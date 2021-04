Patrick Lefevere over nieuw sponsorcontract: “Ik hoop binnen enkele dagen op nieuws”

Patrick Lefevere hoopt snel met nieuws te komen over de toekomst van Deceuninck-Quick-Step, namelijk dat de ploeg doorgaat en dat er renners aan boord blijven. “Binnen nu en een paar weken, hopelijk zelfs dagen”, vertelde de teammanager zojuist op een digitale persconferentie op vraag van WielerFlits. Zijn eigen deadline stond op 31 maart, twee dagen geleden.

De flamboyante Belg grapte nog dat hij af en toe net te veel zegt, om vervolgens op serieuze toon verder te gaan. “We zijn op de goede weg. Ik wilde het afronden voor de Ronde van Vlaanderen. We hebben een helder plan en project. Het draait ook niet om één serieus sponsorvoorstel dat op tafel ligt, ik zal het met meerdere moeten doen. Niet dat ik daarover klaag, integendeel.”

“Budgettechnisch zijn we de zesde of zevende ploeg in het peloton, maar we hebben wel de meeste UCI-zeges”, gaat Lefevere verder. “Ik beloof je dat ik binnen nu en een paar weken – hopelijk zelfs dagen – met nieuws kom. Het eerste zal hopelijk zijn dat de toekomst van het team verzekerd is en het tweede nieuws zal hopelijk zijn dat ik een aantal renners kan bevestigen.”