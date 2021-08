Voorbeschouwing: Deutschland Tour 2021

Door het coronavirus was er in 2020 helemaal geen Deutschland Tour, maar dit jaar staan alle lichten gelukkig weer op groen om de meerdaagse wielerronde te organiseren. Vanaf donderdag zoeken we naar een opvolger voor Jasper Stuyven, die twee jaar geleden de beste was in het eindklassement. Wie nu in aanmerking komen voor de zege? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De eerste editie van de Deutschland Tour werd al verreden in 1911 en toch zijn we dit jaar pas toe aan de 36ste editie van de ronde. Het laat zien dat wielrennen en Duitsland niet altijd een even gelukkige combinatie zijn. Het land heeft toch wel een beetje een haat-liefdeverhouding met de koers, al dan niet aangewakkerd door dopingproblemen binnen het wielrennen. In de jaren van Didi Thurau en Jan Ullrich was er voldoende interesse om een eigen nationale wielerronde te organiseren, maar de wedstrijd verdween ook net zo snel weer van de kalender.

In 1911 werd er echter met bijzonder veel enthousiasme begonnen aan de eerste editie van, toen nog, Quer durch Deutschland. Thuisrijder Hans Ludwig wist zich op punten te kronen tot eindwinnaar, aangezien er toen nog niet werd gewerkt met een klassement op basis van tijd. Het bleek niet meteen het begin van iets moois, want de tweede editie kwam er pas in 1922, gewonnen door Adolf Huschke. In de jaren twintig en de begin jaren dertig waren er pogingen om de ronde nieuw leven in te blazen, maar de Großer Preis von Deutschland en de Deutschlandrundfahrt kwamen niet écht van de grond.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog besloot Opel-directeur Hermann Schwartz zich met de zaken te bemoeien en leek een traditie geboren, maar mede door de oorlog duurde het niet langer dan drie jaar. Na de Tweede Wereldoorlog keerde de Deutschland Tour weer terug op de kalender en zagen we ook voor het eerst buitenlanders met de zege ervandoor gaan. Denk aan de Belg Roger Gyselinck in 1950 en de Italiaan Guido De Santi een jaar later. Er was plots ook Nederlands succes, met dank aan Ab Geldermans (1960) en Peter Post (1962).

Na de Peter Post-editie verdween de wedstrijd weer in de anonimiteit, maar keerde kortstondig weer terug eind jaren zeventig, begin jaren tachtig en aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De Deutschland Tour stond tussen 1999 en 2008 tien jaar achter elkaar op de kalender en dat is meteen de langste achtereenvolgende reeks. Met Alexander Vinokourov, Igor González de Galdeano, Michael Rogers, de verguisde Patrik Sinkewitz (foto boven), Levi Leipheimer (al werd zijn eindzege geschrapt wegens dopinggebruik) en Jens Voigt (twee keer) waren er klinkende namen aan de champagne.

Na 2008, de editie gewonnen door Linus Gerdemann, werd de stekker eruit getrokken toen tv-zender ARD besloot te stoppen met uitzenden na heel wat dopinggevallen. Mede door het succesvolle Grand Départ van de Tour de France van 2017 in Düsseldorf durfde de ASO het aan om in 2018 de Deutschland Tour nieuw leven in te blazen. De Sloveen Matej Mohorič was de eerste winnaar van de Ronde van Duitsland ‘nieuwe stijl’ en ook Jasper Stuyven staat inmiddels op de erelijst. Wie volgt?

Laatste tien winnaars Deutschland Tour

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Jasper Stuyven

2018: Matej Mohorič

2008: Linus Gerdemann

2007: Jens Voigt

2006: Jens Voigt

2005: Levi Leipheimer (geschrapt wegens doping)

2004: Patrik Sinkewitz

2003: Michael Rogers

2002: Igor González de Galdeano

2001: Alexander Vinokourov

Vorige editie

Voor de laatste editie van de Deutschland Tour moeten we dus twee jaar terug in de tijd. Met Vincenzo Nibali, het Deceuninck-Quick-Step van Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Richie Porte, Michał Kwiatkowski en Pascal Ackermann kon de organisatie met heel wat mooie namen pronken. En Ackermann, een van die blikvangers aan de start, wist meteen naar de zege te snellen in de openingsetappe naar Halberstadt. Kristoff en Simone Consonni bleken niet in staat om de rappe Duitser van een zeer populaire thuiszege te houden.

