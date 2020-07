Dit gebeurde er in de wielerwereld op 24 juli vrijdag 24 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 24 juli?

2002: Michael Boogerd kleurt La Plagne oranje

Achttien dagen is de Tour de France van 2002 onderweg als de koninginnenrit op het programma staat. Gestart wordt in skigebied Les Deux Alpes, waar Santiago Botero in de vorige etappe zijn tweede dagsucces binnensleepte. Via de Galibier en de Madeleine leidt de route vervolgens naar wintersportoord La Plagne, de aankomstplaats. Eerder kwamen Alex Zülle en Laurent Fignon hier als eerste aan. Wie treedt in hun voetsporen?

Het wordt een historische dag voor Michael Boogerd en de Rabo-ploeg, die al een etappezege op zak had na de zege van Karsten Kroon in Plouay. Op de Galibier, de eerste klim, schuift Boogerd mee in een groepje dat vlak achter Santiago Botero de top passeert. Vier kilometer onder de top van de Télégraphe rijdt de 30-jarige Nederlander weg en korte tijd later ziet hij Stuart O’Grady, Gian Matteo Fagnini en Robert Hunter aansluiten.

Zijn drie mede-aanvallers hebben vooral interesse in de tussensprint in het dal en op de Madeleine gaat Boogerd alleen op avontuur. Daar weerstaat hij een tegenaanval van Laurent Jalabert en Iban Mayo en komt hij over de top met een voorsprong van ruim drie minuten. Die weet hij daarna uit te bereiden naar vijf minuten aan de voet van de lange slotklim. Even is hij bang dat het te weinig is om zijn achtervolgers voor te blijven.

Maar als hij zijn voorsprong in eerste instantie weet vast te houden, groeit het vertrouwen. In de slotfase naderen Carlos Sastre en Lance Armstrong nog snel, maar uiteindelijk komen zij bijna anderhalve minuut tekort om Boogerd in La Plagne van de overwinning te houden. De emoties komen los bij de Rabo-renner. Hij lacht zijn tanden bloot als hij de streep passeert en zes jaar na zijn succes in Aix les Bains zijn tweede Touretappe wint.

Beelden 16e etappe Tour de France 2002

Uitslag 16e etappe Tour de France 2002

2003: Servais Knaven volgt Harmeling op in Bordeaux

Alpe d’Huez staat bekend als ‘de Nederlandse berg’, maar ook met Bordeaux heeft Nederland een speciale band. Tot 2003 werd al twaalf keer een Nederlandse zege genoteerd in de wijnstad met achtereenvolgens Dekkers in ’52, Nolten in ’53, Faanhof in ’54, Wagtmans in ’55, De Roo in ’66, Karstens in ’76, de TI-Raleigh in de ploegentijdrit in ’79, Priem in ’80, Oosterbosch in ’83, Raas in ’84, Van Poppel in ’88 en Harmeling in ’92.

Sindsdien werd Frans Maassen nog eens vierde en Jeroen Blijlevens derde, maar een volgende Nederlandse overwinning bleef uit. In 2003 maakt Bordeaux opnieuw deel uit van de Tour. Na de Pyreneeën is vanuit Dax een vrijwel vlakke etappe uitgetekend, die normaal gesproken op het lijf geschreven lijkt van de sprinters. Vanuit de start vallen tien renners aan, onder wie Bram de Groot, Servais Knaven en Léon van Bon.

In eerste instantie reageert het peloton. De voorsprong van de vluchters wordt kilometerslang op amper dertig seconden gehouden en het is even spannend of ze wel op avontuur kunnen. Maar dan wordt de achtervolging gestaakt en kunnen de aanvallers wegrijden. Na zeventig kilometer hebben zij al zestien minuten te pakken. Het peloton brengt de achterstand nog wel terug tot acht minuten, maar de winnaar moet vooraan worden gezocht.

In de laatste twintig kilometer zakt het tempo in de kopgroep als de buitenwijken van Bordeaux in zicht komen en dan ziet Knaven zijn kans. De 32-jarige Quickstep-renner zet aan en neemt afstand van zijn medevluchters. Acht kilometer verder is zijn voorsprong al gegroeid naar 24 seconden en rijdt hij een gewonnen race. Na bijna vier uur koers balt de Nederlander zijn vuisten en zorgt hij voor een nieuw stukje Nederlandse wielerhistorie aan de Garonne.

