Deceuninck-Quick-Step weer met andere naam in Ronde van Vlaanderen

Geen Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Althans, niet met die ploegnaam. Voor het tweede jaar op rij verandert de Belgische formatie de ploegnaam voor de Vlaamse Hoogmis naar Elegant-Quick-Step.

Net als vorig najaar neemt Elegant de plek op het shirt in van de hoofdsponsor. Elegant is een van de nieuwste modellen raamkozijn van kunststofverwerkingbedrijf Deceuninck. Voor de sponsor is het belangrijk dat het product in de schijnwerpers komt te staan in de grootste wedstrijd van Vlaanderen.

“Als hoofdsponsor vinden we het belangrijk om The Wolfpack bij de lancering van dit product te betrekken, tijdens een van de mooiste wedstrijden van het seizoen”, aldus CEO Francis Van Eeckhout. Patrick Lefevere verandert graag de naam. “Het is belangrijk om elkaar te steunen, zeker in deze rare tijden. We hopen zondag te kunnen winnen en hopelijk brengt dit truitje ons wat geluk.”