vrijdag 1 december 2023 om 14:29

Belgische crossploeg bevestigt ‘verregaande interesse’ voor Toon Aerts

Toon Aerts staat dicht bij een nieuwe ploeg. Het Nieuwsblad bracht dat Deschacht-Hens-Maes zijn nieuwe team zal worden, maar dat wil de ploeg zelf nog niet bevestigen. “Er is verregaande interesse”, vertellen ze aan WielerFlits.

“Zodra er meer nieuws is, zullen wij communiceren”, klinkt het vanuit Deschacht-Hens-Maes. Aerts, die momenteel nog geschorst is, zal dit seizoen nog drie keer in actie komen. Zijn eerste wedstrijd zal de cross in Sint-Niklaas zijn, de dag nadat zijn schorsing afloopt. Daarna zal Aerts ook nog de veldritten in Brussel en Oostmalle afwerken.