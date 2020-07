Dit gebeurde er in de wielerwereld op 11 juli zaterdag 11 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 11 juli?

1985: Eric Vanderaerden wint tijdrit rond Villard-de-Lans

De Panasonic-ploeg van Peter Post moet in de Tour van 1985 tot week twee wachten vooraleer het eerste dagsucces wordt binnengesleept. Vooral de zeges die Eric Vanderaerden, winnaar van de klassiekers Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, vooraf zijn toegedicht, blijven uit. In de proloog komt hij vier seconden tekort op Bernard Hinault en in de eerste sprints is landgenoot Rudy Matthijs de snellere. In Reims denkt hij te winnen, maar wordt hij gedeklasseerd.

In de tijdrit over 31,8 kilometer rond wintersportoord Villard-de-Lans gaat het Vanderaerden en de ploeg-Post eindelijk voor de wind, lètterlijk. De 23-jarige Belg moet als 87e in het klassement vrij vroeg van start en gaat er aan de aankomst van uit dat er nog wel wat renners over zijn tijd heen gaan. Maar hij krijgt hulp uit onverwachte hoek, want de wind draait. Waar Vanderaerden die mee had, hebben de renners die ná hem rijden, die tegen.

Het zorgt ervoor dat de tijd van Vanderaerden almaar standhoudt. Uiteindelijk kan ook Bernard Hinault, leider in het algemeen klassement, niet tippen aan de tijd van de Panasonic-renner. De Fransman wordt wel tweede, maar met een achterstand van liefst 1 minuut en 7 seconden.

Uitslag 13e etappe Tour de France 1985

1995: Alex Zülle boekt eerste Toursucces op La Plagne

De Tour de France van 1995 is al tien dagen onderweg als voor de eerste keer het hooggebergte wordt aangedaan. Onderweg vormen de bergpassen Saisies en Cormet de Roselend de aanloop naar de aankomst in skioord La Plagne, na een slotklim van bijna twintig kilometer. Met viervoudig eindwinnaar Miguel Indurain in de gele trui hervat het peloton de koers na een rustdag, waarop de karavaan zich had verplaatst van België naar de Alpen.

Het wordt een zegetocht voor Alex Zülle, die dan al drie jaar jaagt op zijn eerste Toursucces. De kopman van de ONCE-ploeg, zoon van een Zwitserse vader en een Nederlandse moeder, valt aan op honderd kilometer van de streep. Onderweg rijdt hij weg bij zijn vluchtgezellen Federico Muñoz en Bo Hamburger, om solo de laatste 55 kilometer aan te vangen. Met een voorsprong van bijna vierenhalve minuut op de favorieten begint hij aan de klim naar La Plagne.

Ondanks de lengte van de klim en het hoogteverschil dat moet worden overbrugd, houdt Zülle knap stand. Aan de finish blijft van zijn voorsprong ruim twee minuten over ten opzichte van gele trui Miguel Indurain, die in de laatste tien kilometer is weggereden bij de tegenstand.

Beelden 9e etappe Tour de France 1995

Uitslag 9e etappe Tour de France 1995

2000: Erik Dekker weet ook te winnen in Revel

Zijn visitekaartje heeft Erik Dekker al afgegeven in de Tour de France van 2000, met zijn dagsucces in de middeleeuwse vestingstad Villeneuve-sur-Lot. Maar er zit nog meer in het vat voor de Rabo-renner. Een dag na de loodzware eerste bergrit, die is gewonnen door Javier Otxoa, leidt de route het peloton van Bagnères-de-Bigorre naar Revel. Het is de laatste etappe voordat de renners in de Provence van een rustdag kunnen genieten.

Na vijftien kilometer, na de eerste beklimming van de dag, ontsnapt Dekker en alleen Kelme-renner Santiago Botero sluit aan. Samen met de Colombiaan rijdt de aanvaller bijna een kwartier weg bij het peloton, dat de vluchters laat begaan. Op tien kilometer van de streep, op de passage van de Côte de Saint-Ferréol, probeert Botero Dekker kwijt te raken, maar de Nederlander bijt zich stug vast in het wiel van zijn vluchtkompaan.

De twee laten het aankomen op een sprint in de straten van Revel. Dekker dringt Botero de kop op, maar die wacht lang met aanzetten. Op 200 meter van de aankomstlijn gaat de Rabo-renner dan zelf maar. Hij passeert de Colombiaan en sleept zo zijn tweede ritzege binnen.

Beelden 11e etappe Tour de France 2000

Uitslag 11e etappe Tour de France 2000

2010: Andy Schleck is de sterkste in skioord Morzine

Acht dagen na de proloog door Rotterdam staat de eerste echte bergetappe op het programma in de Tour de France van 2010. Via de Col de la Ramaz van eerste categorie gaat het naar skigebied Morzine-Avoriaz, waar de aankomstlijn is getrokken na een slotklim van veertien kilometer. Sylvain Chavanel gaat als leider van start in Station des Rousses, waar hij een dag eerder een dubbelslag had geslagen.

