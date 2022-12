‘B&B-Hotels-KTM verdwijnt helemaal uit het wielerpeloton’

De Franse krant Le Télégramme weet het zeker: B&B Hotels-KTM zal volgend jaar helemaal niet meer terugkeren in het peloton. Teambaas Jérôme Pineau hoopte met de mannenploeg nog op een doorstart op continentaal niveau, maar de ex-coureur zou nu toch de stekker uit het project trekken.

De Franse ploeg B&B Hotels-KTM zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde is het geval. Sterker, een doemscenario lijkt zich nu te voltrekken. Pineau zou in een videoconferentie van goed twee uur het einde van het B&B-project hebben aangekondigd. De ex-renner keek nog naar de optie om met een selectie van een twaalftal renners een doorstart te maken op continentaal niveau, maar ook dit is blijkbaar geen haalbare piste.

Pineau wilde tevens een nieuwe vrouwenploeg uit de grond stampen. Met Frans kampioene Audrey Cordon-Ragot, Chloe Hosking en olympisch kampioene Anna Kiesenhofer als sterkhouders hoopte hij met de nieuwe vrouwentak van B&B Hotels-KTM een wildcard te versieren voor de eerstvolgende editie van de Tour de France Femmes, maar dit gaat eveneens niet door.

Dit betekent dat heel wat renners plots werkloos zijn en, ruim een maand voor het begin van het nieuwe wielerseizoen, angstvallig op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Onder hen ook Jens Debusschere en Eliot Lietaer, die eerder in Het Nieuwsblad hun verhaal deden.