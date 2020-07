Dit gebeurde er in de wielerwereld op 26 juli zondag 26 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 26 juli?

1987: Eindzege Roche, groen voor Van Poppel

In hetzelfde jaar de Giro, de Tour en het WK winnen. Vandaag de dag lijkt het onvoorstelbaar, maar Stephen Roche flikte het in 1987. Nadat hij in mei al beslag legde op de Giro d’Italia, viel in juli ook de Tour ten prooi aan de Ierse kopman van de Carrera-ploeg. In een Tour waarin het geel veelvuldig van schouders wisselde, maakte Roche indruk met een tijdritzege in Futuroscope. In het hooggebergte hield hij stand en ging hij zo diep, dat hij na afloop meermaals aan het zuurstof moest. Daags voor het einde nam Roche het geel over van Pedro Delgado, door in Dijon de 38-kilometer lange tijdrit een minuut sneller af te leggen dan de Spanjaard. Na meer dan vierduizend kilometer bedroeg zijn voorsprong op Delgado slechts veertig tellen. De slotrit in Parijs werd gewonnen door de Amerikaan Jeff Pierce. Jean-Paul van Poppel liet zich op de Champs-Elysees huldigen als winnaar van het puntenklassement.

2001: Baguet maakt jongensdroom waar in Montluçon

Het verhaal van de memorabele comeback van Serge Baguet kende zijn hoogtepunt op 25 juli 2001. Baguet gold begin jaren negentig als een groot talent, maar haakte als prof in het EPO-tijdperk gedesillusioneerd af. Baguet ging als dakwerker aan de slag in de zaak van zijn schoonvader, maar ploegleider Jef Braeckevelt haalde hem terug naar de Lotto-ploeg. In 2001 had Baguet in de derde Tourweek zijn zinnen gezet op ritwinst. In de overgangsrit naar Montlucon slaagde hij erin om mee te glippen met de vlucht van de dag. Samen met de Deen Jakob Piil en de Italiaan Massimiliano Lelli bleef hij in de slotfase over, om zijn twee medevluchters aan de finish in een spurt met drie te kloppen. Na afloop vielen ploegleider Braeckevelt en zijn pupil Baguet elkaar huilend in de armen. Baguet – die nog tot 2007 deel uit zou maken van het profpeloton – overleed in 2017 op 47-jarige leeftijd aan darmkanker.

2009: Cavendish wint op Champs-Élysées zesde Touretappe, eindzege Contador

Mark Cavendish was een van de absolute smaakmakers van de Tour de France 2009. Er stond dat jaar geen maat op de Britse spurtbom van Columbia – HTC, die met liefst vijf ritzeges op zak aan de slotrit begon. Cavendish – het jaar ervoor al goed voor vier ritzeges – zou in Parijs voor de zesde keer victorie kraaien. De finishfoto toont de suprematie van de Columbia-ploeg, die enkele jaren daarvoor was ontstaan uit het roemruchte T-Mobile. Niet alleen had Cavendish uitgebreid de tijd om te juichen, ook zijn lead-out Mark Renshaw (die als tweede eindigde) deelde mee in de feestvreugde. Alberto Contador werd dat jaar – twee jaar na zijn eerste zege – als eindwinnaar gehuldigd.

2014: Oppermachtige Martin verwijst Dumoulin naar tweede plek in tijdrit naar Perigueux

Tony Martin gold in de jaren tien als de sterkste tijdrijder van het peloton. Op zijn palmares prijken vier wereldtitels tegen de klok en ook in de Tour de France behaalde de hardrijder uit voormalig Oost-Duitsland de nodige successen. In 2011 (Grenoble) en 2013 (Mont-Saint-Michel) won hij al twee tijdritten. In 2014 volgde zijn derde. Martin – die eerder die Tour met een machtige solo al de Touretappe naar Mulhouse won – was daags voor het einde de sterkste in de 54 kilometer lange tijdrit tussen Bergerac en Perigueux. De tweede plek was voor Tom Dumoulin, die ruim anderhalve minuut langer over de rit tegen de klok deed. Geletruidrager Nibali werd vierde en had zijn Tourzege binnen.

2019: Bernal nieuwe leider na tumultueuze etappe

Wielerliefhebbers keken reikhalzend uit naar het slot van de Tour van 2019, waar enkele pittige bergetappes de beslissing moesten brengen over wie er in Parijs als eindwinnaar gehuldigd zou worden. Op vrijdag stond er een stevige rit over meerdere Alpencols op het menu. Julian Alaphilippe droeg al elf dagen het geel, maar lag hevig onder vuur. Het leek slechts een kwestie van tijd voordat hij zou kraken. In de rit naar Tignes ontplofte de Tour, maar de etappe kreeg een onverwacht einde. Bernal gooide de knuppel in het hoenderhok op de Col d’Iseran, de voorlaatste klim van de dag. De ontketende Colombiaan reed meer dan een minuut voorsprong bij elkaar, totdat de rit plotseling werd stilgelegd. Vanwege hevige sneeuwval en een aardverschuiving, kwam er vroegtijdig een einde aan de etappe. Er werd geen ritwinnaar uitgeroepen en de tijden op de Iseran zouden gelden. Bernal was de grote winnaar, hij nam het geel over van Alapilippe en zou twee dagen later de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France worden.

