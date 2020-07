Dit gebeurde er in de wielerwereld op 20 juli maandag 20 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 20 juli?

1980: Nederlanders massaal naar Parijs om Tourzege Joop Zoetemelk te vieren

De Tour van 1980 was de Tour van Joop Zoetemelk. Na meerdere malen als tweede te zijn geëindigd, kon hij eindelijk zelf het geel naar Parijs brengen. In de door de Belg Pol Verschuere gewonnen slotrit reed de gele trui samen met Gerrie Knetteman triomferend over de meet op de Champs-Élysée. Twaalf jaar na Jan Janssen werd er weer eens een Nederlandse Tourwinnaar gehuldigd in de Franse hoofdstad. Duizenden Nederlandse wielerfans – waaronder premier Dries van Agt – waren met de auto, bus of trein naar de lichtstad afgereisd, niet wetende dat er 40 jaar nog steeds gewacht wordt op een opvolger.

1996: Ullrich sneller dan kopman Riis in tijdrit

De Tour van 1996 was de eerste in het post-Indurain tijdperk. ‘Big Mig’ slaagde er niet in om voor een zesde keer de Tour te winnen en moest de zege laten aan Telekom-kopman Bjarne Riis. In de schaduw van de Deen ontluikt binnen de Duitse formatie het talent van een nog maar 22-jarige renner uit voormalig Oost-Duitsland. Jan Ullrich begon op de voorlaatste dag als tweede in het algemeen klassement aan de tijdrit. Hij toonde met een imposant optreden aan dat die tweede plek allerminst gestolen was. Leermeester Riis moest meer dan twee minuten toegeven op het talent, dat het jaar erop zelf de Tourzege zou opeisen.

2004: Armstrong rijdt Voeckler uit het geel in Villard-de-Lans

De Tour van 2004 was lang de Tour van Thomas Voeckler. In die editie zou de kleine Fransman uitgroeien tot publiekslieveling. Als lid van de bescheiden Brioches La Boulangère-formatie veroverde hij in de vijfde etappe het geel als lid van een monstervlucht. De verwachting was dat ‘Titi’ het geel snel kwijt zou raken, maar de 25-jarige Fransman streed voor dat hij waard was. In de bergrit naar Villard-de-Lans moest hij na tien dagen uiteindelijk dan toch zijn meerdere erkennen in grootmeester Armstrong. Nadat de Texaan eerder Ivan Basso de ritzege schonk op La Mongie, bewees zijn ploeg hem in de vijftiende rit een wederdienst. US Postal en CSC werkten braaf samen om de wedstrijd te controleren. Een aanval van Jan Ullrich op de Col de l’Echarrasson werd vakkundig teniet gedaan, waardoor Armstrong in Villard-de-Lans een dubbelslag kon slaan. Daags nadien mocht hij de klimtijdrit over Alpe d’Huez in het geel oprijden.

2006: Landis herovert geel na monsterontsnapping

Na zeven jaar heerschappij van Lance Armstrong, moest de Tour van 2006 de editie van van Floyd Landis worden. Nadat favorieten Jan Ullrich en Ivan Basso vanwege de betrokkenheid bij de dopingzaak Operacion Fuentes van de startlijst verdwenen, was de voormalig luitenant van ‘The Boss’ opeens topfavoriet.

Aanvankelijk zag het er goed uit. Landis veroverde de leiderstrui, raakte het geel even kwijt aan Pereiro – die als lid van een monstervlucht een half uur cadeau kreeg – maar na de rit naar l’Alpe d’Huez was hij weer de trotse klassementsleider. Tot hij in de rit naar La Toussuire een enorme inzinking kreeg en acht minuten verloor op zijn concurrenten. Landis herpakte zich de dag erop en ging in de rit naar Morzine al vroeg in de aanval. Op een snikhete dag hield hij zich koel door bidonnen met water over zich uit te gieten. Aan de finish won hij zeven minuten op leider Pereiro, om vervolgens daags voor het einde in de tijdrit het geel terug te veroveren.

Lang kon hij niet van zijn Tourzege genieten. Enkele dagen na zijn huldiging in Parijs werd bekend waar hij zijn buitengewone prestatie (mede) aan te danken had. Landis testte positief op testosteron en kon zijn Tourzege inleveren. Hoewel hij enkele jaren later nog een comeback kende, zou hij nooit meer terug op niveau komen.

2013: Tourdebutant Quintana verzekert zich van tweede plek en bolletjestrui met ritwinst in Annecy

De Tour van 2013 leek zo goed als binnen voor Chris Froome, toen er daags voor het einde nog een lastige Alpenrit met aankomst bergop naar Le Semnoz op het programma stond. Een nerveuze Froome – die onderweg een toeschouwer een klap verkocht – liet zich in het slotweekend de kaas niet meer van het brood eten en zorgde er eigenhandig voor dat naaste belager Alberto Contador in het verlies werd gereden. De ritzege ging naar een talentvolle Colombiaan, die op de slotklim een aanval van Froome wist te counteren. De ritzege was voor Quintana een beloning op een uiterst succesvol Tourdebuut, dat hem naast de jongeren- en de bolletjestrui ook een tweede plek in de eindstand opleverde. De kleine Colombiaanse klimsensatie werd direct gebombardeerd tot de grootste uitdager van Froome, maar verder dan een evenaring van die tweede plek (in 2015) kwam hij tot dusver niet.

Wedstrijdverslag

En verder:

1979: Knetemann wint in Auxerre

1981: Maertens wint slotrit in Parijs, eindzege Hinault

1982: Zwitser Breu wint op Alpe d’Huez

1983: Michaud de sterkste in Morzine

1984: Sprintzege Hoste in Villefranche-sur-Saone

1985: Lemond sneller dan kopman Hinault in tijdrit Lac de Vassivière

1986: Chozas soleert naar zege in Serre Chevalier

1987: Delgado klopt leider Roche in Villard de Lans

1988: Bugno de sterkste in Limoges

1990: Bontempi soleert naar zege in Limoges

1991: Cenghialta de sterkste in Castres

1992: Chioccioli de sterkste in Saint-Étienne

1994: Colombiaanse zege Rodríguez in Val Thorens

1995: Sprintzege Zabel in Bordeaux

1997: Virenque klopt Ullrich in Courchevel

1998: Léon van Bon laat Nederlanders juichen in Pau

1999: Escartin bezorgt Kelme de zege in Piau-Engaly

2000: Fribourg-En-Brisgau

2001: Cárdenas klimt naar zege in Ax-les-Thermes

2002: David Millar sterkste vluchter in Béziers

2003: Simoni wint in Loudenvielle-Le-Louron

2005: Savoldelli wint in Revel

2007: Boonen sterkste sprinter in Castres

2008: Gerrans wint op Prato Nevoso, Frank Schleck verovert geel

2010: Fédrigo en co verknallen plan Armstrong

2011: Boasson Hagen aan het feest in Pinerolo

2012: Cavendish sprint naar zege in Brive-la-Gaillarde

2014: Kristoff wint in Nîmes

2015: Ruben Plaza soleert naar ritzege in Gap

2016: Zakarin klimt naar zege in Finhaut-Emosson

2017: Bergkoning Barguil toont zich sterkste klimmer op de Izoard

2018: Sagan zegeviert in Valence

2019: Pinot laat Fransen juichen op Tourmalet