Met Ackermann als drager van de rode leiderstrui kreeg het peloton op dag twee een lastige heuveletappe voorgeschoteld met aankomst in Göttingen. In deze rit besloot Evenepoel zijn duivels te ontbinden. Het Belgische goudhaantje, dat in aanloop naar deze ronde onder meer de Clásica San Sebastián had gewonnen, ging er met nog 106 kilometer te gaan vandoor en reed in zijn eentje een voorsprong van drie minuten bij elkaar. Een zeer straffe stoot, maar zelfs voor Evenepoel bleek het een te gulzige inspanning. De Belg werd toch nog ingerekend door een uitgedund groepje en van daaruit wist een sterke Kristoff naar de zege te sprinten.

Kristoff, die er dus in geslaagd was om de heuvelachtige finale te overleven, nam als extra beloning ook de leiderstrui over van de geloste Ackermann. De Noorse krachtpatser kon echter niet lang genieten van het kleinood, want in de derde etappe moest hij de trui alweer afstaan aan Stuyven. De Belg van Trek-Segafredo wist na een spetterende finale mee te sluipen met de Deense stoomlocomotief Kasper Asgreen. In een sprint met twee bleek de renner van Deceuninck-Quick-Step de sterkste, maar het was Stuyven die zich mocht troosten met de rode leiderstrui.

Aan Stuyven de uitdaging om in de slotetappe zijn leiderstrui te verdedigen en de Leuvenaar slaagde met verve in zijn missie. De renner van Trek-Segafredo moest nog even bij de les zijn na de bonificatiesprint, maar de Amerikaanse formatie wist al snel een uitvalspoging van directe concurrent Alexey Lutsenko onschadelijk te maken. Ook Nibali en André Greipel kwamen niet weg en dus werd er gesprint in de straten van Erfurt. Colbrelli bleek in een groep van een dertigtal renners de snelste, voor Lampaert en Kristoff. Stuyven kwam netjes als vijfde over de streep en kroonde zich tot eindwinnaar.

Stuyven werd op het eindpodium vergezeld door Colbrelli, die drie seconden tekort kwam voor de eindzege, en Lampaert. Tom-Jelte Slagter was de beste Nederlander op de achtste plaats.

Eindklassement Deutschland Tour 2019

1. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) in 16u23m09s

2. Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) op 3s

3. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) op 12s

4. Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) op 15s

5. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 20s

Parcours

Vroeger reden ze in de Deutschland Tour nog wel eens de gevreesde Rettenbachferner of Feldberg omhoog, maar niks van dat in deze editie van de meerdaagse wielerronde. De start is in het uiterste noordoosten van Duitsland, aan de Oostzee, en vervolgens trekt het peloton richting het zuiden naar deelstaat Beieren, alwaar in Nürnberg een einde komt aan deze ronde over vier dagen.

Op het eerste gezicht lijkt het een parcours voor de sterke sprinters en renners met een aardige punch in de benen. Wie met aandacht heeft gekeken naar de laatste edities, ziet dat er met Matej Mohorič en Jasper Stuyven twee renners wisten te zegevieren die voldoen aan het profiel. Dit jaar is het parcours zelfs nog wat vlakker, al verwachten we nu niet meteen dat een pure snelheidsduivel zal worden gekroond als eindwinnaar. Daarvoor is de route toch te lastig.

Donderdag 26 augustus, etappe 1: Stralsund – Schwerin (191,4 km)

De 36ste editie van de Deutschland Tour begint in het uiterste noordoosten van Duitsland, in Stralsund. Deze havenstad was een van de eerste leden van de Hanze, een samenwerkingsverband van handelaren en steden gedurende de Middeleeuwen, met als doel om de handel rond de Noord- en Oostzee te bevorderen. Van deze Hanzetijd zijn nog heel wat historische bouwwerken overgebleven in de binnenstad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de binnenstad van Stralsund sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.

