Dit gebeurde er in de wielerwereld op 20 juni zaterdag 20 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 20 juni?

1991: Luc Roosen legt basis voor eindzege in Zwitserland

De naam van Luc Roosen zal menig wielerliefhebber doen terugdenken aan de Amstel Gold Race van 1990. Roosen stak zijn handen in de lucht om de overwinning te vieren, maar zag in extremis Adrie van der Poel nog voorbij flitsen. Naast deze beroemde tweede plek, prijkt er bovenaan zijn palmares een prestigieuze zege. Het jaar erop beleefde hij in het shirt van de Tulip-ploeg van ploegleider José De Cauwer namelijk de grootste triomf uit zijn carrière.

De basis daarvan werd gelegd op 20 juni 1991, met een ritzege in de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland. Roosen – getergd omdat zijn ploeg geen wildcard kreeg voor de Tour – maakte deel uit van de vroege vlucht en ontsnapte op de besneeuwde flanken van de met de Fluelapass. In een natgeregend Bad Scuol kwam hij solo als eerste over de finish. Het peloton volgde op ruim tien minuten. Roosen pakte met zijn zege de leiderstrui en zou deze in het vervolg van de ronde niet meer afgeven.

Beelden van de overwinning van Roosen (Youtube)

Uitslag etappe 2 Tour du Suisse 1991

2004: Ullrich herovert leiderstrui op slotdag na secondenspel

Hoewel voor Jan Ullrich de Ronde van Zwitserland met name diende als voorbereiding op de Tour, heeft de Duitser in het Alpenland ook de nodige successen geboekt. Op 20 juni 1997 triomfeerde hij al eens in de etappe naar Kandersteg. Zeven jaar later pakte hij zelfs de eindzege. Thuisrijder Fabian Jeker ging met een voorsprong van 41 tellen de 25 kilometer lange slottijdrit, maar dat bleek niet genoeg om een ontketende Ullrich voor te blijven. De Duitser won de slottijdrit en maakte 42 tellen goed op Jeker. Precies genoeg om met één luttele seconde de eindoverwinning op te eisen.

Uitslag slottijdrit Ronde van Zwitserland 2004

2008: Cancellara zegeviert in etappe naar Lyss

Fabian Cancellara kende tijdens zijn loopbaan de nodige successen in de ronde van zijn vaderland. Hij won er maar liefst elf etappes. De meerderheid daarvan waren tijdritten, maar ook tijdens ritten in lijn kende ‘Spartacus’ successen. Bijvoorbeeld in de zevende rit van de editie van 2008, toen er een 171 kilometer lange rit naar Lyss op het programma stond. De Zwitser kwam in de rit van Gruyères naar Lyss zes kilometer voor het einde alleen voorop. Aan de streep hield hij enkele meters over op het sprintende peloton.

Samenvatting etappe etappe 7 Ronde van Zwitserland 2008

Uitslag etappe 7 Ronde van Zwitserland 2008

2014: Tony Martin wint wederom een tijdrit in Zwitserland

Tony Martin was in 2014 een serieuze gegadigde om de Ronde van Zwitserland te winnen. De Duitse stoomlocomotief droeg sinds een zege in de proloog de leiderstrui, toen er twee dagen voor het einde in Worb een nieuwe rit tegen de klok op het programma stond. De regerend wereldkampioen tijdrijden demonstreerde andermaal zijn klasse en reed de 24,7 kilometer lange tijdrit 22 seconden sneller dan Tom Dumoulin, die genoegen moest nemen met een tweede plek. Voor de eindzege kwam Martin echter alsnog tekort. In de afsluitende bergrit naar Saas-Fee verloor hij meer dan twee minuten op Rui Costa, die in extremis alsnog de eindoverwinning voor zich opeiste.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 7 Tour du Suisse 2014

2019: Antwan Tolhoek triomfeert in het Zwitserse hooggebergte

Je hoeft niet in het hooggebergte geboren te worden, om uit te groeien tot een rasechte klimmer. Antwan Tolhoek is daar het levende bewijs van. De renner van Jumbo-Visma werd geboren in Yerseke, een dorpje een de oevers van de Oosterschelde in het biljartvlakke Zeeland. Desalniettemin boekte hij zijn eerste (en tot op heden enige) profzege in de Zwitserse Alpen. Tolhoek reed op de Flumserberg weg uit een omvangrijke kopgroep, om vervolgens solo als eerste de finish te passeren. In de slotfase ging Egan Bernal nog in de achtervolging, maar de latere Tourwinnaar kwam te laat om Tolhoek van de zege te houden.

Wedstrijdverslag

Samenvatting etappe 6 Tour du Suisse 2019

Uitslag etappe 6 Tour du Suisse 2019

En verder:

1990: Argentin soleert naar zege in Unterägeri

1992: Bugno snelste tijdrijder in Schaffhausen

1993: Tijdritzege Jaskula in Balmberg

1994: Imboden wint in Anzère

1995: Tonkov de sterkste op La Punt

1996: Bettin wint slotrit, eindzege Luttenberger

1998: Garzelli blijft Rebellin voor in Lenzerheide

1999: Ekimov beste tijdrijder in Meiringen

2000: Garzelli zegeviert in begrit naar La Punt

2001: Sprintzege Erik Zabel in Bazel

2002: Zabel klopt Teutenberg in Domat Ems

2003: Casar wint in Losone

2007: McEwen klopt Bennati in Giubiasco

2009: Philippe Gilbert wint koninginnenrit Ster Elektrotoer

2010: Gesink verspeelt Tour de Suisse aan Fränk Schleck

2012: Lieuwe Westra verovert Nederlandse tijdrit-titel

2014: Henderson verrast sprinters in derde rit Ster ZLM Toer

2015: Contador verslaat Quintana in Route du Sud

2015: Primoz Roglic slaat dubbelslag in koninginnenrit Ronde van Slovenië