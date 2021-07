Pascal Ackermann sprint naar tweede etappezege in Settimana Italiana

Pascal Ackermann heeft voor de tweede dag op rij de dagzege gepakt in de Settimana Ciclistica Italiana. In Cagliari bleef de Duitse renner van BORA-hansgrohe Jonathan Milan en Rudy Barbier voor in een massasprint.

De derde etappe van de vijfdaagse ronde over Sardinië voerde over 180,9 kilometer van Oristano naar Cagliari. Het zwaartepunt lag halverwege met enkele heuvels en bergjes, maar de laatste zeventig kilometer gingen vooral in dalende en vlakke lijn naar de finish. Arturo Grávalos, Ibai Azurmendi, Igor Boev, de Belg Cédric Beullens en Paul Wright kleurden lange tijd de rit vanuit de ontsnapping, maar al ruim voor de streep werden zij bijgehaald.

Uiteindelijk moest een eindsprint de beslissing brengen. BORA-hansgrohe deed de leadout voor Ackermann, die aan de aankomst Milan net voorbleef. De finishfoto moest eraan te pas komen om de Duitse sprinter als winnaar aan te wijzen. Milan moest met de tweede plaats genoegen nemen, Rudy Barbier werd derde. Voor Ackermann was het zijn tweede overwinning op rij in de Italiaanse ronde, zijn vierde zege van het jaar. Eerder won hij ook twee ritten in de Sibiu Tour.