Maar genoeg over Stralsund. Het peloton trekt richting het zuidwesten om na een etappe van net iets meer dan 190 kilometer te finishen in Schwerin, de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Schwerin wordt omgeven door meren. Het Schwerinermeer omvat een gebied van zestig vierkante kilometer en is het grootste meer in de omgeving van Schwerin. Maar om in Schwerin te komen, trekken de renners eerst over relatief vlakke wegen langs onder meer Rostock en Warin.

Op goed veertig kilometer van de streep zijn er nog bergpunten te verdienen op de top van de klim van Rubow (1,5 km aan 3,3%). Dit is ook meteen de enige klim van de dag en dus lijken we af te stevenen op een massasprint, al loopt de weg in de finale bij momenten op en af. Is dit voldoende voor de sterke rasaanvallers om nog iets te ondernemen richting de finish?

Start: 12.30 uur

Finish: rond 16.50 uur

Vrijdag 27 augustus, etappe 2: Sangerhausen – Ilmenau (180,8 km)

In rit twee staan er, in tegenstelling tot de openingsetappe, wel aardig wat hoogtemeters op het menu. Maar eerst verzamelen de renners zich in Sangerhausen voor de start. Het bijna 30.000 inwoners tellende Sangerhausen werd gesticht door de Franken en ligt aan de oostelijke rand van het Goldene Aue, een vruchtbaar dal tussen de Südharz en Kyffhäuser. Door de stad stroomt de beek de Gonna. Na het verlaten van Sangerhausen gaat het naar de eerste klim van de dag: de klim van Kyffhäuser (4,1 km aan 6,3%).

Na de eerste klim van de dag gaat het in gestrekte draf en in zuidelijke richting naar de tussensprint in Weimar, waar de wieg staat van het moderne Duitsland. In 1919 kwam in het plaatselijke theater van Weimar namelijk de grondwetgevende Nationale Vergadering bijeen waarbij de inhoud van de grondwet van de nieuwe Duitse republiek, na de val van het Duitse Keizerrijk, werd bepaald. Voor de renners is Weimar slechts een tussenstation op weg naar de finish in Ilmenau. In de finale wacht nog een lastige heuvelzone, waar het peloton eventueel kan scheuren.

De heuvelachtige slotfase begint met de Unterpörlitz-klim (900 meter aan 5,9%), waarna de renners al voor een eerste keer Ilmenau bereiken, waar nog een lokale ronde is uitgetekend met een bonussprint op goed vijf kilometer van de aankomst. Deze tussensprint ligt op een kort, niet gecategoriseerd, klimmetje waar we wellicht nog een laatste uitvalspoging te zien krijgen van een renner die een – eventuele – groepsspurt wil ontlopen. In de laatste vlakke kilometers richting de streep kunnen sprintersteams zich wellicht nog op tijd (re)organiseren.

Start: 12.30 uur

Finish: rond 16.50 uur

Zaterdag 28 augustus, etappe 3: Ilmenau – Erlangen (193,9 km)

De voorlaatste etappe start waar de rit van vrijdag finisht: Ilmenau. Vooral de rivier Ilm, die de stad van west naar oost doorsnijdt, kenmerkt het landschap van Ilmenau. Het is van bij de start klimmen geblazen richting de top van de Stützerbach-beklimming (4,5 km aan 3,7%). Vervolgens blijft het peloton een tijdje op een plateau koersen, om daarna af te dalen richting Veilsdordf. Na passages door Bad Rodach, Sesslach en Scheblitz volgt er een tussensprint in Strullendorf. Het peloton koerst in de eerste uren veelal over glooiende wegen.

Op net iets minder dan twintig kilometer van het einde draaien de renners, vlak voor het binnenrijden van finishplaats Erlangen, een lokale ronde op. Vanaf dat moment worden de wegen ook wat heuvelachtiger, met de beklimming van Marloffstein (1,7 km aan 3,7%), een eerste passage aan de finish en een nieuwe bonussprint na een kort klimmetje. Na deze sprint volgen nog acht, relatief vlakkere, kilometers naar de eindstreep in Erlangen. In deze stad zag exact zestig jaar geleden Lothar Matthaüs, een van de succesvolste Duitse voetballers aller tijden, het levenslicht.

