Deze Nederlanders maken kans op de Tour de France 2023

Het Critérium du Dauphiné is halverwege en komend weekend begint ook de Ronde van Zwitserland. Dat betekent dat binnen nu en drie weken de Tour de France begint en daarom maakt WielerFlits alvast de balans op. Welke Nederlanders maken kans op een selectie voor de grootste wielerkoers op aarde? We gingen alle ploegen en renners bij langs en kwamen tot de volgende conclusie: maximaal vijftien landgenoten mogen zich opmaken voor La Grande Boucle.

Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma waren deze winter twee Nederlanders – mits fit en na de juiste voorbereiding – al zeker van een Tourdeelname. Dat is Dylan van Baarle en dat was Steven Kruijswijk. Was, want Kruijswijk viel in het Critérium du Dauphiné uit met een sleutelbeen- en bekkenbreuk. Eerste reserve is Wilco Kelderman, die de gehele Tour-voorbereiding meeliep. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij mogelijkerwijs Sepp Kuss zou vervangen, als deze niet fit genoeg uit de Giro zou komen. Dat plan kan al de prullenbak in. Nu moeten beiden er bergop voor zorgen dat titelverdediger Jonas Vingegaard opnieuw met het geel in Parijs kan pronken.

Dylan van Baarle

Wilco Kelderman

Team DSM

Bij het Nederlandse Team DSM (dat voor de Tour waarschijnlijk nog een rebrand krijgt naar Team Firmenich DSM) staan op dit moment vier Nederlanders onder contract. Tweedejaarsprof Casper van Uden heeft dit jaar geen grote ronde op het programma staan en Tim Naberman lijkt te licht voor een deelname aan de grootste wielerkoers ter wereld. Nils Eekhoff is er normaal gesproken wel bij, zoals eerder dit jaar al duidelijk werd. Martijn Tusveld deed vorig jaar nog de dubbel Giro-Tour, maar hij ondervindt nog te veel last van zijn valpartij in de Giro van dit jaar. De Tour slaat hij over.

Nils Eekhoff

Alpecin-Deceuninck

Bij Alpecin-Deceuninck kunnen we ook al een naam met pen invullen. Dat is die van Mathieu van der Poel, die er kopman is. Hij bereidt zich op dit moment voor op hoogte in Frankrijk en rijdt in juni twee Belgische koersen, het NK op de weg en mogelijk ook het NK tijdrijden. Er is dus een kans dat hij in het rood-wit-blauw naar La Grande Boucle trekt. Oscar Riesebeek zal de Tour normaal gesproken niet rijden. Ramon Sinkeldam (die net als Riesebeek noodgedwongen moest opgeven in de Giro) is op dit moment mee op hoogtestage naar Frankrijk met een uitgebreide kern van de Belgische ploeg. Dit betekent niet dat hij automatisch naar de Tour mag. Hoe veel zicht hij daarop heeft, is nu nog ongewis.

Mathieu van der Poel

Ramon Sinkeldam

Soudal Quick-Step

Europees kampioen Fabio Jakobsen ligt op koers om voor Soudal Quick-Step de Tour te rijden. De 26-jarige sprinter won tot op heden drie keer in 2023 en volgt dit jaar nagenoeg dezelfde voorbereiding als vorig seizoen. Toen was het lang de vraag of hij naar de Tour ging, of Mark Cavendish. Beiden moesten ploegbaas Patrick Lefevere aantonen wie de voorkeur zou krijgen. Nu is er opnieuw die strijd, maar ditmaal heet zijn concullega Tim Merlier. De Belgisch kampioen won al zes keer dit seizoen, maar is normaal gezien van de partij in de Vuelta a España. Al weet je het bij Lefevere nooit…

Fabio Jakobsen

Intermarché-Circus-Wanty

Wie wel zeker lijkt van zijn plek, is Mike Teunissen. De Limburger verkaste afgelopen winter van Jumbo-Visma naar Intermarché-Circus-Wanty, waar hij meer voor eigen kans kan rijden. Na een door ziekte verstoord klassiek voorjaar, won Teunissen onlangs een rit in de Ronde van Noorwegen. Zijn laatste zege daarvoor? De eerste etappe in de Tour van 2019! Nu zal hij vooral als piloot van Biniam Girmay actief zijn, maar die tweemansbob kan best weleens voor de nodige successen zorgen bij de Waalse formatie. Boy van Poppel is dan weer de vaste lead out van Gerben Thijssen, die samen op de rol staan voor de Vuelta a España. Taco van der Hoorn zal ook niet naar Bilbao afreizen. Hij kampt op dit moment met de naweeën van een hersenschudding.

