Dit gebeurde er in de wielerwereld op 13 april

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 13 april?

1974: Gerrie Knetemann wint de Amstel Gold Race na lange solo

De negende editie van de Amstel Gold Race kreeg op zaterdag 13 april 1974 een verrassende winnaar. De destijds 23-jarige Amsterdammer Gerrie Knetemann (een jaar eerder nog winnaar van de Amstel Gold Race voor amateurs) was bezig aan zijn eerste jaar bij de Franse formatie van Gan-Mercier. Onderweg maakte hij aanvankelijk samen met landgenoot Hennie Kuiper en de Belg Wilfried David deel uit van een kopgroep, die ontstond op de Gulperberg. Tijdens de tweede beklimming van de Keutenberg ging Knetemann er alleen vandoor. Ploeggenoten Poulidor, Zoetemelk en Vianen stopten in de achtergrond af, waardoor Knetemann na een solo van veertig kilometer in Meerssen met een voorsprong van drie minuten als eerste over de finish kon komen. Na slechts drie maanden in het profpeloton was zijn eerste zege in een klassieker een feit.

Samenvatting Amstel Gold Race 1974 (Youtube)

Uitslag Amstel Gold Race 1974

1980: Franceco Moser wint Roubaix voor het derde jaar op rij

De Italiaan Francesco Moser behoort samen met onder andere Eddy Merckx tot een select groepje renners dat drie keer Roubaix wist te winnen. Het bijzondere aan de serie van Moser is, dat hij zijn overwinningen achter elkaar boekte. Enkel Octave Lapize (winnaar in 1909, 1910 en 1911) deed hem dat voor. Zijn derde en laatste zege boekte Moser op 13 april 1980. Nadat hij eerder in 1978 en 1979 de sterkste was, maakte hij op die dag aanvankelijk maakte hij samen met Roger De Vlaeminck, Didi Thurau en Gilbert Duclos-Lassalle deel uit van de kopgroep. Nadat De Vlaeminck na een lekke band terugvalt, ontdoet Moser zich ook van zijn andere twee concurrenten. In zijn Italiaanse tricolore ging hij er in de finale solo vandoor, om als eerste op de wielerbaan in Roubaix aan te komen. Moser zou nog zes keer starten in Roubaix, maar tot een evenaring van het record van De Vlaeminck kwam het niet.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1980

Uitslag Parijs-Roubaix 1980

2003: Van Petegem realiseert de dubbel in Roubaix

In hetzelfde jaar de Ronde van Vlaanderen en Roubaix winnen, veel renners is het niet gegeven. Voordat Peter van Petegem in 2003 dit huzarenstukje realiseerde, gingen zeven renners hem voor. Eddy Merckx was het nooit gelukt, Roger De Vlaeminck was in 1977 de laatste. Na een sterk optreden in De Ronde (waarin hij de betere was van Frank Vandenbroucke), was de 33-jarige Van Petegem een week later wederom oppermachtig. Op weg naar Roubaix reden de Rus Viatcheslav Ekimov en de Italiaan Dario Pieri vooruit. Van Petegem haalde ze bij op Carrefour de l’Arbre en rijdt samen met de twee naar de piste in Roubaix. Daar heeft Van Petegem een afspraak met de legende en legt hij ze erop in de sprint. De dubbel was een feit. In de 17 jaar na Van Petegem slaagden enkel Tom Boonen (2005 en 2012) en Fabian Cancellara (2010 en 2013) erin dit meesterwerkje te herhalen.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2003

Uitslag Parijs-Roubaix 2003

2008: Boonen boekt tweede zege in Roubaix

Een week na Stijn Devolders zege in de Ronde van Vlaanderen, stelt Boonen de week erop weer orde op zaken. Op 42 kilometer van het einde stuurt Boonen nog wel zijn luitenant vooruit, maar in de finale was het de kopman zelf die samen met Alessandro Ballan en Fabian Cancellara deel uitmaakte van de beslissende vlucht. Boonen besluit te gokken op de sprint en met zijn twee medevluchters naar Roubaix te rijden. Op de wielerbaan begint hij in laatste positie aan de beslissende sprint, maar blijken zijn medevluchters uiteindelijk geen partij voor hem. Boonen maakt zijn favorietenrol waar en na Devolder bezorgt hij zijn ploeg Quick-Step de tweede zege in een monument. Het is zijn tweede overwinning in Roubaix. Er zouden er nog twee volgen.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2008

Uitslag Parijs-Roubaix 2008

2014: Niki Terpstra zorgt na dertien jaar weer eens voor Nederlandse zege

In een zonnige Hel van het Noorden verstopten de favorieten zich tijdens de editie van 2014 allerminst. Meerdere renners waren aan elkaar gewaagd, wat zorgde voor een aantrekkelijk koersverloop. Tom Boonen brak al vroeg de koers open en bevond zich ver voor de finale al in een vluchtersgroepje. Ook Fabian Cancellara en Peter Sagan waren in vorm en kozen voor de aanval. Het was echter outsider Terpstra die met de overwinning aan de haal ging. Op zes kilometer van de finish ontsnapte de Noord-Hollander op kousenvoeten uit een kopgroep van elf renners. Tijdrijder Terpstra zag zijn voorsprong gaandeweg oplopen en kon op de wielerbaan zijn overwinning vieren. Hij wordt de zesde Nederlander op de erelijst.

Wedstrijdverslag Parijs-Roubaix 2014

Samenvatting Parijs-Roubaix 2014

Uitslag Parijs-Roubaix 2014

