woensdag 20 december 2023 om 11:49

Deschacht-Hens-Maes haalt Toon Aerts aan boord: “Definitieve streep onder voorbije twee jaar”

Er was al verregaande interesse, maar nu is de kogel ook door de kerk: Deschacht-Hens-Maes heeft Toon Aerts als nieuwste aanwinst gepresenteerd. De 30-jarige crosser zal vanaf 16 februari 2024, als zijn schorsing afloopt, deel uitmaken van dit veldritteam. Aerts tekent voor twee jaar.

Dat Toon Aerts heeft getekend bij Deschacht-Hens-Maes is geen verrassing. De formatie liet eerder deze maand aan WielerFlits nog weten ‘verregaande interesse’ te hebben in de veldrijder. Nu is de transfer van de Belg in kannen en kruiken en hoeft Aerts zich geen zorgen meer te maken over zijn verdere (veldrit)carrière. Bij zijn nieuwe werkgever komt hij onder meer Corné van Kessel en Daan Soete tegen.

Aerts zit momenteel nog een tweejarige schorsing uit. Hij testte op 19 januari 2022 bij een dopingcontrole buiten competitie positief op het verboden Letrozole Metabolite. De crosser is volgens de UCI schuldig bevonden aan het overtreden van een anti-dopingregel en werd na een slepende zaak geschorst tot en met 16 februari 2024.

“Ideale omgeving om streep te trekken onder voorbije twee jaren”

Aerts zal nog goed twee maanden moeten wachten vooraleer hij weer een rugnummer kan opspelden, maar kan nu dus weer echt vooruit kijken. “Reeds na de eerste gesprekken had ik meteen een goed gevoel bij deze ploeg. Het is voor mezelf de ideale omgeving om me terug in het veldritwereldje te gooien en een definitieve streep te trekken onder de voorbije twee jaren.”

“Hopelijk kan ik met mijn staat van dienst en ervaring het team een nieuwe stap laten zetten naar podia en overwinningen op het hoogste niveau. Ik kijk alvast uit naar de drie wedstrijden die ik dit veldritseizoen nog kan afwerken, maar ook reeds verder naar de zomer met een combinatie van weg en gravelwedstrijden, waarbij het BK gravel in Turnhout meteen een mooie uitdaging is in eigen regio.”

Zijn comeback in het veld staat dus gepland voor februari, met de crossen in Sint-Niklaas (17 februari, Exact Cross), Brussel (18 februari, X2O Trofee) en Oostmalle (25 februari, Sluitingsprijs).