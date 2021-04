Vini Zabù geeft wildcard voor Giro d’Italia terug

Geen Vini Zabù in de Giro d’Italia dit jaar. De Italiaanse ploeg van ProTeam-niveau trekt zich terug, ondanks de wildcard die de ploeg heeft ontvangen van organisator RCS. Vini Zabù riskeert een algehele schorsing van de UCI vanwege twee dopinggevallen in de laatste twaalf maanden.

Volgens het team en hoofdsponsor Vini Zabù is het een beslissing “om een belangrijke boodschap te geven aan de wielerwereld. Laat dit een les zijn voor alle sporters die nog steeds proberen vals te spelen”, zo staat in het persbericht.

Intern onderzoek

Eerder besloot Vini Zabù, dat met Etienne van Empel en Wout van Elzakker twee Nederlanders in de selectie heeft, om zich aan de kant te houden zo lang het onderzoek loopt. Ook werkt de ploeg aan een intern onderzoek naar het meest recente dopinggeval van Matteo De Bonis.

Eind maart werd bekend dat De Bonis betrapt was op EPO. Doordat ook Matteo Spreafico in de voorbije Giro d’Italia werd betrapt op het middel enobosarm, ook wel ostarine, hangt Vini Zabù nu een ploegschorsing boven het hoofd. Het team wacht een schorsing niet af en geeft op eigen initiatief de Giro-wildcard terug aan RCS.

Mogelijk juridische stappen

De Bonis is gevraagd om mee te werken met het onderzoek van de betrokken instanties, zodat de strijd tegen de handel in verboden middelen voortgezet kan worden. Mogelijk neemt Vini Zabù ook nog juridische stappen om de geleden financiële schade op te eisen. Wel heeft de hoofdsponsor laten weten de sponsoring tot het eind van het seizoen voort te zetten.

“Onze keuze om niet mee te doen aan de Giro d’Italia moet duidelijk maken dat de actie van één wielrenner een verwoestend effect kan hebben op de mensen die zich maximaal inspannen om een ploeg te laten koersen. Dat wij ons terugtrekken uit de belangrijkste wedstrijd van het Italiaanse wielrennen is een daad van liefde voor de sport”, aldus Vini Zabù.

Androni Giocattoli-Sidermec of Arkéa-Samsic?

Alpecin-Fenix kreeg vanwege de winst in de Europe Tour 2020 automatisch een wildcard voor de Ronde van Italië, die op 8 mei begint in Turijn. Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù waren de andere drie gelukkigen. Mogelijk komt nu Androni Giocattoli-Sidermec in beeld om de Giro te rijden. Ook Arkéa-Samsic en Nairo Quintana lonkten al naar de wildcard van Vini Zabù.