De koers wordt al snel opgeschrikt door een val, waarvan nummer twee Cadel Evans en Lance Armstrong de voornaamste slachtoffers zijn. Op de Côte de la Petite Joux wordt vervolgens een kopgroep van zeven renners gevormd, die lange tijd vooruit blijft. Hun voorsprong loopt op tot maximaal zeven minuten. Na driekwart wedstrijd wordt opnieuw gevallen in het peloton. En weer is Armstrong daarbij betrokken. Hij moet even later ook voor een derde keer van de fiets.

Naarmate de koers vordert, wordt de kopgroep uitgedund en op de slotklim halen de favorieten de laatste vluchter bij. Er ontspint zich een spannende strijd om de zege, waarin Andy Schleck aan het langste eind trekt én tijd pakt. Robert Gesink is derde. Evans komt op tien tellen over de streep en pakt het geel.

Verslag 8e etappe Tour de France 2010

Beelden 8e etappe Tour de France 2010

Uitslag 8e etappe Tour de France 2010

2019: Dylan Teuns wint op La Planche des Belles Filles

In 2012 wordt La Planche des Belles Filles in de Vogezen voor de eerste keer opgenomen in de route van de Tour de France. De nieuwe scherprechter, met stijgingspercentages van boven de 20%, valt in de smaak en keert ook in de edities van 2014, 2017 en 2019 terug. In het laatste jaar is de klim nog zelfs een stukje langer, want de organisatie tovert een extra onverharde kilometer met stukken tot 24 procent uit de hoed.

In de beginfase van de wedstrijd maakt een kopgroep zich los van het peloton, dat de vluchters zeven minuten laat wegrijden. Op de Chevrères, de voorlaatste klim van de dag, onderscheiden de betere klimmers zich vooraan: Dylan Teuns, Xandro Meurisse, bergtrui Tim Wellens en Giulio Ciccone. Zij vangen La Planche des Belles Filles aan met een voorsprong van vier minuten. Op ruim vier kilometer van de top moet Wellens als eerste afhaken.

Even later kiest ook Meurisse zijn eigen tempo, waardoor Teuns en Ciccone gaan strijden om het dagsucces. Op de onverharde stroken probeert Teuns zijn metgezel uit het wiel te kletsen, maar de Italiaan is taai. De Belg heeft echter nog een versnelling in de benen, die beslissend blijkt.

Verslag 6e etappe Tour de France 2019

Beelden 6e etappe Tour de France 2019

Uitslag 6e etappe Tour de France 2019

En verder:

1986: Eddy Planckaert klopt Panasonic-ploegmaat Vanderaerden in Nantes

1988: Vluchter Jérôme Simon zegeviert in Straatsburg na late demarrage

1989: Robert Millar wint in Superbagnères vóór Delgado, die tijd goedmaakt

1990: Gianni Bugno verslaat LeMond en sterke Breukink op Alpe d’Huez

1991: Thierry Marie rondt monstersolo (234 km!) succesvol af in Le Havre

1992: Fransman Gilles Delion klopt Roche voor veel publiek in Valkenburg

1993: Jonge Lance Armstrong sprint naar dagwinst in Verdun

1994: Miguel Indurain verovert geel in race tegen de klok naar Bergerac

1996: José Jaime González laat Kelme juichen in bergachtige rit naar Valence

1997: Sprintzege Jeroen Blijlevens in Marennes na diskwalificatie Zabel

1998: Specialist Chris Boardman pakt gele trui na proloog in Dublin

1999: Lance Armstrong onderstreept favorietenstatus in tijdrit rond Metz

2001: Laurent Jalabert klopt aanvalskompaan Dierckxsens in Verdun

2002: Jaan Kirsipuu is de snelste vluchter in Rouen na spannende finale

2003: Alessandro Petacchi boekt in Lyon zijn vierde sprintoverwinning

2004: Thor Hushovd countert Kirchen in lange, zware sprint door Quimper

2006: Óscar Freire bezorgt Rabobank zege in Dax na fel duel met McEwen

2007: Thor Hushovd bekroont in Joigny voorbereiding van lead-out Dean

2008: Luis León Sánchez eert overleden broer met ritzege in Aurillac

2009: Luis León Sánchez bluft zich naar de overwinning in Saint-Girons

2012: Thomas Voeckler maakt indruk in Pyreneeënrit naar Bellegarde-sur-Valserine

2013: Marcel Kittel wint in Tours zijn derde massasprint

2014: Matteo Trentin bezorgt Omega Pharma opsteker in Nancy

2015: Alexis Vuillermoz de sterkste op Mûr-de-Bretagne

2017: Marcel Kittel klopt Degenkolb in Bergerac

2018: Peter Sagan zegeviert in Quimper