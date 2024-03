vrijdag 15 maart 2024 om 10:46

De winnende tactiek van Pogacar? “Cipressa in minder dan negen minuten beklimmen”

Tadej Pogacar stond al drie keer aan de start van Milaan-San Remo, maar wist tot op heden nog niet te zegevieren op de Via Roma. Is het zaterdag bij zijn vierde deelname wel raak? Dan zal de Sloveen wel moeten afrekenen met op papier snellere rivalen als Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

De grote vraag is dan ook: kan Pogacar ook in Milaan-San Remo solo aankomen? Heeft hij de winnende formule al gevonden? Global Cycling Network (GCN) ging langs bij José Antonio ‘Matxin’ Fernández, ploegleider bij UAE Emirates. “Volgens mij is het geheim om de Cipressa in minder dan negen minuten te beklimmen”, zegt de Spanjaard.

“Twee jaar geleden reed Davide Formolo de beklimming in 9:30 en was het peloton nog slechts 27 renners sterk. Vorig jaar deden ze 9:50 over de klim en zaten er nog 70 renners samen. Dit jaar moet het mogelijk zijn om onder de negen minuten te duiken. In mijn ogen kunnen maximaal 20 renners dit aan”, is Matxin van mening.

“Vol gas op de Cipressa, vol gas op de Poggio”

“Of die groep dan weg blijft hangt niet enkel van Tadej af, maar natuurlijk ook van zijn tegenstanders. Vol gas op de Cipressa, vol gas op de Poggio: dat is het plan. Milaan-San Remo is een heel moeilijke wedstrijd. In andere monumenten draait het om de power, hier moet je koersscenario’s goed doorgronden en lezen. Maar we gaan voor de winst. Tadej is een supercoureur en we hebben plannen voor veel scenario’s klaarliggen.”