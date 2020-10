Giro 2020: Matteo Spreafico betrapt op dopinggebruik

Het gaat de hele Giro d’Italia al over positieve of negatieve coronatests, maar er is nu ook een positieve dopingtest aan het licht gekomen. Bij Matteo Spreafico van Vini Zabù-Brado-KTM zijn vorige week twee positieve tests afgenomen. Het gaat om het middel enobosarm, ook wel ostarine, een middel dat dezelfde werking heeft als anabole steroïden.

Spreafico is voorlopig geschorst door de internationale wielerunie UCI en zal de Giro d’Italia moeten verlaten. De coureur, die dit jaar debuteert in een grote ronde, heeft nog het recht om de analyse van de B-staal aan te vragen.

De positieve tests bij de 27-jarige Spreafico zijn afgenomen op 15 en 16 oktober, rondom de twaalfde en de dertiende etappe van de Ronde van Italië.

Tussentijdse transfer

Spreafico werd in 2017 profwielrenner bij Androni Giocattoli-Sidermec. Dit seizoen begon hij ook nog in dienst van de rood-witte formatie van manager Gianni Savio, maar in augustus maakte hij een tussentijdse transfer naar Vini Zabù-KTM, waar hij wel kansmaakte op een plek in de Giro-selectie.

Waarschuwing

De Nederlandse Dopingautoriteit en de NVWA waarschuwden eerder dit jaar voor het gebruik van SARM’s. “Volgens de verkopers van deze selectieve androgeenreceptor modulatoren (SARM’s) hebben de middelen dezelfde gewenste effecten als anabole steroïden, maar niet de bijwerkingen. Gebruikers kunnen echter ernstige gezondheidsschade oplopen”, schrijft de autoriteit. “De gezondheidseffecten van SARM’s op de lange termijn zijn onbekend.”

Over ostarine meldt de Dopingautoriteit het volgende: “Ostarine is een experimenteel middel dat misschien spierverlies bij kanker, urineverlies of botontkalking kan voorkomen. Ostarine is nog niet op de markt.”