Start: 12.15 uur

Finish: rond 16.50 uur

Zondag 29 augustus, etappe 4: Erlangen – Nürnberg (154,4 km)

De organisatie van de Deutschland Tour heeft besloten om het beste voor het laatst te bewaren. Of moeten we zeggen: het zwaarste voor het laatst? Met zes gecategoriseerde hellingen, over een afstand van iets meer dan 150 kilometer, belooft het een spetterende etappe te worden. Wie nog een ultieme omwenteling wil realiseren in het klassement, kan echter niet wachten tot de diepe finale, want dan is het zwaarste alweer achter de rug. Na de start in Erlangen gaat het naar de eerste tussensprint in Forchheim.

Na een passage door Ebermannsstadt beginnen we met klimmen. De bijzonder steile Streitberg (700 meter aan 15,5%) is de eerste klim op de route, gevolgd door de klim van Gössweinstein (1,4 km aan 7,4%) en die naar Wichsenstein (700 meter aan 8,9%). Het blijft vervolgens op en neer gaan, met bergsprints op de top van de Hammerbühl-klim (1,7 km aan 5,6%), de Kasberg (2,1 km aan 6,1%) en de steile Rödlas-helling (1,1 km aan 10%). Als de top van de Rödlas-klim is bereikt, hebben we alle officiële klimmetjes gehad en is het toch nog vijftig kilometer te gaan tot de streep.

De vraag is dan ook of we nog een hergroepering krijgen op weg naar de finish, of dat een sterke vluchtgroep wegrijdt en wegblijft na deze heuvelachtige zone. De Deutschland Tour wordt afgesloten met een grote lokale ronde in en rond finishplaats Nürnberg (Neurenberg voor de Nederlandse lezers), een van de weinige steden in Duitsland die de oorspronkelijke vestingsmuren en torens grotendeels heeft behouden. Wie kroont zich in deze stad tot eindwinnaar van de ronde?

Start: 13.30 uur

Finish: rond 17.30 uur

Favorieten

Voor ieder wat wils in deze Deutschland Tour, dat is wel duidelijk na het bestuderen van het parcours. De rappe mannen komen zeker aan hun trekken en ook de puncheurs zullen enkele etappes met rood hebben omcirkeld in hun agenda. Heel wat renners komen ook in aanmerking voor de eindzege, al denken we niet dat pure sprinters een serieuze kans maken op de eindoverwinning. We moeten vooral kijken naar de sterkere spurters en rappe puncheurs.

Deceuninck-Quick-Step lijkt de te kloppen ploeg in deze Deutschland Tour. De Belgische formatie brengt namelijk meerdere kandidaat-eindwinnaars aan de start. De naar UAE Emirates vertrekkende João Almeida kroonde zich eerder deze maand tot eindwinnaar van de Ronde van Polen en zal de goede lijn willen doortrekken in Duitsland. Het parcours is wellicht net niet zwaar genoeg voor Almeida, al is hij wel in staat om in de slotetappe de wedstrijd op zijn kop te zetten. De explosieve Portugees kan ook profiteren van de sterkte van de ploeg: Deceuninck-Quick-Step moet in staat zijn om de koers lam te leggen na een aanval van Almeida.

De Belgische sterrenformatie heeft met Rémi Cavagna en Yves Lampaert twee erkende hardrijders geselecteerd die het niet moeten hebben van een gesloten koersverloop. Aanvallen is het devies en zeker Cavagna, die onlangs zijn contract heeft verlengd bij DQS, heeft recent al laten zien uitstekend op dreef te zijn. In de Ronde van Polen maakte hij indruk bergop en won hij als kers op de taart nog de individuele tijdrit, voor ploegmaat Almeida. Lampaert heeft dan weer goede herinneringen aan de Ronde van Duitsland. In 2019 werd hij namelijk derde in het eindklassement. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer.

Almeida, Cavagna en Lampaert zijn de grootste blikvangers voor het algemeen klassement, maar ook Jannik Steimle mogen we zeker niet onderschatten. De sterke Duitser kan een stukje met de fiets rijden en beschikt na een zware koers over een snedige sprint. Bovendien is hij de laatste weken uitstekend op dreef. In de Ronde van Denemarken eindigde hij driemaal bij de beste tien in een etappe en deed hij het ook bergop niet onverdienstelijk. Schittert Steimle straks voor eigen volk?

