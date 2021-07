Leider Diego Ulissi boekt tweede ritzege in Settimana Ciclistica Italiana

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft na de eerste etappe ook de vierde etappe gewonnen in de Settimana Ciclistica Italiana. De Italiaan bleef in Cagliari ploegmaat Alexandr Riabushenko en Sep Vanmarcke voor.



Het venijn van de vierde etappe zat hem vooral in het middenrif, waarin twee beklimmingen waren opgenomen die naar een hoogte van bijna 600 meter voerden. De laatste vijftig kilometer van de rit waren dan weer vlak of in dalende lijn. Hier zouden de renners het verschil niet meer kunnen maken.

Evaldas Siskevicius, Aaron Verwilst, Miguel Florez Lopez, Jonas Abrahamsen, Raul Colombo stonden aan de wieg van de kopgroep, die al na enkele kilometers vertrok. Heel lang zouden zij niet in deze samenstelling blijven rijden, aangezien een groep van achttien renners zich halverwege de etappe afscheidde van de peloton. Onder hen ook Mark Padun, Felix Grosschartner, Giovanni Aleotti, Vanmarcke, Ben Hermans, Krists Neilands, Tanel Kangert, Riabushenko, Ulissi en Ilnur Zakarin.

In het restant van de rit zouden zij uit handen blijven van het peloton, dat uiteindelijk minuten zou toegeven. Vanmarcke, Padun, Grosschartner en Davide Vilella probeerden in de laatste twintig kilometer nog weg te rijden, maar zij konden een sprint niet voorkomen. Kinderlijk eenvoudig kon Ulissi daarna naar een nieuwe zege sprinten.

Zondag staat de laatste etappe in de Settimana Ciclistica Italiana op het programma. Als Ulissi zijn leiderstrui verdedigt, is hij de eerste winnaar van deze nieuwe etappewedstrijd.