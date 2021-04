Dertig dagen schorsing voor Vini Zabù

Vini Zabù heeft een algehele schorsing opgelegd gekregen van dertig dagen. Dat besluit heeft de disciplinaire commissie van de UCI genomen vanwege twee recente dopinggevallen binnen het Italiaanse ProTeam.

Door de schorsing, die met terugwerkende kracht ingaat op 7 april, mag Vini Zabù tot 6 mei niet in actie komen als ploeg. De dopingzaken van Matteo De Bonis (die op 16 februari positief testte op EPO) en Matteo Spreafico (tijdens de voorbije Giro d’Italia) zijn daar debet aan. Omdat beide gevallen binnen een periode van een jaar aan het licht kwamen, wordt ook de ploeg gestraft. De straf kan verschillen van 15 tot 45 dagen.

Vini Zabù had al besloten om, in afwachting van een uitspraak van de UCI, zich terug te trekken uit alle wedstrijden de voorbije periode. Ook gaf de ploeg haar wildcard voor de aankomende Giro terug. Die is door organisator RCS nu uitgedeeld aan Androni Giocattoli-Sidermec.