Komende donderdag staan er ongeveer vijftig Duitse renners aan de start van de Deutschland Tour. De grootste kanshebber voor de eindzege rijdt wellicht voor BORA-hansgrohe en heet Nils Politt. De lange Duitser zit inmiddels weer op de fiets na zijn succesvolle Tour de France, waarin hij de etappe naar Nîmes op zijn naam wist te schrijven. De 27-jarige Politt zal maar wat graag willen schitteren voor eigen publiek. Drie jaar geleden werd hij al eens knap tweede in zijn thuisronde, na een editie over een gelijkaardig parcours. In aanloop naar de Deutschland Tour liet Politt zich al opmerken in de Ronde van Noorwegen.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert komen we Georg Zimmermann tegen. Deze 23-jarige Duitser staat te boek als een beloftevolle puncheur met een sterke sprint in de benen. In de meest recente Tour de l’Ain liet Zimmermann zien dat hij na een lastige wedstrijd over een aardige versnelling beschikt. In de tweede etappe naar Saint-Vulbas kwam hij namelijk als eerste over de streep, nadat hij de sprint wist te winnen van een elitegroepje. Wellicht zien we hem ook van voren in de Ronde van Duitsland. Met Jonas Koch beschikt de ploeg over een tweede sterke Duitser die wellicht iets kan bewerkstelligen in het klassement.

Ook UAE Emirates heeft meerdere troeven in handen met Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm en Alessandro Covi. Kristoff is misschien in staat om zijn wagonnetje aan te haken in de lastige slotrit, om dan vervolgens toe te slaan aan de streep. Met zijn snelheid kan de ervaren Noor voldoende bonificatieseconden sprokkelen, wat altijd van pas komt in een kortere rittenkoers als de Deutschland Tour. Twee jaar geleden deed Kristoff al eens mee aan deze ronde en toen eindigde hij als zeventiende in het klassement: Een kleine kanttekening: toen was het parcours wel een stukje lastiger in vergelijking met dit jaar.

Sven Erik Bystrøm moet zeker in staat zijn om de lastige etappes te overleven. De 29-jarige Noor, die net als Kristoff UAE Emirates verlaat voor Intermarché-Wanty-Gobert, liet in aanloop naar de Deutschland Tour al mooie dingen zien in de Tour of Norway. Hij werd daar onder meer vijfde in een lastige heuvelrit. Ook Covi is een renner om in de gaten te houden. De 22-jarige Italiaan heeft de nodige punch in de benen en kan wellicht profiteren van zijn rol in de luwte. Alessandro Covi werd dit jaar al onder meer vijfde in de Clásica San Sebastián, al zijn de etappes in de Deutschland Tour bij lange na niet zo lastig.

Onze laatste ster gaat naar Rasmus Tiller van Uno-X. De sterke Noor, in het verleden actief voor NTT Pro Cycling, is bezig aan een uitstekend seizoen en was dit jaar al de beste in Dwars door het Hageland. In de Waalse eendagskoers Le Samyn (tweede achter Tim Merlier) liet Tiller zien dat hij na een afvallingsrace over een sterke sprint beschikt en dat komt ook in deze ronde goed van pas. Met een veertiende plaats in de Ronde van Denemarken en een dertiende stek in de GP Marcel Kint kende hij een goede voorbereiding richting deze Deutschland Tour.

Movistar rekent vanaf donderdag op de snelle Spaanse puncheur Gonzalo Serrano en de ervaren Italiaan Davide Villella, Alpecin-Fenix brengt met de piepjonge Ben Tulett en thuisrijder Marcel Meisen dan weer twee interessante renners aan het vertrek. De snelle en sterke Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) is normaal ook een interessante pion, maar de Nieuw-Zeelander moest niet zo lang geleden nog opgeven in de Ronde van Polen. Zijn ploeggenoot Alex Dowsett is zo’n typische hardrijder die wellicht kan verrassen met een lange aanval.

