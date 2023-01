Eliot Lietaer (32) volgende slachtoffer B&B-debacle: renner zet punt achter carrière

Eliot Lietaer heeft op zijn 32ste besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. De Belg zat na het opdoeken van B&B Hotels-KTM zonder ploeg en is er niet in geslaagd om een nieuwe werkgever te vinden.

“Ik had dit to-taal niet zien aankomen”, vertelde Lietaer in december nog na het slechte nieuws omtrent B&B-Hotels. “Pineau (teammanager Jérôme Pineau, red.) is zelf coureur geweest. Ik dacht dat hij ergens wel een plan B zou hebben, iets dat hij achter de hand hield. Maar blijkbaar niet. Nochtans weet Pineau ook dat het een ramp is, een bloedbad, als je in december aan 24 renners moet zeggen dat ze einde contract zijn.”

Lietaer hoopte de voorbije weken nog op een doorbraak, bleef ook doortrainen, maar het bracht de renner niks concreets. “Het is onnodig om te zeggen dat het een grote ontgoocheling is om mijn carrière op deze manier te moeten beëindigen”, laat hij nu weten via Instagram. “Anderzijds ben ik ook erg trots op de afgelegde weg, en moet ik de mensen uit mijn directe omgeving bedanken voor de steun.”

Te sterk voor Sagan en Kwiatkowski

Lietaer was elf jaar beroepswielrenner en reed in zijn carrière voor Topsport Vlaanderen-Baloise (2012-2017), Wallonie-Bruxelles (2018-2020) en B&B Hotels-KTM (2021-2022). Op zijn palmares prijkt één profoverwinning: in 2014 was hij de beste in de tweede etappe van de Boucles de la Mayenne. Een ander opvallende prestatie dateert uit zijn juniorentijd. In de slotetappe van de Vredeskoers 2008 versloeg hij niemand minder dan Peter Sagan en Michal Kwiatkowski.

Lietaer is alweer de zevende renner van B&B Hotels die, al niet gedwongen, met wielerpensioen gaat. Pierre Rolland, Cyril Lemoine, Thibault Ferasse, Cyril Gautier, Jonathan Hivert en Julien Morice gingen de Belg voor.