000: Tom Steels sprint in Nantes naar zijn tweede etappezege

2004: Jonge Fabian Cancellara verovert geel in zijn allereerste Touretappe

2005: Tom Boonen is in Les Essarts iedereen te snel af in de eindsprint

2006: Robbie McEwen klopt in Esch-sur-Alzette Boonen en Hushovd

2011: Garmin-Cervélo wint ploegentijdrit in Les Essarts

2012: Peter Sagan wint in Boulogne-sur-Mer

2013: Mark Cavendish sprint naar zege in Marseille

2016: Peter Sagan klopt Alaphilippe en Valverde in Cherbourg

2017: Peter Sagan blijft Matthews voor in Longwy