Mike Teunissen

Lotto Dstny

Lotto Dstny gaat de komende Tour de France opnieuw op zoek naar ritzeges. Sprinter Caleb Ewan is daar de voornaamste kandidaat voor, al zullen renners als Andreas Kron en rasaanvaller Thomas De Gendt dat wellicht ook proberen. Daar kan nog een derde aanvaller bijkomen, want ook Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn hoopt aan de start te staan van de Tour. De Genemuidenaar reed vorig jaar met de Giro zijn eerste grote ronde en zat toen drie keer mee in de vroege vlucht. In de rit naar Cuneo leek hij het samen met vier vluchtmakkers te halen, maar het vijftal werd in de slotkilometer teruggepakt. Of hij daadwerkelijk naar Bilbao mag afreizen, valt nog wel te bezien.

Pascal Eenkhoorn

Astana Qazaqstan

Afgelopen winter maakten Mark Cavendish en Cees Bol in extremis de overgang naar Astana Qazaqstan. Daarbij werd verondersteld dat de Nederlander in de Tour de France sprints gaat aantrekken voor de Britse legende. Cav heeft op dit moment het recordaantal ritzeges in de Tour de France in handen, met maar liefst 34 stuks. Hij deelt dat record nu nog met Eddy Merckx, maar deze zomer hoopt hij in zijn laatste poging zichzelf voor goed in de geschiedenis boeken te schrijven. Normaal gezien zal Bol daar ook bij zijn en misschien wel in een beslissende rol als lead out.

Cees Bol

Bahrain Victorious

Er zitten maar weinig tijdritkilometers in de komende Tour en dus ruiken de pure klimmers hun kans. Bij Bahrain Victorious gaan ze vol voor het Baskische koppel Mikel Landa-Pello Bilbao. Een van hun voornaamste luitenanten in de bergen, is Wout Poels. De ervaren klimmer (35) staat op de lijst om naar de Tour te gaan, als alles goed blijft gaan. Toch moest hij het Critérium du Dauphiné in extremis aan zich voorbij laten gaan wegens darmklachten. Of dat doorslaggevend is om wel of niet naar de Tour af te reizen, valt nog te bezien.

Wout Poels

BORA-hansgrohe

Vorig jaar ontwikkelde Danny van Poppel zich tot de beste lead out ter wereld. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat hij normaal gesproken naar Frankrijk afreist om Sam Bennett naar zeges te loodsen. In de Vuelta liet de Nederlander overigens zien ook zelf naar korte resultaten te kunnen sprinten als zijn kopman uitvalt. Ide Schelling – een van de smaakmakers uit de Tour van 2021 – is niet opgenomen in de voorselectie voor La Grande Boucle. Opvallend, want de Hagenees is met een sterk jaar bezig. Anderzijds gaf hij eerder al aan zich liever op eendagskoersen te concentreren in plaats van de grote rondes.

Danny van Poppel

INEOS Grenadiers

Bij INEOS Grenadiers lijken voorlopig Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Tom Pidcock en Carlos Rodríguez zeker van Tourdeelname. Tao Geoghegan Hart is vanwege een zware blessure sowieso afwezig en het lijkt er ook niet op dat Geraint Thomas – de nummer twee uit de recente Giro – nu ook zijn opwachting maakt in de Tour. Toch is het niet uitgesloten dat Thymen Arensman de dubbel wél doet. De Nederlander was een week na het einde van de Giro alweer aan het trainen. Normaal gesproken is hij er niet bij, maar bij de Britse sterrenformatie weet je het maar nooit.

Thymen Arensman

Jayco AlUla

Bij Jayco AlUla gokken ze de komende Tour op twee paarden. Simon Yates moet voor het mooie weer zorgen in de bergen, of dat nu als rittenkaper of als klassementsrenner is. In de sprints rekent de Australische formatie op Dylan Groenewegen. De Leeuw van Amsterdam moet net als vorig jaar zorgen voor successen bij zijn ploeg. Misschien krijgt hij daarbij steun van nog een tweede Nederlander. Het lijkt er namelijk op dat ook Elmar Reinders zich waarschijnlijk mag gaan opmaken voor La Grande Boucle. De noeste hardrijder uit Drenthe (31) is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de WorldTour en reed tot nu toe alle wedstrijden die Groenewegen ook deed.

Dylan Groenewegen

Elmar Reinders

Lidl-Trek

In een spiksplinternieuw tenue zullen de renners van Lidl-Trek op 1 juli acte de présence geven bij het Grand Départ in het Baskische Bilbao. Bij de Amerikaanse formatie rijden met Daan Hoole en Bauke Mollema twee Nederlanders. Beiden waren actief in de Giro, maar dat zullen zij niet kopiëren in de Tour. De neoprof zal de Franse drieweekse namelijk niet rijden. De ervaren rot Mollema wél. Hij is een van de renners bij Lidl-Trek die hongerig op jacht moet naar ritzeges. In 2017 en 2021 slaagde de geboren Groninger er nog in om een etappe te winnen.

Bauke Mollema

Nederlandse renners die bij andere deelnemende ploegen rijden, rijden normaal niet de Tour. Dit gaven zijzelf of een van de vertegenwoordigers van de teams aan tegenover WielerFlits.