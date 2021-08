Deceuninck-Quick-Step rekent op Almeida en Cavendish in Duitsland

Deceuninck-Quick-Step schuift João Almeida en Mark Cavendish naar voren als kopmannen in de Deutschland Tour. De rittenkoers in de ProSeries kent een parcours waarop veel renners kansmaken op de eindzege. “João en Rémi Cavagna hebben goede benen laten zien in Polen, zij mogen iets proberen”, zegt ploegleider Brian Holm.

“De Deutschland Tour is een goed georganiseerde wedstrijd en we zijn blij dat we weer terug zijn”, aldus Holm. “We hebben een goede ploeg die zich kan aanpassen aan de verschillende scenario’s en terreinen. Van waaiers en massasprints naar de heuvelachtige wegen die de eindwinnaar zullen bepalen. Met Mark Cavendish mikken we op de vlakke etappes. Hij kan rekenen op een sterke lead-out.”

Die sprinttrein van Cavendish zal bestaan uit Shane Archbold, Yves Lampaert en thuisrijder Jannik Steimle. Cavagna en Almeida maken het zestal compleet.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Deutschland Tour (26-29 augustus)

João Almeida

Shane Archbold

Rémi Cavagna

Mark Cavendish

Yves Lampaert

Jannik Steimle