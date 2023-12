Niels Bastiaens • woensdag 20 december 2023 om 12:28

Manager nieuwe ploeg Toon Aerts: “Belangrijk dat UCI stelde dat het gebruik niet-intentioneel was”

Interview Het zat er al even aan te komen, maar Deschacht-Hens-Maes is nu ook officieel vanaf half februari de nieuwe bestemming van Toon Aerts. Voor Aerts komt er zo eindelijk licht aan het einde van de tunnel na een schorsing van twee jaar. De ploeg van onder andere Daan Soete en Corné van Kessel hoopt voor het eerst mee te doen aan de top van de cross, zo vertelt sportief manager Bart Verschueren aan WielerFlits.

Voor een relatief kleine ploeg als Deschacht-Hens-Maes lijkt het aantrekken van Toon Aerts plots een grote stap.

“Dat is ook zo. Toon is een heel grote aanwinst voor de ploeg. Met zijn palmares is hij iemand die we nog altijd als een toprenner zien. Het was ook de stap die we nodig hadden in de evolutie van onze ploeg. We waren, sportief gezien, al vijf jaar ter plaatse aan het trappelen. Voor mij was het simpel: ofwel sportief versterken, ofwel stilaan afbouwen. Het is het eerste geworden.”

Volgens general manager Guido Verschueren hebben jullie momenteel het slechtste seizoen sinds jullie de ploeg hebben opgericht.

“Dat kan ik alleen maar bijtreden. We hebben al heel wat tegenslag gehad dit seizoen. Maar het is niet daarom dat we Toon plots hebben aangetrokken, hé. Die contacten lopen van afgelopen zomer, we waren bewust op zoek naar een echte kopman.”

Had die transfer veel voeten in de aarde?

“De interesse langs beide kanten was meteen duidelijk, nadat we een paar keer hadden samengezeten. Maar ja, we moesten eerst bij al onze sponsors aftoetsen hoe zij tegenover de komst van Toon stonden. Gezien wat Toon aan de hand heeft gehad, was het belangrijk om te vragen of er bezwaren waren. Maar vanaf de weg langs die kant vrij was, zijn we snel tot een overeenkomst gekomen.”

Jullie hebben nooit aan zijn onschuld getwijfeld?

“Geen moment. Ik ken Toon ook al langer. Heel lang geleden, in een ver verleden, heb ik als renner nog bij hem in de ploeg gereden. Wat het gemakkelijker maakte: we hebben van Toon en van zijn management volledige inzage gekregen in alle mogelijke documenten rond zijn schorsing. In de uitspraken van de UCI, en ook alle andere documenten die we nodig achtten om ons oordeel te vormen.”

“Er staat trouwens ook duidelijk in die uitspraken vermeld dat het niet-intentioneel is, wat daar is gebeurd (Aerts testte positief op het verboden middel Letrozole Metabolite, red.). Dat toont nogmaals aan hoe de zaak écht in elkaar zit en waarom niemand bezwaar had.”

Dit seizoen komt hij nog amper drie keer in actie.

“Dat is heel lastig. We kunnen onmogelijk voorspellen wat daar gaat uitkomen. Er zal ook een deel stress en een overvloed aan media-aandacht bij komen kijken op die dagen zelf. We willen hem daar zeker geen druk in opleggen, maar we kijken er wel ongelooflijk hard naar uit.”

Hoe zeker zijn jullie dat Toon nog altijd dezelfde renner is als twee jaar geleden?

“We hebben inzicht in zijn trainingswaarden gekregen. Die zien er momenteel heel goed uit. In dat opzicht heb ik veel vertrouwen in zijn komst. Qua prestaties kijk ik vooral naar volgend seizoen en het jaar erna. Dan zijn we enorm ambitieus en hopen we dat Toon op hetzelfde niveau kan presteren als voor zijn schorsing: podia en overwinningen op het hoogste niveau.”