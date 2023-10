zaterdag 14 oktober 2023 om 12:04

Toon Aerts gaat in februari zijn comeback maken: “De techniek is er nog altijd”

Toon Aerts gaat in februari zijn comeback maken in het veld. De Belgische crosser werd enkele maanden geleden door de UCI schuldig geacht voor dopinggebruik en werd geschorst. “Eender welke rechtbank moet bewijzen dat je schuldig bent. Maar ik moet bewijzen dat ik onschuldig ben.”

In een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad vertelt Aerts eerst over zijn frustraties met betrekking tot het onderzoek. “Ik heb de indruk dat ze het op een lange baan hebben geschoven zodat het niet meer de moeite zou zijn om naar TAS (Internationaal Sporttribunaal) te gaan. En dan is er ook nog de afwezigheid van een ondergrens voor letrozole (het product dat gevonden werd bij Aerts, red.). Ze verplichten je eigenlijk om te zoeken naar een naald in een hooiberg.”

“De UCI en de rechter in beroep zeggen letterlijk dat het gebruik niet intentioneel was en toch word ik geschorst. Daar heb ik het moeilijk mee”, geeft Aerts toe. De veldrijder stelt zich ook vragen bij de rol van Martial Saugy, de professor die de bewijsvoering controleert voor de UCI. “Hij is de man die na de Olympische Winterspelen alle stalen van Russische atleten heeft doen verdwijnen. Hij zou ook de man geweest zijn die Armstrong vertelde hoe hij een positieve test kon vermijden.”

Woede is dan ook nog steeds wat speelt bij Aerts. “Die middenvinger van mij naar de UCI, dat is niet de persoon die jullie kennen. Die middenvinger, die hebben ze in mij naar bovengehaald. Stel dat ik ooit opnieuw op een WK-podium eindig en ik moet iemand van de UCI de hand schudden, dan weet ik niet of me dat zal lukken.”

Comeback in februari

Tot slot geeft Aerts nog mee dat hij in februari zijn comeback zal maken. “Als ik met mijn broer Thijs in het bos train, dan merk ik dat de techniek er nog altijd is.” In welke ploeg hij opnieuw in het veld zak koersen, is nog niet duidelijk. “Ik denk wel dat de nieuwe ploeg eraan zit te komen maar veel kan ik daar nog niet over zeggen. Ik weet dat er ploegen afhaakten omwille van mijn schorsing. Het zijn de sponsors die afhaken, niet de ploegmanagers. Die kennen me en weten dat ik nooit bewust doping heb gebruikt.”