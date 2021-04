Deceuninck-Quick-Step over Ronde van Vlaanderen: “Favorieten moeten ons volgen, wij hen niet”

Interview

Deceuninck-Quick-Step voerde een bisnummer op in de E3 Saxo Bank Classic, niet voor niets ook wel de mini-Ronde van Vlaanderen genoemd. De concurrenten zijn gewaarschuwd, maar Patrick Lefevere wil voor hen wel een boodschap afgeven zondag. “Wie verwacht dat wij de koers gaan dragen, die heeft het mis: ze moeten geen spelletjes met ons spelen”, vertelt hij in een virtuele meeting. Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe windt er geen doekjes om: “Wout van Aert is de topfavoriet en dus moet Jumbo-Visma de wedstrijd controleren.”

De presentatie begon met de entree van Zdeněk Štybar. De 35-jarige Tsjech werkte zich de laatste weken met enkele klinkende prestaties op tot misschien wel dé schaduwfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Hij voelde zich na Gent-Wevelgem echter onwel, waarna een hartritmestoornis werd vastgesteld. Štybar onderging nog deze week een kleine ingreep (abligatie) om het probleem te verhelpen en zal de Hoogmis dus aan zich voorbij moeten laten gaan. Bert Van Lerberghe vervangt hem. “Ik ben enorm teleurgesteld, maar anderzijds ook blij met de verplaatsing van Parijs-Roubaix. Nu kan ik me daarop focussen. Maar jullie moeten wel de Ronde van Vlaanderen thuisbrengen”, moedigt Štybar zijn ploegmaats aan.

Lefevere zet in op vier kopmannen

Na winst in Omloop Het Nieuwsblad (Davide Ballerini), Brugge-De Panne (Sam Bennett) en het kunststukje in Harelbeke (Kasper Asgreen), gingen Gent-Wevelgem en Dwars Door Vlaanderen niet helemaal naar wens. “Toch verandert het niets aan onze ambities”, stelt ploegbaas Patrick Lefevere. “Helaas moesten we Štyby vervangen. Hij was een van de sterkste coureurs in de E3 Saxo Bank Classic. Maar we willen geen enkel risico met zijn hartproblemen nemen. Het leven is veel belangrijker dan sport. Als ploeg zullen we de handschoen opnemen en vechten. Met de ploeg voor komende zondag hoeven we voor niemand bang te zijn. Ik denk dat we de sterkst mogelijke opstelling hebben geselecteerd.”

Ook in Vlaanderens Mooiste gaat de Belgische ploeg dus inzetten op het sterke collectief. “We hebben niet één leider, al kunnen we er ook niet onderuit dat de wereldkampioen zich in ons team bevindt. Aan de andere kant hebben we meerdere troeven uit te spelen, zoals in Omloop Het Nieuwsblad en in Brugge-De Panne met een sprinter en zoals in E3 Saxo Bank Classic met Kasper Asgreen. Als we strikt naar de koerscondities kijken, dan zou Van Aert de sterkste moeten zijn. Maar we hebben tijdens de E3 Prijs gezien dat ook hij een zwak moment kan hebben. Dat gold afgelopen woensdag ook voor Van der Poel in Dwars Door Vlaanderen. Maar die komen twee dagen nadien sterker terug dan ooit tevoren”, lacht hij.

“We zullen ons door hun mindere prestaties niet in slaap laten sukkelen”, gaat Lefevere verder. “We gaan proberen onze tactiek zo in te steken, dat zij achter ons aan moeten rijden en niet andersom. Dat willen we uitspelen met Asgreen, Alaphilippe en Yves Lampaert. Davide Ballerini houden we achter de hand als onze joker. Hij mag wachten in de finale. We gaan het zien. Maar we gaan geen spelletjes spelen. Als er andere kopmannen zijn die verwachten dat wij de kastanjes uit het vuur halen, dan gaat dat niet werken.” Opvallende afwezige in de plannen van de Belgische formatie lijkt Florian Sénéchal te zijn. Hij reed in vier van zijn zes klassiekers dit jaar bij de eerste negen. Tim De Clercq vervolledigt het team.

Alaphilippe hult zich in nevelen: “Mijn doel is om met de ploeg resultaat te rijden”

Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel, geldt Alaphilippe als de derde grote topfavoriet. Zijn prestaties de laatste weken waren niet zo indrukwekkend als vorig jaar en dus antwoordt hij gepast op de favorietenrol: “Het doel voor zondag is om goed te presteren met het team. We komen naar Antwerpen om de koers te winnen en daarvoor hebben we een sterke selectie. De Ronde van Vlaanderen is een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en dat zorgt voor extra motivatie bij ons. Ikzelf heb in ieder geval geen wraakgevoelens na mijn val vorig jaar. Ik heb dat achter me gelaten. Het is nu 2021, een nieuwe editie. De omstandigheden zijn anders en ook de koers zal anders verlopen.”

