Fabio Jakobsen over Kuurne-Brussel-Kuurne: “Ik ben een plan, niet hét plan”

Fabio Jakobsen is met stip topfavoriet voor winst in Kuurne-Brussel-Kuurne zondag. De 25-jarige sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl reed ter voorbereiding de Volta a Valenciana en de Volta ao Algarve. In beide koersen won hij twee etappes. Zondag zoekt hij naar een verbetering van zijn vierde plek in 2020. “Toen was ik al in staat om te winnen, denk ik”, zegt hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen WielerFlits.

Toentertijd was Kasper Asgreen vooruit, die de klus solo wist te klaren. Jakobsen probeerde daarachter de spurt te ontregelen en eindigde zodoende achter van Giacomo Nizzolo en Alexander Kristoff. “Ik heb de afgelopen winter gedaan wat ik deed in de winter voordat ik viel. Eigenlijk was dat kopiëren en plakken. Ik ben nu twee jaar sterker, terwijl ik toen al de vorm had om te winnen. ‘Helaas’ kun je in deze ploeg niet altijd zelf winnen. Deze winter heb ik dus hetzelfde aangepakt als destijds, met het geven dat ik nu iets ouder ben en iets meer ervaring heb. Ik rijd nu ook met een iets andere motivatie dan hoe ik er toen reed.”

‘Ik ben nog nooit zo goed geweest’

Het Openingsweekend is voor de Nederlander iets speciaals. “Voor alle wielerliefhebbers, denk ik. Maar natuurlijk ook voor ons renners. Dit jaar heb ik bewust een doel gemaakt van deze periode”, legt de spurter uit. Met Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal én Zdeněk Štybar, telt The Wolfpack liefst vier kandidaat-winnaars. “Of ik plan-B ben? Nee!”, lacht hij. “Ik ben een plan. Welke letter dat is, weet ik niet. Maar ik ben ook niet hét plan. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik blijf eten en drinken, dat ik kalm blijf en dat ik klaar moet zijn áls ik moet sprinten. Als een van ons aanvalt, kunnen ze ook winnen en zit ik vast daarachter.”

“Maar het mag duidelijk zijn dat we een sterke ploeg hebben”, stipt hij aan. “Daarvan kan ik ook profiteren als het uitdraait op een spurt. Dit is net typisch voor de klassiekerkern van Quick-Step Alpha Vinyl. We hebben altijd meer renners die de wedstrijd kunnen winnen. We hebben niet enkel een plan-A en niets anders. Mijn vorm is alvast goed. Ik denk dat ik nog nooit zo goed ben geweest, als dat ik nu ben. Als ik deze koers nu niet kan winnen, had ik hem in het verleden ook nooit kunnen winnen. Als ik kijk naar mijn power data, het gevoel op de fiets, het gevoel in de koers, hoe ik herstel: het is net iets beter dan andere jaren.”

Vier kansen

Met Kuurne-Brussel-Kuurne volgt er dus een eerste afspraak voor Jakobsen. “Daar komt bij dat er voor een sprinter niet heel veel kansen liggen in de voorjaarsklassiekers. De eerste grote daarvan, is Kuurne-Brussel-Kuurne. Als je puur naar de spurtkansen kijkt, dan krijg je alleen nog Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Wanneer je erg goed in vorm bent, kun je nog eens een schot wagen in Gent-Wevelgem om te zien of je over de Kemmelberg komt. Dat zijn vier eendagskoersen in het Vlaamse voorjaar die een sprinter zoals ik kan winnen. Het is mooi dat ik al zeges boekte en afzag, maar dit is een koers die er écht om draait.”

Mocht hij niet winnen ten bate van een ploegmaat, dan heeft hij daar vrede mee. “Neem nu twee jaar geleden. Kasper is een van de jongens die altijd voor mij werkt, het peloton op een lint trekt, mij in positie brengt voor de massasprints. Zo zijn er nog veel andere jongens die dat doen voor mij. Ik ben hen daar erg dankbaar voor. Dus eens in de zo veel tijd moet ik afwachten op mijn kans en geduld hebben. Als zij weg zijn, hebben zij ook een mogelijkheid op een zege. Dat moet ik dan ook respecteren. Maar dat maakt deze ploeg juist zo sterk. We genieten van elkaars zeges, onze zeges. We gunnen het elkaar. Dat is The Wolfpack. ”