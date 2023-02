De wil van oppermachtig Jumbo-Visma is de wet

Analyse

Angstaanjagend sterk. Zo beoordeelt de concurrentie het zeer dominante optreden van Jumbo-Visma in het Vlaamse openingsweekeinde. Bij de seizoensstart heeft de klassieke kern de concurrentie direct te kijk gezet. Niet alleen met twee zeges in hun eerste twee wedstrijden, maar vooral met een koerswijze waarmee de wil van geel-zwart de wet in de koers is.

“De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen”, vertelt teammanager Richard Plugge een half uurtje na de ijzersterke zege van ‘zijn’ Dylan van Baarle in Omloop Het Nieuwsblad. Met de uitdrukking die schaatser Jan Bos in het leven bracht, reageert Plugge een week eerder op de kritiek die hij van een Franse journalist voor de kiezen krijgt. Waar ploegen als UAE Emirates, Intermarché – Circus – Wanty en Soudal – Quick Step respectievelijk negen, zes en vijf overwinningen hebben, staat bij de beste ploeg van 2022 medio februari de teller op slechts één zege. In de tussenstand van de UCI-ranking bivakkeert het Nederlandse team anderhalve week geleden nog op plek 24, een zogenaamde degradatieplek.

Een degradatie die binnen de supermarktploeg wordt weggelachen. Pas in het laatste weekend van februari begint immers het seizoen 2023 voor Jumbo-Visma. Het openingsweekeinde in Vlaanderen en O Gran Camiño zijn de eerste serieuze meetpunten. Voor de klassieke kern is de Omloop zelfs pas de eerste koers van het seizoen. Zes van de zeven renners uit de Omloop en Kuurne komen rechtstreeks van de hoogtestage op Tenerife.

De architect achter deze aanpak is Wout van Aert. Richting de winter 2021/2022 maakt hij zich sterk om met de klassieke kern eenzelfde aanpak te doen als met de Tour de France-ploeg. De Belgische kopman heeft gezien hoe het maandenlang toewerken met de hele ploeg naar de Ronde van Frankrijk zijn vruchten afwerpt en vraagt zich af waarom dit niet met de mannen voor het Vlaamse werk wordt gedaan. Van Aerts’ visie wordt door hoofdcoach Merijn Zeeman onderkend. “De belangrijkheid van de klassiekers ligt nu binnen de ploeg op een hoger niveau”, zo vertelt Van Aert in Alicante op de ploegenvoorstelling voor het seizoen 2022.

In de eerste maanden van 2022 blijkt die nieuwe aanpak van de klassieke kern van Jumbo-Visma succesvol. Van Aert wint twaalf maanden geleden Omloop Het Nieuwsblad, maar vooral de collectieve optredens van de ploeg in de eerste rit van Parijs-Nice en E3 Saxo Bank Classic maken grote indruk. Totdat de succesvolle campagne wreed wordt onderbroken door een Covid-besmetting van Van Aert in de aanloop naar ‘Vlaanderens Mooiste’.

De aanpak van vorig seizoen is afgelopen winter gekopieerd. In november verzamelt de klassieke ploeg zich al in het Van der Valk-hotel in Gent om enkele dagen materiaal te testen en de parcoursen van de Vlaamse klassiekers te verkennen.

Zeker nu er twee belangrijke nieuwkomers voor het Vlaamse werk bij zijn, Dylan van Baarle en Jan Tratnik, gaat het niet alleen om de training. Het teamgevoel moet vooral gestimuleerd worden. Een paar dagen de klassieke kern bij elkaar hebben, video-analyses bekijken en samen spreken over de tactiek. Net zoals voorheen bij de Tour, moeten de klassiekers maandenlang door het hoofd spoken van de renners. Noem het mentale preparatie.

Na de gezamenlijke trainingskampen van de hele ploeg in Denia (december) en Alicante (januari) trekt de klassieke kern drie weken naar vulkaan El Teide op Tenerife. Geen voorbereiding via koersen in Australië, Mallorca, Oman, Bessèges, Algarve of Ruta del Sol, maar keihard trainen op hoogte en werken richting de grote afspraken. De eerste ‘pannenkoeken’ laten ze bewust aan zich voorbij gaan.

Over Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne hebben ze in die vele weken dat ze samen zijn al uren gediscussieerd. ‘Raceprincipes’ wordt hun tactisch logboek genoemd. In de Omloop wordt het punt op zo’n 110 kilometer voor de finish rond de kasseien van de Lange Munte en de Kattenberg aangeduid. In Kuurne het punt op 95 kilometer met zijwind rond de steile klimmen van Le Bourliquet en Mont Saint-Laurent.

Punten ver voor de finish, waar je de kracht van het collectief kunt laten gelden. Op die momenten waar het eerste peloton nog altijd zo’n zeventig tot honderd renners telt, rijdt het geel-zwart vrijwel alles en iedereen aan gort. In Kuurne is het Nederlandse team zelfs zo dominant dat er in de laatste twee koersuren geen seconde meer aan een traditionele sprint in Kuurne wordt gedacht, waar zeker acht ploegen hun tactiek op hadden afgestemd.

José de Cauwer, dé meest koersslimme wieleranalist, constateert bij het nummer op Mont Saint-Laurent in Kuurne dat hij de laatste jaren nooit meer een ploeg heeft gezien die zo’n stempel op het openingsweekeinde drukt. Bij de concurrentie is het ontzag voor Jumbo-Visma enorm groot. De verslagenheid bij de verliezers aan de finish spreekt boekdelen. Richting de grote afspraken van het voorjaar kan het dan ook wel eens allen tegen één worden. Een vooruitzicht waar Jumbo-Visma desgevraagd geen angst voor heeft.

Al gaat er vanaf Milaan-San Remo een andere dynamiek in het klassieke peloton gelden. Met alle respect voor de fantastische smaakmakers in het openingsweekeinde, maar vanaf de Primavera komen pas alle echte tenoren voor het klassieke voorjaar elkaar tegen. Jumbo-Visma krijgt er dan hun kopman Wout van Aert bij, die dit weekeinde nog op Tenerife bleef trainen om extra aan de inhoud te werken na een winter vol explosief werk in het veldrijden. Verder hebben ook Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Biniam Girmay en Julian Alaphilippe een weg via de Bloemenrivièra naar de Vlaamse ’kaskes’ uitgestippeld.

De grote voorjaarsprijzen worden in de Monumenten uitgedeeld en de echte balans kun je pas na Luik-Bastenaken-Luik opmaken. Heeft Jumbo-Visma in de Waalse stad aan de Maas geen Monument op zak, dan zou het team de uitspraak ‘de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen’ wel eens terug gekatapulteerd kunnen krijgen. Al moeten we wel zo eerlijk zijn dat de meeste plannen die de ploeg van Plugge en Zeeman de laatste jaren heeft gemaakt, klopten als een bus.