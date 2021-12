Julian Alaphilippe: “Je moet een masochist zijn om te koersen”

Julian Alaphilippe werd enkele dagen terug uitgeroepen tot ‘Kampioen der Kampioenen’, een titel die L’Équipe jaarlijks uitdeelt aan de beste Franse sporter van het afgelopen jaar. Dat was voor de Franse sportkrant aanleiding om een interview te houden met de tweevoudig wereldkampioen. “Je moet een masochist zijn om te koersen”, is een van de uitspraken die Alaphilippe doet in dit gesprek.

“Je moet afzien om wedstrijden te winnen en je moet in staat zijn om diep in de pijn af te dalen om grote dingen te doen. Degene die zegt dat hij niet van pijn houdt, gaat geen grote carrière hebben. Tegenwoordig, in een tijd dat iedereen hard traint en alles teams alles op orde hebben, is het het hoofd dat het verschil maakt”, wijdt Alaphilippe verder uit over het mentale aspect van wielrennen.

Bernard Hinault, die eveneens aanschoof bij het gesprek, heeft ook wel wat te zeggen over de het psychologische kracht van Alaphilippe. “Wij zijn van hetzelfde soort. In het moderne peloton, ben jij een van de renners met echte grinta, iemand die niet nadenkt en zelfs de kleinste mogelijkheden aangrijpt”, richt De Das zich tot LouLou. “Jij, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel zorgen voor een enorme verandering. Lange tijd regeerden de grote ploegen en mochten anderen zich niet bewegen. Jullie besloten dat helemaal om te gooien, en dat is prachtig om te zien.”

Verder werd er vooral gesproken over Alaphilippes kansen op een klassement in de Ronde van Frankrijk. Hinault liet weten deze ambitie risicovol te vinden, als Alaphilippe niet zeker van zijn vorm is. De renner van Deceuninck-Quick-Step kon zich daar volledig in vinden: “Dat klopt precies. En het probleem dat je nooit zeker bent. Waarom een heel seizoen riskeren voor slechts één doel? Als ik na twee dagen ziek word of val, is alles weg. Je kan de Tour niet plannen.”

Daar komt nog eens bij, dat er een nieuwe generatie is opgestaan, nadat Alaphilippe in 2019 verraste met een vierde plaats in het eindklassement. “Ik ben nog altijd gemotiveerd om de Tour te doen, maar ik ben bijna dertig. Nu zijn er renners van tweeëntwintig die op het podium staan in hun eerste drieweekse ronde. Renners als Pogačar, die overal winnen, op elk moment.”

Hoe het programma van Alaphilippe er in 2022 precies uitziet, is nog niet bekend. Wel heeft hij al laten weten de kasseiklassiekers dit jaar over te slaan. In plaats daarvan richt hij zich in het voorjaar op de wedstrijden in de Ardennen. Later in het seizoen staan de Tour en de WK in Wollongong op het programma.

Aan Australië denkt Alaphilippe voorlopig echter nog niet. “Op het teamtrainingskamp zei iedereen tegen me: ‘Heb je het parcours van het wereldkampioenschap gezien? Er ligt een klim in het finalerondje!’ Ik antwoordde dat ze me een paar tellen moesten geven, ik moet mijn laatste titel nog verteren… Er komen van tevoren nog genoeg andere wedstrijden om te winnen”, zegt de 29-jarige renner.