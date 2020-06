Dit gebeurde er in de wielerwereld op 10 juni woensdag 10 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 10 juni?

2004: Iban Mayo heerst in klimtijdrit op Mont Ventoux

De Dauphiné Libéré 2004 is vier dagen onderweg als het peloton neerstrijkt in de Provence. Daar wacht de Mont Ventoux. In een klimtijdrit over ruim 20 kilometer van Bédoin naar de top van de iconische col kunnen de favorieten voor de eindwinst een belangrijke slag slaan. Veel ogen zijn gericht op Lance Armstrong, die al vijf keer de klim in koersverband opreed maar nooit wist te winnen. Ook deze keer gaat de zege aan de Amerikaan voorbij. Sterker nog, etappewinnaar Iban Mayo is bijna twee minuten sneller. De kopman van Euskaltel-Euskadi bouwt zijn race gecontroleerd op in het zwaarste deel van de klim en trekt daarna de registers open, wat resulteert in een eindtijd van 55:51. Daarmee blijft hij nummer twee Tyler Hamilton een halve minuut voor. Mayo is tevens de nieuwe leider.

Uitslag 4e etappe Critérium du Dauphiné Libéré 2004

2005: Axel Merckx soleert naar zijn laatste overwinning

Axel Merckx’ erelijst is niet zo rijkgevuld als die van zijn vader Eddy (wat natuurlijk geen schande is), maar toch lezen we enkele fraaie resultaten. Neem bijvoorbeeld zijn Belgische titel in 2000 en zijn ritzege in de Giro d’Italia. Daarnaast is hij meermaals de beste Belg in de Tour de France en pakt hij een bronzen medaille in de olympische wegwedstrijd van Athene 2004. Zijn laatste zege bij de profs behaalt hij in de Dauphiné Libéré van 2005. In de etappe naar Grenoble ontsnapt de aanvaller van Davitamon-Lotto op zestig kilometer voor de streep uit een kopgroep en bekroont die solo met het dagsucces. Iñigo Landaluze eindigt ruim twee minuten later als tweede, Benjamín Noval wordt derde. Merckx blijft nog twee jaar actief in het peloton voordat hij een punt zet achter zijn profcarrière.

Uitslag 5e etappe Critérium du Dauphiné Libéré 2005

2007: Bradley Wiggins opent Dauphiné met proloogzege

Bradley Wiggins staat in 2007 nog vooral te boek als olympisch en wereldkampioen achtervolging als hij van start gaat in de Dauphiné Libéré. De Franse ronde is de opmaat naar de Tour de France waar de tijdrijder van Cofidis de proloog door zijn eigen Londen wil winnen. Op de openingsdag is in Grenoble een korte rit tegen de klok uitgetekend, waar Wiggins alvast de benen kan testen. Met een verbeten blik onder de vizier van zijn aerohelm legt de Brit de 4,2 kilometer door de Alpenstad af in 4:50 seconden, wat genoeg blijkt voor de ritzege. Hij blijft titelverdediger Levi Leipheimer en Andrey Kashechkin met klein verschil voor. Overigens slaagt Wiggo er vier weken later niet in zijn doel voor de Tourproloog te verwezenlijken: hij blijft na acht kilometer steken op de vierde plaats.

Uitslag proloog Critérium du Dauphiné Libéré 2007

2017: Peter Kennaugh zegeviert op Alpe d’Huez

In het voorjaar van 2019 maakt Peter Kennaugh bekend dat hij uit de wielersport stapt. De Brit kampt dan al langere tijd met mentale problemen en wil zonder het peloton weer gelukkig worden in het leven. Zijn palmares is gevuld met successen op zowel de baan als de weg, zoals ritwinst in de Dauphiné van 2017. Op de voorlaatste dag krijgt het peloton een bergetappe opgediend over de Col de Sarenne naar Alpe d’Huez. Op de korte slotklim naar de aankomstplaats rijdt Kennaugh weg bij Ben Swift, met wie hij was overgebleven uit een omvangrijke kopgroep. De olympisch en wereldkampioen ploegenachtervolging ziet zijn landgenoot niet meer aansluiten en soleert nadien naar de overwinning. Bij de favorieten doen Richie Porte en Jakob Fuglsang de beste zaken; de Australiër weet zijn koppositie in het klassement te verstevigen.

Verslag 7e etappe Critérium du Dauphiné 2017

Beelden 7e etappe Critérium du Dauphiné 2017

Uitslag 7e etappe Critérium du Dauphiné 2017

2018: Geraint Thomas stelt eindzege Dauphiné veilig

Van topfavoriet Geraint Thomas wordt niet anders verwacht dan dat hij op de laatste dag van de Dauphiné van 2018 de hegemonie van Team Sky bezegelt met de eindwinst. In de bergrit naar skioord Saint-Gervais Mont-Blanc verdedigt de Brit een voorsprong van bijna anderhalve minuut op nummer twee Adam Yates. Maar het is met name nummer drie Romain Bardet die zich toont door de gele trui te bestoken met aanvallen. Al op de Côte des Amerands, de voorloper van de slotklim, roert hij zich. En ook in de klim naar Saint-Gervais probeert de Fransman weg te komen. Het is echter tevergeefs. Thomas houdt stand en stelt de eindzege veilig, een voorbode voor zijn Tourzege in de zomer. Yates zet de etappewinst achter zijn naam na een ferme versnelling in de diepe finale.

Verslag slotetappe Critérium du Dauphiné 2018

Beelden slotetappe Critérium du Dauphiné 2018

Uitslag slotetappe Critérium du Dauphiné 2018

Eindklassement Critérium du Dauphiné 2018

En verder:

2001: Durfal Didier Rous wint Dauphiné-proloog in kletsnat Morzine

2001: Gilberto Simoni sleept eindzege binnen in veelbesproken Giro

2002: Dauphiné: Jacky Durand slaat dubbelslag in Saint-Etienne

2003: Thor Hushovd sprint naar winst in Dauphiné-rit naar Vienne

2006: Tom Boonen wint in Baden opener Ronde van Zwitserland

2006: Dauphiné: Iban Mayo regeert in bergrit naar La Toussuire

2008: Dauphiné: George Hincapie blijft sprinters voor in Vienne

2009: Bert Grabsch snelt in Valence naar winst Dauphiné-chrono

2010: Nicolas Vogondy zegeviert in Dauphiné-bergrit naar Risoul

2011: Verrassende zege Christophe Kern in vijfde rit Dauphiné

2012: Ronde van Zwitserland: Rui Costa slaat dubbelslag in Verbier

2012: Bradley Wiggins strijkt eindzege op in Critérium du Dauphiné

2013: Ronde van Zwitserland: Peter Sagan grijpt zege in Meiringen

2014: Nikias Arndt verslaat Boeckmans maar net in Dauphiné

2015: Nacer Bouhanni boekt in Dauphiné zijn tweede ritzege

2016: Dauphiné: Froome geeft visitekaartje af in Vaujany met dubbelslag

2017: Rohan Dennis opent Ronde van Zwitserland met proloogzege

2018: Ronde van Zwitserland: Peter Sagan klopt Gaviria in Frauenfeld

2019: Dubbelslag Dylan Teuns na vermakelijke Dauphiné-etappe