UAE Emirates komt met een bijzonder sterke ploeg aan de start, want naast Kristoff, Bystrøm en Covi rekenen ze ook nog op klimmer Davide Formolo en de uitgekookte ex-wereldkampioen Rui Costa. Verder staan er met Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Jonas Rutsch (namens de Duitse selectie) en Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix) nog een paar interessante Duitsers op het startformulier. En wat mogen we verwachten van renners als Nans Peters (AG2R Citroën), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ben King en Kyle Murphy (Rally Cycling), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus) en de beloftevolle Roger Adriá van Equipo Kern Pharma?

Voor mannen als Ben O’Connor (AG2R Citroën), Ilnur Zakarin (Gazprom-RusVelo) en Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) lijkt het parcours niet lastig genoeg. Tot slot is het ook interessant om enkele jonge Duitse talenten in de gaten te houden, en dan doelen we met name op Marco Brenner van Team DSM. En wat kan good old John Degenkolb voor eigen volk? De Duitse machtsspurter koerst hier niet in het tenue van zijn werkgever Lotto Soudal, maar als gelegenheidskopman van de Duitse selectie.

Sprinters

In de aankomende Deutschland Tour zal er naar alle waarschijnlijk ook worden gesprint en dus is het sprintersveld om duimen en vingers bij af te likken. Mark Cavendish is de grootste naam aan het vertrek. De pijlsnelle Brit van Deceuninck-Quick-Step reed na zijn zeer succesvolle Tour al de Ronde van Denemarken. In die laatste ronde won hij geen etappe, is het straks in Duitsland wel raak? Cavendish zal dan wel moeten afrekenen met enkele collega-topsprinters.

De grootste concurrent van Cavendish is wellicht Pascal Ackermann. De rappe man van BORA-hansgrohe heeft het na een moeilijk seizoensbegin eindelijk weer op de rit. In de Sibiu Tour boekte Ackermann zijn eerste zeges van 2021 en in de Settimana Ciclistica Italiana was het tot driemaal toe raak. In de Ronde van Polen hoopte Ackermann de stijgende lijn door te trekken, maar moest hij na één etappe al ziek opgegeven. Is Ackermann weer voldoende hersteld om in eigen land een gooi te doen naar ritwinst?

Ackermann is niet de enige snelle Duitser aan de start van de Deutschland Tour. Bahrain Victorious rekent in de sprints op Phil Bauhaus, die dit jaar al zes keer de handen in de lucht mocht steken. Ook in de voorbije Ronde van Polen was het raak voor Bauhaus. Israel Start-Up Nation kan de afscheidnemende André Greipel uitspelen. Kan ‘De Gorilla’ nog een laatste keer boven zichzelf uitstijgen voor eigen publiek? Of is het aan zijn teamgenoot Rick Zabel? Ook de eerder genoemde Degenkolb moet zich kunnen plaatsen, net als Marcel Meisen van Alpecin-Fenix.

UAE Emirates zal met Alexander Kristoff een gooi willen doen naar dagwinst in de vlakke(re) etappes, al zal de Noor ongetwijfeld ook met een schuin oog kijken naar het algemeen klassement. Verder dienen we rekening te houden met Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Luca Mozzato (B&B Hotels p/b KTM), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Marco Canola (Gazprom-RusVelo) en David van der Poel namens Alpecin-Fenix. Let ook op de jonge Duitser Kim Heiduk (Lotto-Kern Haus), die binnenkort ongetwijfeld zal worden opgepikt door een grotere ploeg.

Favorieten volgens WielerFlits

**** João Almeida

*** Nils Politt, Sven Erik Bystrøm

** Yves Lampaert, Rémi Cavagna, Georg Zimmermann

* Alessandro Covi, Alexander Kristoff, Rasmus Tiller, Jannik Steimle

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Regenjasjes zijn geen overbodige luxe in de Deutschland Tour, gezien de laatste weersvoorspellingen. Het is de komende dagen zeer wisselvallig weer in grote delen van Duitsland. Periodes van droogte worden afgewisseld met pittige regenbuien. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de achttien graden Celsius.

De Deutschland Tour is vanaf donderdag elke dag live te volgen via Eurosport 2 en de Eurosport Player. De uitzendingen beginnen steevast om 15.00 uur. WielerFlits komt elke dag uiteraard ook met een Volg Hier.