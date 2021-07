Derde ritzege Pascal Ackermann, Diego Ulissi eindwinnaar op Sardinië

Pascal Ackermann heeft ook de slotetappe van de Settimana Ciclistica Italiana op zijn naam geschreven. Voor de Duitse sprinter van BORA-hansgrohe is het zijn derde ritzege deze week. In Cagliari bleef hij Jhonatan Restrepo en Sep Vanmarcke voor. De eindzege ging naar Diego Ulissi (UAE Emirates), waarmee hij de eerste winnaar is van deze wedstrijd.

De slotrit van de gloednieuwe rittenkoers van UCI 2.1-niveau werd gekenmerkt door twee beklimmingen van de Valico di Punta Coremò (5,6 km aan 6,4%). Na de top van de laatste klim was het echter nog zo’n zeventig kilometer tot de finish. Het peloton brak in meerdere stukken op de tweede en laatste keer Punta Coremò, met klassementsleider Diego Ulissi die mee zat in het voorste peloton.

Ackermann overleeft schifting, Viviani niet

Ook sprinter Pascal Ackermann, die al twee etappes wist te winnen op Sardinië, was van de partij vooraan. Werk aan de winkel was er voor de Italiaanse selectie, want Elia Viviani zat in het tweede groepje. Het verschil schommelde in de finale constant rond de minuut. Even was er ook paniek bij Ulissi, want hij kreeg een lekke band, maar dat was snel gerepareerd waardoor hij vooraan terug kon keren.

BORA-hansgrohe zette zich in de kopgroep op kop in dienst van Ackermann en dat zorgde ervoor dat de groep-Viviani de achtervolging op 15 kilometer van de finish staakte. Luca Wackermann (EOLO-Kometa) probeerde een sprint nog te ontlopen, maar dat lukte niet. In de eindsprint was het opnieuw Ackermann die de snelste was, voor Jhonatan Restrepo en Sep Vanmarcke.

Twee grote winnaars

Ackermann en Ulissi hebben in de eerste editie van de Settimana Ciclistica Italiana alle prijzen verdeeld: Ackermann won de tweede, derde en vijfde etappe, terwijl Ulissi de openingsrit, de vierde etappe en het eindklassement op zijn naam schrijft.