Beelden 17e etappe Tour de France 2003

Uitslag 17e etappe Tour de France 2003

2005: Vinokourov stoot Leipheimer van vijfde plek in Parijs

Na 22 dagen rest in de Tour de France van 2005 enkel nog de slotetappe naar Parijs. De kaarten zijn geschud en zonder ongelukken wint Lance Armstrong zijn zevende Ronde van Frankrijk, wordt Ivan Basso tweede, Jan Ullrich derde en Francisco Mancebo vierde. Levi Leipheimer staat vijfde, maar er zijn kapers op de kust. Alexander Vinokourov staat op slechts twee seconden van de Amerikaan en heeft wel oren naar zijn vijfde plek.

En als na 74 kilometer, in Châtenay-Malabry, de eerste tussensprint opdoemt, schiet de Kazach naar voren en strijkt zo zes bonificatieseconden op. Omdat zijn directe concurrent als tweede doorkomt, staan beide renners op dat moment in dezelfde tijd. Maar dan beslist de jury door de natte weersomstandigheden om de tijdsopname van de slotrit stop te zetten bij de eerste passage van het peloton op de Champs-Élysées, de tweede tussensprint wordt geschrapt.

Daardoor is Vinokourovs enige kans om Leipheimer nog voorbij te steken door deze laatste etappe te winnen en zo twintig bonificatieseconden te pakken. De aanvaller van T-Mobile laat zijn leeuwenhart spreken. Onder de vod van de slotkilometer beantwoordt hij een aanval van Bradley McGee en bijt hij zich vast in diens achterwiel. En in de laatste paar honderd meter komt de Kazach achter de rug van de Australiër vandaan.

Met machtige pedaalslagen sleept de nationale wegkampioen van Kazachstan de winst én de benodigde bonificaties binnen, waarmee hij Leipheimer van de vijfde plek in het klassement kegelt. Het is zijn tweede ritzege van 2005 in de Tour, nadat hij eerder al zegevierde in Briançon. In de buik van het peloton komt Lance Armstrong als 118e over de finish en verzekert zich zo van zijn zevende eindzege.

Beelden slotetappe Tour de France 2005

Uitslag slotetappe Tour de France 2005

Eindklassement Tour de France 2005

2014: Nibali zet puntjes op de i met solozege in Hautacam

Vincenzo Nibali heeft de Tour de France van 2014 na negentien dagen stevig in zijn greep. Zijn voorsprong op nummer twee Alejandro Valverde bedraagt bijna vijfenhalve minuut, het gat naar nummer drie Thibaut Pinot is al zes minuten. Normaal gesproken volstaat dat in de overige vier etappes voor de eindoverwinning. De eerste horde die hij mag wegstrepen is de bergrit over de Tourmalet naar wintersportoord Hautacam.

In het begin van de etappe rijdt een kopgroep van twintig renners weg, maar veel ruimte krijgen zij niet. De Astana-ploeg van gele trui Nibali houdt de voorsprong namelijk lange tijd op drie minuten. Op de Tourmalet versplintert de koers en komen Mikel Nieve en Blel Kadri als eerste renners over de top. Zij blijven samen tot de beklimming van de Hautacam, waar de Spanjaard van Team Sky zijn Franse vluchtkompaan achterlaat.

In de favorietengroep opent Chris Horner de debatten op elf kilometer van de streep en enkel Nibali kan antwoorden. Die lost vervolgens de Amerikaan en gaat alleen op jacht naar Nieve. Op acht kilometer van het einde haalt hij de Spaanse koploper bij en klimt dan solo verder. Op overtuigende wijze bereikt hij uiteindelijk de aankomststreep. Na eerdere zeges in Sheffield, op La Planche des Belles Filles en Chamrousse is dit al zijn vierde succes in deze Tour.

Nibali heeft aan de finish ruim een minuut voorsprong op Thibaut Pinot, die door tijdsverlies van Alejandro Valverde doorschuift naar de tweede plaats in het klassement. Zijn voorsprong op de Fransman is met meer dan zeven minuten en nog drie dagen te gaan geruststellend te noemen.