Waar Van der Poel eerder op vrijdag aangaf zich niet helemaal super meer te voelen, kom je al snel tot de conclusie dat er maar één topfavoriet over blijft: Wout van Aert. Jumbo-Visma zal daardoor de koers moeten dragen. “Absoluut, zij moeten controleren. We zijn niet de enige ploeg die dat altijd maar moeten doen. Deceuninck-Quick-Step hoort zeker bij de favorieten, maar er zijn nog zo veel andere renners die willen én kunnen winnen. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En ja, Van Aert is een van de grootste kanshebbers. Maar je moet altijd oppassen. Let vooral ook op Peter Sagan. Al moeten wij onszelf vooral focussen op wat we zelf moeten doen om te winnen, dat is het belangrijkst.”

Vorig jaar was het de Franse wereldkampioen zelf die de debatten opende op de Koppenberg. Alleen Van der Poel en even later ook Van Aert konden mee. Deceuninck-Quick-Step zou ook de koers minder vroeg hard kunnen maken om meer manschappen over te houden in de finale, zoals in de E3 Prijs. “Voor mij is er geen ideaal scenario”, vindt de 28-jarige puncheur. “Het beste scenario is als wij de koers winnen”, lacht hij. “We moeten het slim spelen en intelligent koersen. Maar uiteindelijk zal de wet van de sterkste het lot van de Ronde van Vlaanderen beslissen. Deze wedstrijd is enorm zwaar, het is niet eenvoudig om te winnen. Ik zal mijn best doen om de ploeg zo goed mogelijk te helpen of to do something.”

Asgreen, Ballerini en Lampaert ruiken hun kans

Ballerini geldt dus als de joker voor Deceuninck-Quick-Step. De rappe Italiaan won Omloop Het Nieuwsblad en krijgt die rol toegespeeld ten faveure van de eveneens snelle Sénéchal. “Dat gaat niet gemakkelijk zijn”, stelt Ballerini. “Ondanks mijn mooie zege in de Omloop, zijn we hier met een enorm sterk team. We kunnen veel kaarten spelen. Mijn conditie is in ieder geval goed. Woensdag had ik geen goede dag in Dwars Door Vlaanderen door het warme weer. Maar nu ben ik hier met een goede focus en goede benen. Het hangt van het koersverloop af of deze koers te zwaar voor mij is, of niet. Deze wedstrijd is erg belangrijk voor ons, maar ook voor anderen. Dat maakt het voor mij lastiger om te kunnen winnen.”

Goed nieuws voor Ballerini, want de weersomstandigheden van komende zondag voorspellen een veel koudere dag dan woensdag. Volgens Lampaert is dat in het voordeel van The Wolfpack. “We zijn allemaal sterke beren die ernaar uitkijken om te presteren in slecht weer. Ik denk daarom dat we meer tot ons recht komen, zoals in de E3 Saxo Bank Classic.” Die laatste koers schreef Asgreen dus op zijn naam en niemand minder dan Tom Boonen schoof hem eerder deze week naar voren als favoriet voor winst in de Ronde. “Ik hoop dat mijn rol hetzelfde mag zijn als in de E3 Prijs”, lacht hij. In 2019 werd hij al eens tweede achter Alberto Bettiol. “De E3 was een fantastische weergave van teamwork.”

De 26-jarige Deens kampioen verwacht dat dit ook zondag nodig is om voor Deceuninck-Quick-Step te kunnen winnen. “Als we op diezelfde manier kunnen koersen als vorige week vrijdag, dan ben ik er zeker van dat een van ons een heel goede kans maakt om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ons collectief is onze grote kracht. Als Van Aert of Van der Poel een van ons moet terugpakken, dan zit een ander alweer klaar om de volgende aanval te plaatsen. Maar we zullen zien wat er gebeurt, het is een lange koers waarin van alles kan gebeuren. Ik voel me in ieder geval erg goed de laatste weken. Ik heb vertrouwen dat mijn vorm is hoe het moet zijn. Mijn niveau is hoog genoeg om mee te doen in de finale zondag.”

Patrick Lefevere kondigde tijdens de persconferentie ook aan dat er op het gebied van de toekomst van zijn ploeg goed nieuws aan zit te komen. “Ik hoop niet dat dit van invloed is op de wedstrijd van zondag. We zijn allemaal professionals. Iedere renner – aflopend contract of niet – heeft een verbintenis die loopt tot 31 december 2021.” Patrick Lefevere over nieuw sponsorcontract: “Ik hoop binnen enkele dagen op nieuws”