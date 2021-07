Diego Ulissi wint openingsetappe Settimana Ciclistica Italiana

Diego Ulissi heeft de openingsetappe van de Settimana Ciclistica Italiana achter zijn naam gezet. De Italiaanse renner van UAE Emirates was in een sprint op de oplopende finish in Sassari beter dan Alberto Bettiol, die uitkomt voor een Italiaanse selectie, en BORA-renner Giovanni Aleotti.

In Italië is vandaag de Settimana Ciclistica Italiana begonnen, een hagelnieuwe etappekoers op het eiland Sardinië. De eerste etappe ging over 155,8 kilometer van Alghero naar studentenstad Sassari. De eerste veertig kilometer kende weinig noemenswaardige hindernissen, maar daarna ging het de hele tijd op en af.

Rudy Barbier, Simon Pellaud, Evaldas Šiškevičius, Luca Wackermann, Ibai Azurmendi, Rune Herregodts, Jonas Abrahamsen, Paolo Simion en Federico Burchio animeerden de wedstrijd vanuit de lange vlucht, maar werden een voor een bijgehaald in de heuvelachtige finale. Op de oplopende aankomst in Sassari was Diego Ulissi uiteindelijk de sterkste.