Verslag 18e etappe Tour de France 2014

Beelden 18e etappe Tour de France 2014

Uitslag 18e etappe Tour de France 2014

2018: Alaphilippe wint in Bagnères-de-Luchon

Met de etappe naar Bagnères-de-Luchon komt stilaan de ontknoping van de Tour de France van 2018 in zicht. Onderweg krijgen de renners de beklimmingen van de Portet-d’Aspet, de Col de Menté en de Col de Portillon voor de wielen geschoven. Na een attractieve openingsfase wordt de koers opgehouden door protesterende boeren. Als de politie hen probeert weg te jagen met traangas, komt het irriterende goedje ook in de ogen van de renners terecht.

De koers ligt enige tijd stil, maar als de rit weer op gang is gebracht volgen de aanvallen elkaar weer in sneltreinvaart op. Uiteindelijk weten liefst 44 renners zich los te maken en pakken op weg naar de Portet-d’Aspet zes minuten voorsprong. In de klim rijdt Philippe Gilbert vooraan weg en rondt als eerste de top. Maar in de afzink verkijkt hij zich op een bocht en duikelt over een muurtje de diepte in. Even wordt gevreesd voor zijn lot, maar de Belg kan verder.

Maar zijn voorsprong is hij kwijt. Na de passage van de Menté begint een fors uitgedunde kopgroep aan de Portillon. Adam Yates bereikt als eerste de top van de bijna 1300 meter hoge klim en snijdt met een mooie marge van twintig tellen de afdaling aan naar Bagnères-de-Luchon. Achter hem gooit Julian Alaphilippe echter alle remmen los en de Brit lijkt de druk van de drager van de bolletjestrui te voelen, want met nog zes kilometer te gaan komt hij ten val.

Alaphilippe blijft wèl overeind en boekt zo zijn tweede zege in een Touretappe, nadat hij een week eerder ook in Le Grand-Bornand al zegevierend over de streep kwam. Vijftien seconden achter de Fransman finisht Gorka Izagirre als tweede, vóór de onfortuinlijke Adam Yates, die derde wordt. In de strijd om het klassement verandert er niets. Gele trui Geraint Thomas komt in het bijzijn van Chris Froome en Tom Dumoulin aan in de aankomstplaats.

Verslag 16e etappe Tour de France 2018

Beelden 16e etappe Tour de France 2018

Uitslag 16e etappe Tour de France 2018

En verder:

1982: Daniel Willems pakt in Aulnay-sous-Bois zijn tweede zege in de Tour

1983: Zwitser Gilbert Glaus verslaat Kelly in Parijs, eindzege voor Fignon

1986: Bernard Hinault wint tijdrit in Saint-Etienne, maar LeMond behoudt geel

1987: Kopgroep moet in Dijon de winst laten aan Régis Clère

1988: Van Poppel pakt in Parijs zijn vierde ritwinst, eindzege voor Delgado

1991: Streekfavoriet Thierry Claveyrolat is de sterkste in Morzine

1992: Miguel Induráin is heer en meester in individuele tijdrit naar Blois

1993: Tony Rominger gaat Induráin vooraf in tijdrit naar Montlhéry

1994: Eddy Seigneur blijft peloton voor in Parijs, vierde eindzege Indurain

1997: Didier Rous bezorgt Festina in Montbéliard de vierde etappezege

1998: Tom Steels wint in Cap d’Agde na een snelle rit de eindsprint

1999: Armstrong onderstreept suprematie met tijdritzege in Futuroscope

2001: Rik Verbrugghe klopt medevluchter Pinotti in Lavaur

2004: Armstrong neemt verder afstand met tijdritzege in Besançon

2008: Marcus Burghardt wint etappe naar Saint-Étienne na korte sprint

2009: Sprintkoning Mark Cavendish boekt in Aubenas zijn vijfde etappezege

2010: Fabian Cancellara wint tijdrit in Pauillac, Contador houdt stand

2011: Mark Cavendish zegeviert op Champs-Élysées, Evans wint Tour

2015: Vincenzo Nibali haalt zijn gram op La Toussuire, Quintana pakt halve minuut op Froome

2016: André Greipel juicht op Champs-Élysées, derde eindzege Froome

2019: Matteo Trentin is de beste vluchter in heuveletappe naar Gap