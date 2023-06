Tourdeelname onzeker voor Wout Poels: “Zit even niet zo lekker in de koers”

Wout Poels zou deze week eigenlijk het Critérium du Dauphiné rijden, maar moest verstek geven nadat hij ziek werd op hoogtestage. Het is nog maar de vraag of hij de Tour de France haalt. “Ik zit even niet zo lekker in de koers”, zegt hij in In Koers, een podcast van hemzelf en Dylan van Baarle.

“Ik ben ziek geworden op Tenerife en daar ben ik nog steeds van aan het herstellen”, legt Poels uit. “Het ging eigenlijk heel goed, tot halverwege het kamp. Ik kreeg last van mijn darmen, moest wat vaker naar het toilet. Dat soort dingen. Toen herstelde ik niet echt meer. Vooral op hoogte is dat lastig, als je niet helemaal fit bent. Ik was blij dat ik weer naar huis kon omdat ik me niet zo lekker voelde.”

Tour de France

Komt de Tour de France nu in gevaar? “Ideaal is het allemaal niet. Ik zou normaal gesproken de Dauphiné rijden, maar daar kon ik gewoon niet naar toe. Nu hebben we nog de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië, maar die beginnen volgende week al. Het hangt er dus echt vanaf hoe het aankomende week gaat op de fiets. Op basis daarvan kunnen we kijken of we nog zo’n koers kunnen doen.”

Poels baalt ook van het moment waarop de tegenslag hem treft. “Ik wilde een hoogtepunt maken van de Tour, dus dan is dit extra frustrerend. Het hele jaar ging eigenlijk top, tot en met de Ardennenklassiekers. En dan begint twee weken voor de Dauphiné die ellende. Je doet er niks aan helaas…”

Voorbereiding

Toch blijft de renner van Bahrain Victorious hopen dat hij de Tour de France haalt. “Maar ik weet wat je ervoor moet doen om top in de Tour te zijn. Ik weet hoe zwaar die koersen zijn. Als je daarna naartoe wilt, moet de voorbereiding top zijn. Dan kun je daar presteren. Maar als de voorbereiding niet top gaat, dan wordt het een moeilijker verhaal.”

De komende dagen hoopt Poels nog wat meer te kunnen fietsen. “Als dat goed gaat, kan ik hopelijk een beetje opbouwen. Hopelijk zit er vooruitgang in. Stel dat ik me zondag weer goed voel, dan gaan we naar een koers als de Ronde van Slovenië.”