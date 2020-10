Deceuninck-Quick-Step rijdt Ronde van Vlaanderen met andere naam maandag 12 oktober 2020 om 15:59

Deceuninck-Quick-Step zal komend weekend de Ronde van Vlaanderen rijden met een andere naam: Elegant-Quick-Step. Elegant is een het nieuwste model raamkozijn van hoofdsponsor Deceuninck, een kunststofverwerkingbedrijf.

De Belgische WorldTour-ploeg wil ‘Vlaanderens Mooiste’ gebruiken om reclame te maken voor de lancering van de Elegant-serie. Daarmee wil het team van ploegbaas Patrick Lefevere de hoofdsponsor ook bedanken voor de steun.

Lefevere: “Hopelijk kunnen we deze unieke trui eren”

“Een samenwerking gaat om elkaar helpen om gezamenlijke doelen te bereiken”, zegt Lefevere. “Het is een speciaal seizoen en we proberen er allebei het beste van te maken, gegeven de omstandigheden. Ik vind het een privilege dat ik met Deceuninck mag werken aan dit project, en wij helpen hen met de lancering van het Elegant-raamkozijn. Ik hoop dat we deze unieke trui kunnen eren en er weer een onvergetelijke editie van de Ronde van Vlaanderen van kunnen maken.”

CEO Francis Van Eeckhout van Deceuninck zegt dat hij trots is op deze bijzondere naamsverandering. “Zeker omdat we ons nieuwe concept kunnen introduceren door de naam te veranderen in Elegant-Quick-Step. Als hoofdsponsor vinden we het belangrijk om de renners en het team hierbij te betrekken tijdens een van de mooiste races van het seizoen”, geeft Van Eeckhout aan. “Het maakt onze band nog hechter.”

Yves Lampaert was het model om de speciale tenues te showen in een fotoreeks:

foto: Wout Beel foto: Wout Beel foto: Wout Beel foto: Wout Beel