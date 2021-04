Androni Giocattoli-Sidermec ontvangt alsnog wildcard voor Giro d’Italia

Androni Giocattoli-Sidermec zal dit jaar dan toch te zien zijn in de Giro d’Italia. De formatie van Gianni Savio kreeg aanvankelijk geen uitnodiging voor de komende editie van de Italiaanse ronde, maar profiteert nu optimaal van het terugtrekken van Vini Zabù.

Aanvankelijk gingen de wildcards naar Alpecin-Fenix, Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù. Die laatste formatie kwam de afgelopen weken echter negatief in het nieuws. Eind maart werd bekend dat Matteo De Bonis betrapt was op EPO, enkele maanden na een positieve test van Matteo Spreafico tijdens de laatste Giro d’Italia.

Vini Zabù riskeert nu een algehele schorsing van de UCI vanwege twee dopinggevallen in de laatste twaalf maanden. Het team besloot een schorsing niet af te wachten en gaf eerder vandaag op eigen initiatief de Giro-wildcard terug aan RCS. “Laat dit een les zijn voor alle sporters die nog steeds proberen vals te spelen”, zo stond in het persbericht.

En zo kwam Androni Giocattoli-Sidermec weer in beeld voor de laatste wildcard voor de Ronde van Italië. Ploegbaas Savio kan nu dus opgelucht ademhalen. De formatie pakte in de afgelopen editie nog twee nevenklassementen. Simon Pellaud werd gehuldigd als winnaar van het tussensprintklassement, terwijl zijn ploeggenoot Mattia Bais de Fuga Bianchi voor de beste vluchter won.

Androni Giocattoli Sidermec will be replacing Vini Zabù at the 2021 Giro d’Italia. | L’Androni Giocattoli Sidermec sostituirà la Vini Zabù al Giro d’Italia 2021.

